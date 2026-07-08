Pesquisa Meio/Ideia reforça favoritismo de Lula e consolida polarização para 2026

A mais recente pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (8), reforça um cenário que vem se consolidando ao longo de 2026: a disputa presidencial segue fortemente polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). No principal cenário de primeiro turno, Lula lidera com 40,4% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 32%, uma vantagem de 8,4 pontos percentuais para o atual chefe do Executivo. A menos de três meses das eleições, os números consolidam Lula como favorito à reeleição, ainda que a disputa permaneça competitiva e sujeita a oscilações durante a reta final da campanha.

A sondagem foi feita entre os dias 3 e 6 de julho de 2026, com a amostragem de 1.500 eleitores em todo o Brasil. Contratada pelo Canal Meio S.A., a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05628/2026. Os resultados também evidenciam a dificuldade das candidaturas de terceira via no campo da direita. Ronaldo Caiado (4%), Romeu Zema (2,5%), Aécio Neves (2%) e os demais pré-candidatos permanecem muito distantes de Lula e Flávio Bolsonaro, sem demonstrar capacidade de romper a dinâmica da polarização. O cenário confirma uma tendência consolidada desde 2018, quando a disputa presidencial passou a se organizar em torno de dois polos políticos que concentram a identificação do eleitorado, a mobilização das campanhas e o protagonismo do debate público.

Esse levantamento reforça a tese de que as eleições brasileiras continuam sendo marcadas por um processo de alinhamento entre identidades políticas e lideranças personalizadas. O cenário que se desenha reflete a consolidação de dois projetos políticos que organizam preferências eleitorais, narrativas e estratégias de campanha. Candidaturas alternativas enfrentam, pois, obstáculos estruturais para ampliar sua competitividade, especialmente em um ambiente de elevada polarização. Outro aspecto relevante é que Lula mantém vantagem também nas simulações de segundo turno, embora com margens relativamente estreitas diante dos principais adversários. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente registra 45% das intenções de voto, ante 40% do senador, indicando uma disputa potencialmente competitiva caso esse cenário se confirme. A estabilidade desses números em relação às pesquisas anteriores sugere que ambos os campos preservam núcleos eleitorais consistentes, reduzindo o espaço para oscilações bruscas no curto prazo.

A pesquisa dialoga ainda com os indicadores de avaliação do governo federal. Apesar de Lula liderar as intenções de voto, a administração apresenta índices próximos de aprovação e desaprovação, refletindo um ambiente político dividido. Esse comportamento é compatível com democracias polarizadas, nas quais a percepção sobre o desempenho do governo tende a acompanhar a identificação política dos eleitores, tornando a avaliação administrativa um elemento cada vez mais associado às preferências eleitorais.

Embora a campanha oficial ainda não tenha começado e o ambiente eleitoral permaneça suscetível a mudanças, a pesquisa Meio/Ideia reforça uma tendência observada de forma consistente por diferentes institutos ao longo de 2026: a eleição presidencial continua estruturada em torno da polarização entre lulismo e bolsonarismo.

O levantamento evidencia a consolidação de dois polos políticos com elevada capacidade de mobilização eleitoral, enquanto candidaturas alternativas seguem sem demonstrar força suficiente para alterar, ao menos até agora, a configuração central da disputa pelo Palácio do Planalto.