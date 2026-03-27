Presidente Lula amplia áreas protegidas do Pantanal e sinaliza compromisso com a biodiversidade

A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ampliar áreas protegidas no Pantanal, anunciada durante a COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias da ONU, reposiciona o Brasil no centro do debate ambiental global. Mais do que um gesto administrativo, a medida carrega forte simbolismo político: sinaliza compromisso com a biodiversidade em um momento de reconstrução da imagem internacional do país, especialmente após anos de desgaste na agenda ambiental.

Na prática, o pacote anunciado incorpora cerca de 104 mil hectares ao sistema de conservação do Pantanal, com expansão significativa do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e da Estação Ecológica de Taiamã. O impacto imediato é a elevação do percentual de áreas protegidas no bioma, ainda considerado o menos resguardado do país, passando de cerca de 4,5% para 5,2% do território. Embora o avanço seja relevante, ele também expõe a defasagem histórica na proteção de um dos ecossistemas mais ricos e vulneráveis do planeta.

Do ponto de vista ambiental, a ampliação das unidades de conservação dialoga diretamente com a necessidade de preservar corredores ecológicos e garantir a sobrevivência de espécies migratórias. O Pantanal, por sua dinâmica de cheias e secas, é um território estratégico para a biodiversidade e para a regulação hídrica regional. Ao fortalecer a conectividade entre áreas protegidas, o governo busca aumentar a resiliência do bioma frente a eventos extremos, como incêndios e estiagens, que se intensificaram nos últimos anos.

No entanto, o anúncio também deve ser lido sob a lente geopolítica. Ao fazê-lo em uma cúpula da ONU, Lula reforça a aposta no multilateralismo e na cooperação internacional como pilares da política ambiental brasileira. Em seu discurso, destacou que a proteção da biodiversidade depende de ação coletiva entre países, sobretudo quando se trata de espécies que atravessam fronteiras. Trata-se de uma mensagem clara ao Norte Global: o Brasil busca protagonismo, mas cobra corresponsabilidade e financiamento.

Há, contudo, desafios estruturais que relativizam o alcance da medida. A criação e ampliação de áreas protegidas esbarram historicamente em entraves como a regularização fundiária, a fiscalização efetiva e a implementação de planos de manejo. Especialistas apontam que, sem políticas contínuas e recursos adequados, há risco de que essas unidades existam mais no papel do que na prática. O histórico recente de queimadas recordes no Pantanal reforça a urgência de ações que transcendam o anúncio formal.

Assim, a iniciativa representa um passo importante, mas não definitivo. Ao ampliar áreas protegidas, o governo brasileiro retoma uma agenda essencial e alinha o país a compromissos internacionais, como a meta de proteger 30% dos ecossistemas até 2030. Ainda assim, o verdadeiro teste será a capacidade de transformar decretos em conservação efetiva — com presença do Estado, inclusão das comunidades locais e integração entre desenvolvimento e sustentabilidade.