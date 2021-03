Papo Liberal com Paulo Storino, presidente da Assembleia Paraense

Paulo Storino (Divulgação)

Papo Liberal

A Mais Liberal conversou com Paulo Storino, presidente da Assembléia Paraense, sobre os impactos causados pela pandemia no clube e estratégias adotadas para enfrentar este momento.

Assim como em diversos segmentos, os clubes sociais também sofreram os impactos econômicos com a pandemia?

Sim, os impactos econômicos foram diversos. A AP depende principalmente, além das mensalidades dos seus sócios, do movimento de seus restaurantes e dos eventos realizados em suas dependências. Do dia pra noite, o clube deixou de ter 40% de suas receitas e precisou tomar diversas medidas para encontrar um equilíbrio financeiro.



Quais estratégias foram desenvolvidas para manter o empreendimento em funcionamento e a saúde financeira do clube?

No início da pandemia, ainda na gestão do presidente Afonso Lobato, em que eu era vice-presidente, renegociamos todos os contratos do clube, lançamos o delivery AP e cortamos os gastos possíveis. Com mais ou menos um mês, aderimos à Medida Provisória que nos permitiu suspender e reduzir contratos trabalhistas, onde o clube, mesmo garantindo a integridade da remuneração dos colaboradores, além do que a MP trabalhista nos obrigava, conseguiu diminuir substancialmente o custo da sua folha.

Houve mudança no perfil dos sócios que estão frequentando a AP?

Não. No segundo semestre de 2020, chegamos a ter a frequência próxima ao mesmo período em 2019. Além disso, em 2020 tivemos um aumento na arrecadação de venda de títulos, taxas de joia e de transferência de títulos, o que demonstra que, mesmo em um momento tão crítico para a humanidade, o clube continua pujante.

Quais medidas de segurança e prevenção a covid-19 foram adotadas?

O clube criou uma comissão de gestores para analisar todas as medidas que seriam necessárias, formatando um protocolo interno validado por uma médica infectologista. Higienização sistemática de todos os espaços; distribuição de máscaras para todos os colaboradores, sendo obrigatório seu uso; colocação de barreiras transparentes para atendimento; uso de face shield, medição de temperatura em todas as portarias do clube; fixação de totens de álcool em gel por todos espaços de circulação; limitação do público nos restaurantes e demais setores; vedação das refeições servidas com plástico filme, além de diversas outras medidas fazem parte do nosso protocolo que está em constante análise e aperfeiçoamento. Sempre primando pela saúde dos colaboradores, sócios e fornecedores da AP.

Quais são as expectativas para os próximos meses?

O momento é bem crítico no nosso sistema de saúde e, por isso, nessa última semana, suspendemos mais uma vez as atividades do clube. Mas temos esperança que, com o aumento do número de vacinados na nossa cidade, os próximos meses serão de retomada de todas as nossas atividades, o que será fundamental para acalentar todas as famílias assembleianas que tantas perdas tiveram nesse tenebroso período. Com fé em Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, logo logo estaremos vivendo momentos melhores, aproveitando tudo que nossa amada AP nos oferece.

NOTAS:

Desmatamento

Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), de novembro de 2020 a janeiro de 2021, apontam que o Pará é o estado que apresenta o maior número de Áreas Protegidas (APs) no ranking de Ameaça e Pressão por desmatamento. As terras indígenas estão entre as mais atingidas, com destaque para Parakanã (PA) e Trincheira/Bacajá (PA), que já estavam entre as três mais ameaçadas no ranking do calendário anterior, seguidas pela Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago de Tucuruí (PA) e Floresta Nacional do Tapajós (PA). A lista inclui ainda diversas outras áreas de proteção no estado.

Pronampe

Aprovado pelo Senado o Projeto de Lei que torna o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) uma política oficial e permanente de crédito. O texto, que segue agora para validação da Câmara dos Deputados, prevê, entre outras medidas, a extensão do prazo de carência dos empréstimos em mais seis meses.

Pronampe II

As instituições participantes do Pronampe vão operar com recursos próprios e contarão com garantia a ser prestada pelo Fundo Garantidor de Operações. Já as empresas que optarem em aderir ao programa poderão contratar o valor equivalente a 30% do faturamento do ano anterior da empresa. Em 2020, foram concedidos mais de R$ 37,5 bilhões em empréstimos, abrangendo cerca de 517 mil empreendedores no Brasil.

Deu match

Mais de 270 milhões de adultos, em todo mundo, usaram aplicativos de relacionamento em 2020, segundo a Business of Apps. Quase o dobro em comparação há cinco anos. A sondagem também apontou que este mercado não para de crescer, com projeções de ultrapassar US$ 8,4 bilhões até 2024. A seguir, confira os principais insights da pesquisa.

- 48% das pessoas entre 18 e 29 anos afirmam ter utilizado um aplicativo ou um site para conhecer outras pessoas;

- O sábado é o dia de maior movimento, tanto em instalações (7.73%), quanto de uso (3.94%);

- Os europeus gastam mais tempo nos aplicativos (6'77”), enquanto os usuários norte-americanos gastam 5'82”, e os asiáticos apenas 5'34” (após 30 dias de instalação do aplicativo).

Black Fralda

Em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, evento digital reunirá grandes marcas e lojas para oferecer descontos de até 70% em fraldas descartáveis, acessórios e itens para bebês no Brasil. Será dos dias 15 a 21 e, para participar, basta se inscrever no site blackfralda.com.br.

Novo auxílio emergencial

De acordo com o relatório da Oxford Economics, o benefício pode impulsionar o Produto Interno Bruto (PIB) em 0,2 ponto percentual, o que resultaria em um crescimento de 3,8% em 2021. Ano passado, o PIB encolheu 4,1%. Mas poderia ter recuado 8,1% se os R$ 300 bilhões não tivessem sido distribuídos, segundo estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA-USP.