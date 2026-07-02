Antes tudo era nada, vazio primordial Océlio de Morais 02.07.26 8h00 Eu sempre penso na profundidade teológica e no espanto filosófico sobre a nossa própria existência. Qualquer explicação materialista da existência, seja de qual filósofo for, não responde à minha saciedade sobre o espírito, o espírito teológico e filosófico da vida humana. Isso é muito profundo. É muito reflexivo. É muito extraordinário, pois oferece questões existenciais para além do senso comum da propriedade material das coisas e da natureza espiritual da pessoa humana Se pensarmos na condição de que o planeta Terra é a casa humana móvel na infinitude do cosmos (kósmos) como um sistema ordenado e regido por leis físicas, certamente, os questionamentos irão fervilhar sobre a origem e a beleza do Universo e sobre o propósito da humanidade (mergulhada em múltiplas culturas) nesta “nave” comum, que não pára nessa viagem intergalática, em busca de um sentido à vida, cujo destino não o sabemos e quase nada sobre a nossa vizinhança cósmica. “No começo” (Bereshit no hebraic) é a primeira composição de palavras no livro de Gênesis. “No começo” indica a origem da criação: “No princípio, Deus criou os céus e a terra”. Essa locução adverbial de tempo (“No começo” indica o momento ou o início dos Céus (enquanto cosmos) e da Terra (planeta da vida possível). Antes tudo era nada. O vazio primordial, o nada que antecede à arquitetura do cosmos onde a Terra era sem forma e vazia, com trevas que cobriam a face do abismo. Tudo era um abismo sem fim. (Gn. 1:2) “No começo” indica o cenário metafísico da criação do universo, onde o caos absoluto aguarda a ordenação da inteligência suprema. É o instante em que a transcendência decide se inclinar para inaugurar a imanência da nossa história. E depois, no ritmo da criação, vieram luz, água, peixes, vegetação, animais e, por fim, o homem e a mulher para que fossem felizes, mediante a procriação: “Deus os abençoou e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! “ (Gn. 1:28) “No começo”, teologicamente, afirma que o universo não é um acidente eterno, mas possui uma origem intencional e amorosa. Filosoficamente, ele responde ao eterno espanto humano, porque passa a existir o existir o ser. Na criação, há um propósito, um bom propósito. Ao mesmo tempo que a locução adverbial de tempo “No começo” aponta para a própria temporalidade, indicando que a pessoa humana é um ser histórico, também indica o propósito, que é a perpetuidade humana, através da geração da vida humana: “Sejam férteis e multipliquem-se!“ (Gn. 1:28). O ser histórico tem de ter domínio sobre tudo o que existe na terra: “Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão"(Gn. 1:25). Todavia, o domínio sobre a criação, não é uma carta branca para a exploração tirânica. Nenhum ser humano pode ser o tirano do outro. O princípio da igual imagem e da idêntica semelhança de Deus impede isso. O domínio sobre a criação é uma vocação de regência amorosa, um chamado ao cuidado e ao cultivo (majestade servidora). Isso é muito profundo, em termos filosóficos: o “domínio” confere à pessoa humana a responsabilidade existencial da humanidade como guardiã e administradora cósmica do grande lar e da grande família que Deus estruturou. O propósito mais do que especial e desafiador é o espiritual, precisamente porque o homem e a mulher são a imagem e são a semelhança de Deus. Por outras palavras: um Ser constituído como "imagem e semelhança" confere ao homem e à mulher uma dignidade ontológica singular, transfigurando-o em um espelho finito que reflete e participa da Transcendência infinita no horizonte do mundo. Esse é o elemento intrínseco da bênção da procriação - “Sejam férteis e multipliquem-se!: na procriação, reflete-se a imagem de Deus, na exata semelhança de Deus. Em suma: essa espécie de selo divino faz do homem e da mulher parceiros da criação, dotado de autoconsciência, liberdade e capacidade de amar. “No começo” (a abertura de Gênesis) não é um relato cosmológico. É o fundamento da nossa dignidade ontológica. O início da Bíblia é, fundamentalmente, o abraço inicial amoroso do Criador que chama à vida. Observemos a primeira e a última nativas da Bíblia Sagrada estão entrelaçadas: “No começo” (no princípio, na origem) indica “o despertar do Ser”. O ínicio da vida. A Última Palavra (Amém) indica o Selo da Esperança. A consumação dos tempos. “Amém” (Assim seja) , no livro do Apocalipse, é a palavra que encerra definitivamente o cânone bíblico cristão. O contexto é a consumação dos tempos, a revelação da Nova Jerusalém e o consolo definitivo após as tribulações da história. O evangelista João escreve de uma ilha de exílio, Patmos, sob o peso da opressão romana e do sofrimento das primeiras comunidades. O ambiente é de profunda expectativa escatológica, onde a dor presente clama pela restauração futura. Na perspectiva teológica, o “Amém” funciona como a assinatura da fidelidade inabalável de Deus, que cumpre integralmente a Sua aliança com os homens. É a certeza de que a última palavra sobre a história não pertence ao mal, mas à vitória do Cordeiro. Já numa visão filosófica, a palavra “Amém” resgata o homem da angústia do absurdo e do medo do aniquilamento e do esquecimento eterno. O Amém valida toda a trajetória humana, afirmando que nossas dores e buscas encontram um porto seguro no infinito. O fim da Escritura não é uma destruição niilista, mas a plenitude de um sentido alcançado. Ela é pronunciada por João, o discípulo amado, que atua como a voz litúrgica e responsiva de toda a humanidade redimida. É a resposta humana que ecoa e sela a promessa divina de que o Cristo voltará. Portanto, ao fechar o livro sagrado com um consentimento solene, a fé cristã coroa a existência com um sim definitivo. É a confissão de fé na existência de Deus, naquela perspectiva da criação: que seja à nossa imagem e semelhança. Sela-se a comunhão entre o Divino e o humano, através da fé. A última palavra da Bíblia Sagrada é uma declaração real de confiança que ecoa pela eternidade. E como Jesus se encaixa nisso tudo? Entre o princípio e o fim? Vamos recordar Jesus como o Alfa e o Ômega A primeira palavra (No começo = Bereshit) e a última (Amém) se relacionam como o arco perfeito da existência, unindo a origem e o destino da humanidade em um único sopro de significado. O "No princípio" plantou a semente da vida no solo do tempo, enquanto o "Assim seja" colhe os frutos dessa criação transfigurada pela graça divina. Sob o ponto de vista filosófico, essa conexão cura a fragmentação da alma humana e revela que nossa jornada terrena não é sem propósito. Não é um acaso, mas é uma espécie de peregrinação que retorna consciente e amada para a sua fonte original. Jesus veio ajudar a humanidade nesse propósito. Ele manifesta-se historicamente como o Messias que personifica o início criador e o fim consumador do homem. Como o Logos primordial, Ele estava lá no início, dando forma ao ser; como o Cristo ressuscitado, Ele é o Amém definitivo de Deus à nossa dolorosa realidade. Com Jesus e em Jesus, as promessas da Aliança encontram sua aplicação e cumprimento perfeito, transformando a nossa fragilidade existencial em uma eternidade habitada por Sua presença salvadora, o verdadeiro sentido de sermos humanos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave pensata Ocelio de Morais COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Océlio de Morais . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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