Caso “Dark Horse”: desgaste político de Flávio Bolsonaro aparece nos números pré- eleitorais

A política brasileira volta a oferecer uma de suas combinações mais conhecidas: escândalo, disputa narrativa e reflexos imediatos nas pesquisas eleitorais. O caso que passou a ser identificado como “BolsoMaster”, ou “Master Dark Horse” provocou turbulências na pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já começa a produzir efeitos mensuráveis no humor do eleitorado. Se campanhas costumam ser definidas por fatos econômicos e alianças partidárias, episódios de desgaste ético ainda mantêm elevado potencial de alterar cenários políticos.

Os levantamentos mais recentes dos institutos Datafolha e AtlasIntel registraram uma mudança relevante no quadro da disputa presidencial após a divulgação do episódio. No Datafolha, Lula (PT) aparece com 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Em uma eventual disputa de segundo turno, o presidente alcança 47%, enquanto o senador registra 43%. O dado chama atenção sobretudo porque, antes da repercussão do caso, os dois apareciam em situação de empate técnico em diferentes cenários.

A tendência também foi observada pela AtlasIntel, que identificou ampliação da distância entre os dois principais nomes da disputa. Lula passou a oscilar entre 46% e 48%,

enquanto Flávio Bolsonaro recuou para faixa de 34%, dependendo do recorte analisado. O aspecto politicamente mais sensível, porém, talvez esteja menos no número bruto e mais na origem da perda: o levantamento identificou redução de apoio em segmentos considerados estratégicos para o campo bolsonarista, especialmente entre eleitores evangélicos e moradores da região Sudeste.

No centro da crise estão as mensagens reveladas pelo Intercept Brasil envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, então ligado ao Banco Master. O conteúdo divulgado aponta pedidos de recursos milionários destinados ao financiamento de “Dark Horse”, filme-homenagem à trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que cumpre prisão, no regime domiciliar, após condenações judiciais. Independentemente das explicações que venham a surgir ao longo das próximas semanas, o caso abriu espaço para questionamentos políticos sobre limites entre relações privadas, financiamento de projetos e proximidade entre agentes públicos e atores do sistema financeiro.

Os efeitos de uma crise política normalmente não se resumem ao desgaste momentâneo: o Datafolha apontou que, entre os eleitores que tiveram conhecimento do caso, 64% consideram inadequada a conduta atribuída ao senador, enquanto quase metade entende que ele deveria abandonar a pré-candidatura presidencial. Trata-se de um indicador relevante porque rejeições consolidadas costumam ser mais difíceis de reverter do que oscilações positivas de intenção de voto.

Ainda é cedo para afirmar se o chamado “BolsoMaster” produzirá danos permanentes ou se a campanha conseguirá reorganizar sua narrativa nos próximos meses. Mas a história recente das eleições brasileiras mostra que escândalos atuam sobre percepções, símbolos e credibilidade, mesmo que, eventualmente, em caráter residual. Em períodos eleitorais, em pleitos acirrados, poucos elementos podem ter peso maior do que a sensação de confiança, ou de sua perda.