Pará deve ter uma acirrada briga pela vaga no Senado Federal em 2022

O Pará, assim com as outras 26 unidades federativas brasileiras, elege um(a) novo(a) senador(a) no pleito de 02 de outubro de 2022. É a vaga do senador Paulo Rocha (PT), que terá seu mandato encerrado em 31.01.2023 e que, a priori, não disputará a reeleição.

Há, pelo menos, cinco pré-candidatos que buscam esta vaga. Um nome com muita visibilidade é o da jornalista e titular da Secretaria de Cultura do Pará, Úrsula Vidal (REDE). Foi candidata ao cargo de deputada estadual em 2014, ainda pelo PPS – hoje Cidadania –, mas não se elegeu, obtendo 5.653 votos. Em 2016, concorreu à Prefeitura de Belém, ficando em quarto lugar no primeiro turno, com quase 80 mil votos – Zenaldo Coutinho (PSDB) venceu a eleição. E, em 2018, buscou uma das duas vagas do Senado Federal no pleito, conseguindo 585.344 votos – os eleitos foram Jáder Barbalho, do MDB, e Zequinha Marinho, então no PSC. As pautas da produção cultural deverão emergir em sua possível campanha eleitoral em 2022, principalmente tendo como vitrine o período à frente da Secretaria. O apoio do governador Helder Barbalho (MDB), que buscará a reeleição, pode ser um fator de grande impacto a favor de Úrsula.

O PT deverá ter o deputado federal Beto Faro na disputa para o Senado. Faro já ocupou algumas vezes o cargo de parlamentar na Câmara dos Deputados, foi Superintendente Regional do Incra no Pará entre 2003 e 2004 e tenta, agora, seguir para outra esfera do Legislativo Federal. Em 2018, elegeu-se deputado federal com 143.844 votos. Para alcançar sua pretensão eleitoral, com forte base junto ao setor da agricultura familiar, Faro deve buscar o apoio do ex-presidente Lula, que deverá ser candidato à presidência da República, e o suporte, mesmo que informal, do governador Helder Barbalho, com a provável aliança entre MDB e PT no Pará.

Outros três políticos paraenses, todos com larga experiência na ocupação de cargos públicos, também figuram como pré-candidatos: Manoel Pioneiro (PSDB), Fernando Flexa Ribeiro (PSDB) e Mário Couto Filho (PL).

Pioneiro foi prefeito de Ananindeua em quatro mandatos (1997-2000, 2001-2004, 2013-2016 e 2017-2020); deputado estadual por dois mandatos (2007-2010 e 2011-2012 – não concluiu o segundo mandato); e vice-prefeito de Belém (entre 2005 e 2006). Com grande longevidade no PSDB e com muitas articulações na Região Metropolitana de Belém, Pioneiro busca se reposicionar politicamente e estuda a possibilidade de concorrer ao Senado, ainda pelo PSDB, ao qual é filiado desde 1995, ou em uma possível migração para outra agremiação.

Flexa Ribeiro ocupou uma cadeira no Senado Federal entre 2005 e 2019. Entre 2005 e 2011, assumiu a vaga após ser suplente de Duciomar Costa, após este ter vencido a eleição para a Prefeitura de Belém em 2004. Em 2010, foi reeleito senador pelo PSDB, com 1.817.644. Notabilizou-se por ser o “Senador do Açaí”, tendo presidido a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação, Inovação e Informática do Senado Federal, entre 2009 e 2011, e composto a Mesa Diretora da Casa entre 2013-2014, como Primeiro-Secretário. Também longevo no PSDB e ligado ao segmento industrial e ao mundo empresarial, o ex-senador cogita retornar ao Legislativo Federal.

Mário Couto Filho ocupou quatro mandatos como deputado estadual (1991-1994, 1995-1998, 1999-2002 e 2003-2006), tendo ocupado também a presidência da ALEPA, e se elegeu senador para ocupar o mandato entre 2007 e 2014, com quase 1,5 milhão de votos. Já integrou o extinto PDS, o PMDB – hoje, MDB –, PSDB, PP e PRTB. Com muita força no arquipélago do Marajó e trânsito no meio político, Couto pode ser candidato ao Senado pelo PL – com possível apoio do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.

O Senado representa os estados e o Distrito Federal, com três cadeiras para cada uma das 27 unidades federativas. As pré-candidaturas citadas, se confirmadas, tendem a compor um cenário acirrado pela vaga que estará disponível para os eleitores escolherem. Outras candidaturas podem surgir, nos diferentes espectros ideológicos.

Portanto, façam-se as apostas para as eleições!