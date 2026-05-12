Ainda é possível aprender com as crianças

– “O que você quer agradecer, hoje?”, perguntou a mãe à sua filha.

→ “A tudo no mundo”, respondeu a menininha com a vozinha que não indicava apenas uma sonolência, mas a verdadeira pureza da sua internação.

Era por volta das 19h daquela sábado, 09/05, véspera do dia das mães,na cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina em desenvolvimento socioeconômico e populacional.

A criança, de 6 anos, acabara de rezar o “Pai-Nosso” com a mãe. E como é de costume – antes de dormir – a mãe pergunta à filha sobre o agradecimento especial do dia.

Naquele mesmo dia, quase na mesma hora, o destaque do noticiário internacional foi a fragilidade dos esforços para um cessar-fogo no Oriente Médio, onde o conflito, segundo o site Max Planck Society, já causou mais de 100.000 mortes de seres humanos, desde outubro de 2023.

Embora aquele dócil coração infantil tenha expressado apenas a frase “A tudo no mundo”, não é difícil imaginar que sua gratidão era “por tudo de bom nu mundo”, porque no imaginário das crianças o mundo não é apenas uma ilha da fantasia, é um grande lar onde moram todas as crianças simbolizam com mais naturalidade a beleza inefável da criação.

Se vistos apenas como dois eventos isolados, o noticiário internacional, certamente chama mais atenção pelas consequências imprevisíveis do conflito aos povos diretamente envolvidos. Porém, tudo o que acontece sob os Céus tem um sentido e consequências, de acordo com os pensamentos, palavras, escolhas e ações.

Quero tomar a frase daquela criança do nosso tempo pós-moderno – frase que a considero uma profunda oração – para resgatar um dos momentos mais emblemáticos do ministério de Jesus como legado à humanidade.

– "Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o Reino dos Céus", mensagem relatada simultaneamente pelos trÊs evangelistas canônicos: Mateus (19:14), Marcos (10:14) e Lucas (18:16), Naquele tempo, na cultura social e judaica greco-romana, as crianças ocupavam o degrau mais baixo da estrutura social: não tinham direitos e eram tidas como seres "incompletos", porque não contribuem para a sociedade.

A frase foi dita durante o ministério final na região da Judeia, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém para a sua última Páscoa.

Se bem refletido, Jesus inverteu a lógica social do sistema ao priorizar o acolhimento às crianças, no momento em que os próprios discípulos – reproduzindo o estigma social em face delas – impediram-nas de se aproximar Dele.

Em oposição aos desvios de conduta ético-moral dos líderes religiosos e governantes da época, a mensagem foi sutil: todos deveriam ser como as crianças (ou seja, dóceis, puras e humildes) se realmente quisessem aderir aos ensinamentos do Mestre dos mestres.

Foi um legado à humanidade. A partir de então a criança passou a ser o modelo padrão para a elevação espiritual como condição para entrar no Reino de Deus. É uma extraordinária filosofia para toda a vida, porque, se bem internalizada, pode-se identificar que no coração da criança modelo padrão, não há espaço para maldades.

A frase oração daquela criança – “A tudo [de bom] no mundo” – também oferece essa interpretação: sou feliz neste mundo, porque o “Pai-Nosso” nos dá “pão-nosso de cada dia".

Na essência, a frase oração resumiu a gratidão pela vida e por tudo o que, no mundo, concorre à sobrevivência e à evolução da humanidade, a qual está condicionada à gratidão ao Criador Onipotente e Onisciente.

Em tempo: A pensata é inspirada no diálogo de uma mãe com sua filhina, enquanto o mundo adulto se autodestrói em corrupção dos valores éticos, em conflitos e em guerras.

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