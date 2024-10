O tempo fugaz que se dispõe para aprender com o tempo e com as pessoas

A rotina do trabalho, a sobrecarga dos serviços, os prazos judiciais a observar e as metas institucionais a cumprir. Lá se foram 10, 20, 30, quase 40 anos. Sim, ao que parece tudo – para lembrar o salmista – “voou sobre as asas do vento”, (Salmos 18:10).

O magistrado estava prestes a se aposentar. Seria uma mudança radical à sua vida, afinal, foram inúmeras decisões judiciais sobre patrimônios e vidas de terceiros.

E, por essa condição, as coisas do poder lhes foram inerentes – ambiente no qual aprendera a difícil arte de separar o “joio do trigo” ao mesmo tempo em que viu crescer o onisciente desafio de “dar a César o que é de César”, a partir da parábola teológica que ensina a compreender com sabedoria o valor do bem espiritual em relação a tudo o que advém do bem material.

Ele estava de mudança. Ficou de pé no meio pequeno gabinete de trabalho e olhou para as quatro paredes – nela estavam seus títulos, honrarias e diplomas – aquelas que muitas vezes foram suas conselheiras selecionadas nos momentos das decisões mais complexas e difíceis.

Ele irá sair de cena. Vai deixar a vida pública. Olhou para a sua estante – ali estavam suas próprias obras mais importantes e clássicos do Direito, principalmente – e lembrou o quanto havia aprendido com elas.

Mas, agora, já não sabia o que iria fazer com tantos livros, pois não poderia levá-los à sua biblioteca particular, em casa, onde também outras preciosidades já lhes faziam companhia por décadas de aprendizado.

Não faltava muito tempo, logo ele sairia de cena. Olhou para a toga de cetim cor preta pendurada no cabide modelo colonial e percebeu que aquele símbolo da Justiça já não seria parte de seu imaginário e nem do seu dia-a-dia. O símbolo da autoridade, em breve, já não iria lhe pertencer.

Ele estava de mudança. Seu olhar fixo nas coisas do gabinete também levavam a memória aos primeiros dias na magistratura: jovem entusiasta e ávido em fazer justiça. Todas suas energias virtuosas dedicadas à Justiça.

O tempo passou e, agora, ele estava prestes a se aposentar. E começou a sentir só. Pessoas que lhe prestavam reverências, lhe confidenciaram assuntos delicados ou lhe pediam favores, já não o cumprimentavam, não iam ao seu gabinete e nem o tomavam mais como conselheiro. E ele pensou: eram amigos sinceros ou “amigos” do poder que eu representava?

O magistrado se aposentou. A mudança começa agora. A verdadeira mudança ainda está apenas começando. Pela frente lhe aguardam um novo padrão de vida que precisa ser estabelecido, uma nova visão sobre o outro lado dos tribunais deverá ser construída, um novo período de aprendizado social começará com o dia começou com o dia seguinte à aposentadoria.

Então, de repente, aquele magistrado – que veio ao mundo para resolver litígios judiciais e exerceu bem o seu mister – percebeu como é pequeno e fugaz o tempo que se dispomos para aprender mais com o tempo e com as pessoas.

Enquanto usou a toga, certamente percebeu as amizades interesseiras, ambiente onde a inveja ataca as virtudes. Por outro lado, e doravante, sem a força da toga, logo perceberá com maior clareza que as amizades virtuosas nunca se escondem onde quer possas está ou possas ir.

Sêneca – “O Moço”, o nascido em Córdoba e que foi filósofo – escreveu que “Tudo o que se exige do homem é que seja útil ao maior número de semelhantes, se possível:

Vi e convivi – próximo e à distância – com aquele magistrado que começou a sua mudança. Dele, dou um testemunho: ele procurou ser honestamente justo e dedicadamente útil ao maior número de semelhantes.

Enfim, o magistrado mudou-se: deixou a toga e vestiu a roupa dos comuns. Dele, ainda pode ser dito, com letras garrafais: Viveu a magistratura decente. Fez a caminhada que o destino lhe traçou, parodiando-se Sêneca, na obra “Da Tranquilidade da Alma” “Vivi. Fiz a caminhada que o destino me traçou”.

