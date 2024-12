Belém-PA: prefeito eleito indica tendências ao escolher primeiros nomes do secretariado

O prefeito eleito de Belém para o quadriênio 2025-2028, Igor Normando (MDB-PA) pretende inaugurar um novo capítulo na política da capital paraense. Entre 1997 e 2024, Belém teve somente três prefeitos diferentes – Edmilson Rodrigues (PT/PSOL); Duciomar Costa (PTB); e Zenaldo Coutinho (PSDB).

Em falas públicas, após à vitória eleitoral, ele vem defendendo a formação uma base sólida, capaz de atender às demandas da população de Belém. E ele já começou a indicar alguns dos nomes que irão compor o seu secretariado.

Os quatro primeiros nomes anunciados foram Patrick Tranjan, que estará à frente da pasta da Educação; Ana Carolina Gluck Paul, na Procuradoria-Geral do Município; Rômulo Nina de Azevedo, que será o Secretário de Saúde; e Cleidson Chaves como chefe de gabinete do Prefeito.

A indicação dos primeiros nomes para o secretariado de Normando tem um caráter importante, pois sinaliza as prioridades e as alianças que ele está buscando formar desde o início de sua gestão. O prefeito eleito optou por nomes com uma certa experiência em áreas- chave para o desenvolvimento da cidade, o que sugere que ele está ciente das necessidades urgentes de Belém. O perfil dos secretários indicados também pode indicar uma tentativa de unir a experiência técnica com a capacidade política. O perfil mais jovem, tal qual o próprio prefeito, pode ser uma das tônicas da gestão municipal.

Para além da presença e da influência marcantes do governador Helder Barbalho (MDB-PA), principal padrinho e cabo eleitoral do prefeito eleito, um outro ator político também tende a ser uma referência para Igor Normando: o prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB-PE). Campos e Igor, inclusive, têm tido algumas agendas políticas comuns. A divulgação dos anúncios dos primeiros nomes se deu pela plataforma Twitter/X, indicando um caminho que tende a ser seguido em algumas de suas manifestações públicas.

É importante lembrar que as escolhas para o secretariado têm grande impacto na imagem do novo prefeito e na confiança da população. A transparência nas escolhas é um fator crucial para a recepção da sociedade de Belém. Normando será lembrado, eventualmente, em explicitar os critérios usados na seleção dos secretários, destacando a experiência e o alinhamento com os desafios da cidade. Como é notório, a gestão municipal de Belém enfrenta desafios como a infraestrutura deficiente, a saúde pública sobrecarregada e a necessidade de melhorar a mobilidade urbana.

Dessa forma, as escolhas iniciais de Igor Normando para seu secretariado são um reflexo dos movimentos que ele planeja implantar em seu governo. O início de sua gestão será decisivo para construir a confiança do povo, e as primeiras escolhas para o secretariado são apenas o primeiro passo nesse processo. O prefeito de Belém terá o desafio de comandar Belém na COP-30, em 2025 e, acima de tudo, converter suas visões em ações concretas para atender os anseios do máximo possível de pessoas.