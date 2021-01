Papo Liberal com Paulo Campos e os detalhes do Varejo Premium

Papo Liberal

A Mais Liberal conversou com Paulo Vieira Campos, coach e professor da ESPM, sobre carreira e desenvolvimento pessoal e profissional. Confira.

Início de ano, geralmente, é um período para reorganizar a rotina e traçar metas. Qual o primeiro passo?

Realmente, é um período legal para organizar e traçar metas. Gosto muito de usar um material do yearcompass.com, um suporte que ajuda a avaliar o que tem sido feito e identificar oportunidades para as suas metas para o ano seguinte.

É possível fazer um planejamento de carreira a longo prazo?

O que vejo de mais sensato é você identificar o longo prazo como dois, três anos. O que você gostaria, daqui até este período, está fazendo? Também é legal olhar que carreira é um caminho curto. O que tenho visto hoje é que as pessoas pensam em diferentes carreiras. É você pensar em coisas que você gosta de fazer e que você faz bem. Acho que essas duas colunas já ajudariam a pensar em possibilidades para sua carreira ou carreiras.

Para quem não está satisfeito profissionalmente, mudar de área, mesmo em um ano com tantas incertezas em virtude da pandemia, pode ser viável? Quais as dicas?

O primeiro passo é fazer uma reflexão de três pontos: o que você gosta de fazer, o que você faz bem, e como as pessoas que estão bem na área que você está atuando têm feito. Essa pesquisa é importante. Mudar de área ou de carreira é algo que você deve construir no dia a dia, avaliando coisas que você gosta, que tem interesse e, principalmente, conversar com pessoas dessas áreas, pois uma mudança pode trazer remunerações menores do que a que você está ganhando hoje. Então, vale a pena verificar se você tem uma reserva para sustentar esse aprendizado. As minhas principais dicas são: primeiro, o que que está te fazendo insatisfeito; e segundo, quem são as pessoas das outras áreas que você tem interesse, o que elas fazem? Será que não vale a pena bater um papo, entrevistá-las, fazer uma reunião pelo Zoom, já que não podemos estar em contato com as pessoas?

Como identificar a insatisfação profissional?

Uma boa dica é como são os seus domingos à noite. Se aquela música do ‘Fantástico’ já te dá um calafrio, uma vontade de querer parar tudo e pedir pra descer, pode ser uma identificação. Outro ponto também é você olhar dentro da empresa que está trabalhando, se há perspectivas de outros caminhos. Essa insatisfação, de repente, pode ser apenas por causa da pessoa que hoje te lidera ou na área que você está. Se é uma empresa grande, é possível pensar em outras possibilidades ou no mesmo mercado. Acho que o grande termômetro da insatisfação profissional é, primeiro, quando o domingo é ruim para você e, segundo, você acreditar que não está contribuindo para o seu desenvolvimento. Isso é algo importante. O que você aprendeu no último ano? Reflexões como estas são alguns elementos que podem te ajudar.

Qual sua dica para quem quer dar um "gás" no trabalho ou alavancar os negócios?

Você precisa se desenvolver. E gosto muito de pensar no desenvolvimento por meio de quatro letras: CEPR. Ou seja, quais são os Conhecimentos que você pode buscar, quais são as Experiências que você pode se colocar e experimentar, quais são Pessoas que podem te inspirar, que você pode conversar e identificar oportunidade, e usar uma boa Rede de relacionamento. Outro ponto é o aprendizado. Hoje, a internet está cheia de cursos e muitos deles de graça, desde uma faculdade como a Harvard, a USP. Basta procurar o que você tem interesse, gosta de fazer. Há opções que possibilitam, inclusive, a interação com outras pessoas. Acredito sempre que é o desenvolvimento, o conhecimento, que vai proporcionar a você a oportunidade de dar um gás no trabalho ou alavancar os negócios.

Que leituras você recomenda para esse início de 2021?

Recomendo o livro "Essencialismo - disciplinada busca por menos", de Greg Mckeown, que está na lista dos mais vendidos do The New York Times; "Anti Carreira", de Joseph Teperman, que aborda como crescer com propósito e entusiasmo pela vida inteira; e "Os desafios à força de vontade", de Kelly McGonigal, que fala sobre autocontrole.



AAA Summit

É o nome do evento, 100% on-line e gratuito, que reunirá grandes nomes do empreendedorismo no Brasil para expor visões de negócios, gestão, inovação, comportamento e, sobretudo, o que esperar de 2021. Serão apresentadas as principais tendências e informações fundamentais para os empresários e executivos conseguirem planejar o novo ano, no próximo dia 20, por meio de plataforma digital. Inscrições em experience.aaainovacao.com.br/aaa-summit-2021.

AAA Summit II

Entre os palestrantes do evento, Paula Bellizia, vice-presidente de Marketing do Google para a América Latina; Cristina Palmaka, presidente da SAP na América Latina e Caribe; Ricardo Amorim, economista e primeiro lugar no Top Voices Linkedin de 2020; In Hsieh, cofundador da Chinnovation, e ex-Head de E-commerce da Xiaomi na América Latina; e Dado Schneider, consultor para Transformação Digital no Magazine Luiza e criador da marca Claro.

Varejo premium

A Mais Liberal foi conhecer o CJ Shops Jardins, novo empreendimento de luxo do Grupo JHSF, inaugurado em dezembro, em São Paulo. Com 66 operações distribuídas em quatro andares, tem projetos de arquitetura e de paisagismo assinados pelos renomados Arthur Casas e Maria João d’Orey, terraços e jardins a céu aberto, além de se integrar ao Hotel Fasano.

Varejo premium II

O CJ Shops conta ainda com lojas de marcas internacionais até então inéditas no Brasil e estreia a CJ Fashion Store, loja-conceito que materializa o e-commerce do Grupo JHSF. Oferece experiências imersivas através de painéis de led de alta definição, compras feitas por QR Codes e via RFID num provador virtual. Confira registros do nosso tour pelo novo centro comercial abaixo.

varejo premium Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira

Novos cantos

Compositores de Ananindeua podem se inscrever, até o próximo dia 19, no projeto coordenado pelo músico Pedrinho Cavalléro, que busca artistas para a gravação de um EP. O trabalho foi selecionado pela Lei Aldir Blanc e visa divulgar compositores locais. Edital e ficha de inscrição estão nas redes sociais do projeto. No Instagram, @novoscantos.