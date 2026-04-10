Período pré-eleitoral mostra cenário imprevisível no certame presidencial

A mais recente pesquisa do Instituto Ideia, em parceria com o Meio, revela um dado que sintetiza o momento político brasileiro: empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno, com 45,5% contra 45,8%, respectivamente, com vantagem numérica para o representante do PT no primeiro turno.

A volatilidade aparece como elemento central, especialmente no campo eleitoral de Flávio Bolsonaro. Sua intenção de voto, embora robusta, parece menos consolidada e mais suscetível a oscilações ao longo da campanha. Isso se explica, em parte, pela natureza do voto que o sustenta: um eleitorado fortemente mobilizado por rejeição ao PT, mas que nem sempre apresenta fidelidade duradoura a nomes específicos. Trata-se de um capital político relevante, porém instável, que dependerá de coesão narrativa e ausência de ruídos.

Já Lula mantém um padrão distinto. Seu eleitorado é historicamente mais cristalizado, fruto de um percurso eleitoral vitorioso e de uma identidade política consolidada ao longo de décadas. Mesmo enfrentando índices elevados de rejeição, traço recorrente em lideranças de alta exposição, opresidente demonstra resiliência eleitoral. Esse tipo de base tende a oscilar menos, ainda que tenha limites claros de expansão.

O cenário atual também marca, na prática, o início da pré-campanha presidencial de 2026. Ainda que formalmente distante, o jogo político já se organiza com estratégias delineadas: o governo deverá apostar na entrega de políticas públicas, reforçando programas sociais e buscando consolidar percepções positivas da gestão. Ao mesmo tempo, é esperado um movimento de desconstrução da candidatura adversária, explorando inconsistências e fragilidades.

Nesse ponto, Flávio Bolsonaro carrega desafios relevantes. Sua candidatura, embora competitiva, traz consigo o peso de um “telhado de vidro” associado tanto a episódios passados quanto à herança política do bolsonarismo. Ao mesmo tempo, essa mesma herança é sua principal força: a transferência de capital eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e a capacidade de unificar o voto antipetista o colocam como polo competitivo real na disputa.

Outro elemento importante é a presença de Ronaldo Caiado no tabuleiro eleitoral, agora projetado como candidato pelo PSD. Embora ainda distante dos dois principais nomes, com cerca de 6,5% das intenções de voto no primeiro turno, sua candidatura sinaliza a tentativa de construção de uma alternativa fora da polarização. Historicamente, no entanto, esse espaço tem encontrado dificuldades para se viabilizar eleitoralmente em disputas presidenciais recentes.

O quadro geral indica uma eleição que tende a repetir a lógica polarizada, mas com um componente novo: a elevada incerteza do eleitorado, que ainda não foi ativado. Se antes havia maior previsibilidade nos alinhamentos políticos, agora há um contingente expressivo disposto a rever suas escolhas, o que amplia o peso da campanha, dos debates e dos acontecimentos conjunturais.

Diante disso, a pergunta que permanece não é apenas quem lidera hoje, mas quem conseguirá manter, ou conquistar, um eleitor que ainda não decidiu permanecer fiel: em um cenário tão aberto, o que realmente definirá o voto do brasileiro em 2026