Dada a largada para as eleições municipais 2024: as estratégias entram em cena

O dia 16 de agosto marcou o início oficial da campanha eleitoral dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e às Câmaras de Vereadores em mais de 5.500 municípios brasileiros.

A partir desse marco cronológico, os candidatos passaram a ter a permissão de começar suas campanhas, com a realização de comícios, distribuição de material de campanha e o uso das redes sociais para promover suas candidaturas. Certamente, os leitores já devem ter recebido via WhatsApp e/ou através do Instagram material de candidaturas, com nome, número e plataformas de trabalho.

A campanha se estende até às vésperas das eleições: o primeiro turno ocorre no dia 06 de outubro e o segundo turno (nos casos dos municípios com mais de 200.000 eleitores em que um candidato a prefeito não tenha obtido 50% mais um dos votos válidos), em 27 de outubro.

As campanhas devem seguir as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluindo normas sobre propaganda, financiamento e a participação em debates. É essencial que os candidatos e partidos estejam atentos às normas para evitar infrações que possam levar a penalidades. O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), tanto nos momentos fixos quanto em relação às inserções eleitorais estão previstas para o período de 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno – começando em 30 de agosto e se estendendo até 03 de outubro de 2024.

A legislação eleitoral estabelece limites para o gasto com campanhas e normas específicas para a propaganda eleitoral, tanto em mídias tradicionais quanto digitais. Isso inclui regras sobre o uso de redes sociais e a proibição de campanhas antes da data permitida.

O início da campanha também abre espaço para debates e discussões públicas sobre as propostas dos candidatos, permitindo aos eleitores uma visão mais clara sobre quem está se candidatando e o que cada um propõe para a administração municipal. Os primeiros dias de campanha são, pois, cruciais para os candidatos definirem suas estratégias e estabelecerem conexões com o eleitorado. Para quem vota, é uma oportunidade para começar a se informar sobre as opções disponíveis e as propostas de cada candidato.

Duas variáveis devem emergir no pleito: a polarização ideológica entre o lulismo e o bolsonarismo e o atendimento das demandas mais urgentes na cidade.

Por óbvio que as questões ideológicas, em um país ainda muito dividido, desde 2018, tendem a se apresentar, embora não sejam o ponto mais importante.

O que tende a ser mais importante no julgamento dos(das) votantes é, em maior ou menor grau de complexidade, a identificação daquelas lideranças políticas que conseguiriam tratar de forma mais assertiva para os problemas das cidades, como saúde, educação pública, saneamento básico, mobilidade urbana, asfaltamento de vias, patrimônio histórico e meio ambiente. E isso vale ainda mais no caso de prefeitos(as) que estão buscando um segundo mandato consecutivo, pelo instituto da reeleição – como em um caráter plebiscitário.

Destarte, caberá aos candidatos ao executivo e ao legislativo municipais buscarem, dentro de sua abordagem aos eleitores, o melhor conjunto de propostas para resolver as necessidades da população, ao mesmo tempo que é necessário, em um mundo ideal, a compreensão do ser político e do espírito público, com a definição de prioridades alinhadas às demandas coletivas.