Estado do Pará participa ativamente do Fórum Econômico Mundial, em Davos

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB-PA), esteve em Davos, na Suíça, participando da edição 2024 do Fórum Econômico Mundial. O governo federal foi representado por uma grande delegação, capitaneada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O presidente Lula (PT-SP) e o ministro da Economia, Fernando Haddad (PT-SP), não estiveram presentes, pois estavam em outras agendas públicas.

Durante o evento, ocorrido entre dias 15 e 19 de janeiro de 2024, o governador paraense colocou em pauta o apoio financeiro para projetos de preservação da Amazônia. Helder reforçou a premissa da paradiplomacia, representando uma subunidade nacional brasileiro no evento internacional e buscando parcerias, também considerando o fato de que ele preside, também, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.

Uma das reuniões bilaterais ocorreu com o Enviado Especial Adjunto para o Clima, do Departamento de Estado Americano, dos Estados Unidos, Rick Duke. Em pauta, o apoio estadunidense ao Sistema Jurisdicional de Redução por Emissões de Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), que está em fase de implementação no estado, com a premissa da a comercialização de créditos de carbono no mercado voluntário.

Também durante a programação na Suíça, o chefe do executivo estadual apresentou ações adotadas no Pará com o objetivo de promover a integridade da cadeia da pecuária – a ideia da transição para uma Pecuária de Baixo Carbono no Brasil. Nesse contexto, Barbalho tratou do Selo Verde e do Programa de Rastreabilidade da Cadeia da Pecuária no Pará, lançado no final de 2023, em Dubai, quando da realização da COP-28.

Ao abraçar, em seus discursos públicos, as temáticas da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental, o governador agrega para si e para a sua gestão capital político-eleitoral, reforça a sua posição como interlocutor global das questões amazônicas e se cacifa em várias arenas como um protagonista – ainda mais se considerando a realização da COP-30, em Belém-PA, em novembro de 2025.

O Fórum Econômico Mundial se tornou um espaço importante para debates e para acordos multilaterais. O fundamental é que ações coletivas possam ser, efetivamente, colocadas em prática, e o enfrentamento da pobreza e das mudanças climáticas esteja sempre em pauta, em um contexto cada vez mais globalizado e interdependente.