Vencendo a burocracia para empreender

Aprender & Empreender

Nathalia Sefer de Figueiredo (Leonardo Magno)

Nome: Nathalia Sefer de Figueiredo

Idade: 31 anos

Nome do negócio: Nathalia Sefer Odontologia Especializada

Segmento: consultório odontológico

Tempo de atuação: 3 anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

Sem dúvida, a alta carga tributária a que é submetido o pequeno empreendedor no Brasil, além da engrenagem burocrática a ser vencida. No meu caso específico, que é a Odontologia, a captação de pacientes em um mercado tão desafiador para um profissional que lida com insumos e equipamentos com valores muito significativos.

Quais os acertos?

Ter começado com a segurança de ser egressa de uma especialização/residência realizada no Centrinho - USP/Bauru, o que me conferiu a confiança necessária de já iniciar oferecendo o melhor em termos de tratamentos e técnicas inovadoras aos meus pacientes. Além da extensa experiência adquirida, por ter sido residente em um hospital que só atende pacientes sindrômicos e/ou com fissuras labiopalatais, trabalhando cinco dias por semana, durante dois anos, somente na área de Reabilitação Oral e Estética, que é, atualmente, a minha principal área de atuação.

E os erros?

Certamente, ter entrado na administração do consultório sem um preparo prévio em gestão de negócios. Administrar exige tempo, conhecimento e entendimento dos entraves burocráticos. Paralelo a isso, a utopia de acreditar que todos que cruzaram meu caminho, em nível profissional, teriam o mesmo comprometimento e lealdade que eu coloco em tudo o que faço e em todas as parcerias que firmo.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Que não perca o foco. Faça da persistência sua aliada todos os dias. Tenha amor ao que pretende fazer. Sem esses três atributos, não tem como prosperar.

Notas:

Logística

No e-commerce de uma rede nacional, uma leitora da coluna encontrou 50 máscaras descartáveis triplas pelo valor de R$ 26. Ao fechar o pedido para efetuar a compra, a surpresa: o frete para Belém custava o mesmo preço do produto, totalizando R$ 52. Se fosse para o interior do estado, ficaria ainda mais caro. Resultado: desistiu na hora.



Experiências para crianças

Inaugurado, no Boulevard Shopping Belém, um novo espaço recreativo para crianças: o 'Fora da Caixinha'. Situado no 4º piso, oferece cinco opções de diversões lúdicas, manuais, laboratoriais e artísticas. Entre elas, oficinas de perfume, sabonete, slime, tie dye e massinha.

Vestibular UFPA 2021

Terminam às 17h desta sexta-feira, 5, as inscrições para o Processo Seletivo deste ano (PS 2021) da Universidade Federal do Pará. São 7.355 vagas ofertadas em 196 cursos de graduação. Também serão disponibilizadas 196 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). A expectativa é que cerca de 90 mil estudantes participem. Mais informações em ceps.ufpa.br.

Marketing de Incentivo

A Coca-Cola quer se aproximar e auxiliar no desenvolvimento dos microempreendedores e vendedores ambulantes da área de alimentos no Brasil. Para isso, lançou uma plataforma de relacionamento, parceria e fidelização que vai oferecer benefícios exclusivos da marca, além de cursos da capacitação promovidos por entidades como Sebrae e Aliança Empreendedora.

Marketing de Incentivo II

Para ter acesso, o trabalhador deve baixar o aplicativo Crescendo Juntos Microempreendedor e cadastrar a nota fiscal dos produtos Coca-Cola comprados em lojas e em canais participantes. Também será possível acumular pontos, que podem ser trocados por brindes.

Reforço na prevenção

O Shopping Bosque Grão-Pará vem investindo em tecnologias e ferramentas on-line para facilitar e garantir maior segurança por conta da pandemia. Pagamento por aproximação ou aplicativo e cabines de desinfecção de sacolas são alguns exemplos. O empreendimento tem ainda cerca de 70 lojas com serviço delivery, com operações de confecção, calçados, livros, tecnologia, perfumaria e alimentação. O consumidor pode entrar em contato e realizar o pedido via WhatsApp ou aplicativo da loja.

5G adiado

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) remarcou a votação do edital do leilão da tecnologia para o dia 24 de fevereiro. Leonardo de Morais, presidente da agência, pediu mais tempo para analisar a documentação. O adiamento foi bem recebido pelas teles. Em nota emitida pela Conexis Brasil, nova marca do SindiTelebrasil, entidade que representa empresas de telecomunicações e de conectividade no Brasil, as companhias afirmaram que postergar a votação permitirá ao setor avaliar as alterações da portaria, publicada pelo governo na semana passada, com novas exigências.

Avó tá on!

Pesquisa feita pela Kantar mapeou o comportamento dos chamados “masters conectados”, pessoas acima de 55 anos que utilizam a internet regularmente. Os resultados mostraram que, entre eles, 40% aumentaram ou mantiveram seus hábitos de compras virtuais durante 2020. O estudo também revelou as categorias em que esse público mais consome: produtos e serviços para o lar.