Porquê brigamos com Deus

Às vezes nos deparamos – você já parou para pensar nisso? – “brigando” com Deus. Não pelas idênticas motivações da luta de Jacó com Deus, às margens do ribeiro Jaboque, durante a noite até o amanhecer, para obter uma bênção especial.

A bênção especial desejada era – esse é o princípio bíblico – por uma razão especial: o sincero arrependimento pelo seu ato consciente ao ter usurpado a primogenitura de Esaú (seu irmão mais) com a ajuda da mãe aproveitando-se da cegueira de Isaac, seu pai, conforme relatado no livro de Gênesis 27:34-36.

O excerto bíblico, relativo à luta de Jacó com Deus, é encontrado também em Gênesis 32:22-32, quando o Anjo de Deus disse a Jacó: “Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu”.

A história bíblica de Esaú e Jacó — o escritor Machado de Assis a parodiou no romance-ficção “Esaú e Jacó” (1904), com irmãos gêmeos Pedro e Paulo, que começavam a se desentender no ventre da mãe e viveram como inimigos políticos no parlamento — revela uns dos piores mortificações da alma, mas que, quando dela se arrepende como Jacó: a miserável inveja ou a inveja miserável, nos dois sentidos mesmo.

O caso de Esaú e Jacó – aqui também cabe lembrar o predecessor Caim e Abel, que culminou no crime de fratricídio deste e ainda a ficção de Machado de Assis (com o seu Pedro e Paulo) – mostram que a moralidade humana é sempre vulnerável.

Vulnerável às necessidades materiais, que podem levar a pessoa ao desespero e à venda da própria dignidade; vulnerável às permanentes tentações do poder corrompido, o qual invariavelmente passa por cima de qualquer um como um trator compressor de rolo de aço usado para concretar o asfalto e vulnerável às manipulações políticas de grupos de poder em diversos ambientes sociais, institucionais ou corporativos, ass quais, de forma direta ou velada, visam prejudicar aquele que não faz parte dos mesmos objetivos e a eles se opõe.

Por certo que tudo isso resulta das fraquezas humanas, ambiente que será – se não houver a necessária resiliência – uma espécie de bebedouro ou fonte ao agigantamento da perniciosa inveja e ao consequente aprisionamento às malícias da usura decorrente do poder e dinheiro, quando viciados.

A consequência disso é simples: a “briga” com Deus – motivada pela inveja e pela usura predominantes na alma – nos rouba a felicidade, haja vista que se perde a simplicidade e a humildade, estas, as principais alicerces da sabedoria.

Pelo menos é o que pode ser deduzido do que disseram importantes filósofos do estoicismo: Sêneca, “o trabalhador das virtudes” (3 a.C a 65 d.C) e Marco Aurélio, o “rei filósofo” (121 d.C a 189 d.C) , exemplos pesquisados por Ryan Holiday e Stephen Hanselman, na instigante obra “A vida dos Estóicos – a arte de viver, de Zenão a Marco Aurélio”.

Sêneca construiu sua filosofia na simplicidade, buscando entender os conflitos do ser humano que desejava a tranquilidade – tranquilidade que, na visão do filósofo, significa a sabedoria e a felicidade; mas, deixa-se corromper pelas próprias fragilidades.

Marco Aurélio, que adotou como máximo para a sua vida sempre fazer a coisa certa, rejeitava toda espécie de sofismo e dizia aos seus liderados e aos senadores romanos:

Desde sempre o homem luta consigo mesmo (com as próprias imperfeições, fraquezas e vícios). Aqui é uma luta interna, relativa à própria existencialidade. Não é, nessa perspectiva, uma luta contra Deus, pois Deus é mais do que um aliado, é, para quem assim aceita livremente, o provedor da felicidade humana.

O homem também luta com o semelhante lado a lado por bons propósitos e contra o semelhante, às vezes, por objetivos inconfessáveis.

No segundo caso, torna-se o lobo do próprio homem, naquele sentido teológico do que falou Jesus aos seus discípulos (vos mandarei entre lobos, por isso, orai e vigiai) ou, ainda, na perspectiva política e sociológica da ausência de Estado e das leis, de que trata o filósofo Thomas Hobbes: O homem é o lobo do homem”.

Tudo, ou quase tudo isso, está enraizado naquela característica da natureza humana, que revela o desejo por qualquer espécie de poder e, nessa condição, afloram os sentimentos da inveja e da usura.

Então, às vezes, ficamos brigando com Deus, porque achamos que merecemos mais do que temos, porque merecemos tanto quanto o outro, ou porque merecemos muito mais do que o outro ..

É uma espécie de "briga” ou irresignação íntima com Deus, mas que, no fundo, consiste num tipo de inveja desnecessária, à medida que, cada um, possui um peculiar dom especial, o qual, no entanto, precisa ser descoberto e lapidado como aquela mais preciosa jóia da vida.

Então, qualquer briga com Deus é, a bem da verdade, uma infantilidade ou tolice humana, porque o valor inerente a cada pessoa é insubstituível e a inveja – aquele desgosto causado pela felicidade ou pelo sucesso de outrem — é uma espécie de veneno que contamina as virtudes.

Uma chance real para evitar a tola briga com Deus pode estar naquele concelho de Marco Aurélio: “Não perca mais tempo falando sobre como é ser um bom homem. Seja Um”.

Por outras palavras, seria mais ou menos o mesmo que dar um alerta às pessoas nos dias atuais: é preciso lutar, com todas as forças da mente e do coração, contra a natureza perniciosa da inveja e da usura, que estão à espreita dos vacilos humanos.