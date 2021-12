Jatene se desliga do PSDB e seu futuro político está em aberto

No fim de novembro de 2021, o ex-governador do Pará, Simão Jatene, anunciou sua desfiliação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Esse movimento evidenciou sua insatisfação quanto à política interna da agremiação partidária. Jatene é o único político paraense a ocupar, via eleitoral e pós-redemocratização (1985), três mandatos como governador do estado do Pará (2003-2006, 2011-2014 e 2015-2018).

No anúncio de desligamento, feito pelas redes sociais, Jatene procurou justificar sua decisão e ressaltou o trabalho das suas gestões à frente do estado, reforçando várias obras realizadas nas diversas regiões do Pará. É possível estabelecer alguns nexos de causalidade nessa ação política do ex-governador.

Uma primeira questão que emerge é o movimento de parte da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) quando da análise das contas de Jatene no último ano de seu governo, em 2018. Os quatro parlamentares “tucanos” da Casa votaram pela reprovação das contas, fragilizando a situação do ex-governador no partido – e complicando seus possíveis planos eleitorais.

Aliás, ainda sobre o último ano de seu governo e a respeito das eleições de 2018, outro ponto histórico-político chamou a atenção: a derrota do candidato apoiado por Jatene à sua sucessão – o então presidente da ALEPA, deputado estadual Márcio Miranda (Democratas/DEM). O vencedor do pleito foi o atual governador do estado, Helder Barbalho (MDB) – e o fato representou uma grande mudança no comando político local.

Por fim, é possível identificar que a vitória do governador de São Paulo, João Dória Júnior, nas prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido nas eleições presidenciais de 2022, afastou em definitivo Jatene da cúpula da agremiação. O ex-governador paraense apoiou o candidato derrotado nas prévias – o governador gaúcho, Eduardo Leite. O ex-prefeito de Manaus-AM, Arthur Virgílio, era o terceiro candidato da consulta interna.

Embora não tenha anunciado seu destino partidário e/ou suas pretensões eleitorais para 2022, Jatene estaria em conversações com o Partido Social Democrático (PSD), comandado no estado por Helenilson Pontes. É importante lembrar que Pontes foi vice-governador do Pará na segunda gestão de Jatene, entre 2011 e 2014. Quando foi governador entre 2003 e 2006, Jatene teve como vice a jornalista Valéria Pires Franco (Partido da Frente Liberal/PFL – DEM); e, entre 2015 e 2018, o vice-governador foi o hoje senador Zequinha Marinho (Partido Social Cristão/PSC).

Um outro possível caminho para o ex-governador seria o Partido Socialista Brasileiro (PSB) – movimento similar ao que vem sendo ensaiado pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Por ora, são apenas especulações.

Assim, embora ainda com incertezas, Simão Jatene busca o reposicionamento de seu nome no cenário político do Pará. Em 2022, seria ele candidato ao governo do Pará, ao Senado ou à Câmara dos Deputados? Jatene poderia abrir mão de ser candidato no pleito? Talvez a vaga disponível para o estado no Senado Federal seja um caminho mais viável – visto que o atual governador do Pará, Helder Barbalho, tem forte base parlamentar e grande apoio popular, tornando-se favorito à reeleição.

Seja qual for o caminho escolhido, Jatene buscará recuperar a preferência dos eleitores, apostando na defesa de seu legado e na sua imagem associada ao aspecto técnico e à habilidade política. Por outro lado, a despeito de não ser um político que tenha o carisma como uma de suas principais virtudes, o ex-governador tende a buscar um reforço das suas bases através das ferramentas de comunicação política.

As eleições de 2022 continuam a exibir seus capítulos ainda em 2021.