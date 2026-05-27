Caso “Dark Horse”: desgaste político de Flávio Bolsonaro aparece nos números pré- eleitorais Rodolfo Marques 27.05.26 15h45 A política brasileira volta a oferecer uma de suas combinações mais conhecidas: escândalo, disputa narrativa e reflexos imediatos nas pesquisas eleitorais. O caso que passou a ser identificado como “BolsoMaster”, ou “Master Dark Horse” provocou turbulências na pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já começa a produzir efeitos mensuráveis no humor do eleitorado. Se campanhas costumam ser definidas por fatos econômicos e alianças partidárias, episódios de desgaste ético ainda mantêm elevado potencial de alterar cenários políticos. Os levantamentos mais recentes dos institutos Datafolha e AtlasIntel registraram uma mudança relevante no quadro da disputa presidencial após a divulgação do episódio. No Datafolha, Lula (PT) aparece com 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Em uma eventual disputa de segundo turno, o presidente alcança 47%, enquanto o senador registra 43%. O dado chama atenção sobretudo porque, antes da repercussão do caso, os dois apareciam em situação de empate técnico em diferentes cenários. A tendência também foi observada pela AtlasIntel, que identificou ampliação da distância entre os dois principais nomes da disputa. Lula passou a oscilar entre 46% e 48%, enquanto Flávio Bolsonaro recuou para faixa de 34%, dependendo do recorte analisado. O aspecto politicamente mais sensível, porém, talvez esteja menos no número bruto e mais na origem da perda: o levantamento identificou redução de apoio em segmentos considerados estratégicos para o campo bolsonarista, especialmente entre eleitores evangélicos e moradores da região Sudeste. No centro da crise estão as mensagens reveladas pelo Intercept Brasil envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, então ligado ao Banco Master. O conteúdo divulgado aponta pedidos de recursos milionários destinados ao financiamento de “Dark Horse”, filme-homenagem à trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que cumpre prisão, no regime domiciliar, após condenações judiciais. Independentemente das explicações que venham a surgir ao longo das próximas semanas, o caso abriu espaço para questionamentos políticos sobre limites entre relações privadas, financiamento de projetos e proximidade entre agentes públicos e atores do sistema financeiro. Os efeitos de uma crise política normalmente não se resumem ao desgaste momentâneo: o Datafolha apontou que, entre os eleitores que tiveram conhecimento do caso, 64% consideram inadequada a conduta atribuída ao senador, enquanto quase metade entende que ele deveria abandonar a pré-candidatura presidencial. Trata-se de um indicador relevante porque rejeições consolidadas costumam ser mais difíceis de reverter do que oscilações positivas de intenção de voto. Ainda é cedo para afirmar se o chamado “BolsoMaster” produzirá danos permanentes ou se a campanha conseguirá reorganizar sua narrativa nos próximos meses. Mas a história recente das eleições brasileiras mostra que escândalos atuam sobre percepções, símbolos e credibilidade, mesmo que, eventualmente, em caráter residual. Em períodos eleitorais, em pleitos acirrados, poucos elementos podem ter peso maior do que a sensação de confiança, ou de sua perda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas rodolfo marques COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Rodolfo Marques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM RODOLFO MARQUES Rodolfo Marques Caso “Dark Horse”: desgaste político de Flávio Bolsonaro aparece nos números pré- eleitorais 27.05.26 15h45 Rodolfo Marques Decano do STF reage a ofensiva de Romeu Zema contra a Corte 27.04.26 15h11 Rodolfo Marques Período pré-eleitoral mostra cenário imprevisível no certame presidencial 10.04.26 14h29 Rodolfo Marques Presidente Lula amplia áreas protegidas do Pantanal e sinaliza compromisso com a biodiversidade 27.03.26 15h10