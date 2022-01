Comunicação política e presença digital são cada vez mais protagonistas em eleições no Brasil

O ano de 2022 será marcado pelas eleições gerais, que prometem traços de polarização, de intolerância ideológica e de disputas acirradas. Estarão em disputa, no poder executivo, as vagas de presidente da República e de 27 governadores das unidades federativas, com seus respectivos vices; e no poder legislativo, 513 vagas para a Câmara dos Deputados, 27 para o Senado e pouco mais de 1.000 assentos para as assembleias legislativas estaduais.

Nesse contexto, a comunicação política, de forma mais permanente e duradoura, é uma importante ferramenta para manter a conexão dos políticos e disputantes de eleições para com os seus potenciais públicos de apoiadores. Um aspecto relevante reside nas interfaces da comunicação política com a presença digital.

Conhecer a efetividade e as peculiaridades das mídias e das redes sociais, além das suas regras de funcionamento, é um caminho essencial para aumentar as chances de sucesso neste pleito de 2022. Instagram, Facebook, WhatsApp e outras plataformas são interfaces que chegam de forma rápida a uma parcela significativa do público. Nesse sentido, os pré-candidatos e as agremiações partidárias que conseguiram manter consistência nos últimos anos e que buscaram a assertividade na sua maneira de se comunicar com as audiências saem na frente no pleito. Por óbvio, não é uma garantia de vitória, pois há outras variáveis, mas é um recurso praticamente indispensável dentro da contemporaneidade eleitoral

Além da presença digital em si, com a apresentação de conteúdo e de resultados, a maneira de a mensagem ser comunicada nas redes sociais pode fazer a diferença. É a equação, portanto, de um bom quantitativo de seguidores com uma comunicação multidirecional e imagética que possa captar os anseios da população.

Nesse contexto, uma métrica que vem se solidificando no mercado é o Índice de Popularidade Digital (IPD), desenvolvido pela Quaest Consultoria e pesquisa. O indicador usa dados dos Facebook, Instagram e Twitter e estabelece uma comparação da popularidade de marcas e personalidades – inclusive políticos – nas redes sociais. Os números são calculados com o uso de um algoritmo de inteligência artificial, ponderando cinco conjunto de métricas. Algumas pesquisas eleitorais vêm considerando esse índice.

Ao mesmo tempo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se mobiliza para buscar maior transparência e a segurança das eleições no Brasil, promovendo acordos com os responsáveis das plataformas para evitar a disseminação de notícias falsas na campanha eleitoral e no pleito em si. Já há protocolos com a Meta (WhatsApp, Instagram e Facebook), com a Google e com o TikTok. E busca-se uma parceria com o Telegram, que possui grupos abertos e que tem gerado o risco de disseminação de notícias falsas em virtude dos grupos abertos.

Assim, em um cenário no qual se prioriza cada vez mais a prevalência do Estado Democrático de Direito, com eleições limpas e seguras, é essencial que a compreensão das ferramentas de marketing eleitoral dentro do campo digital amplifiquem as oportunidades de escolha do eleitor e que, certamente, tragam sucesso para aqueles que fazem uso de tais instrumentos de forma clara e objetiva.