Papo Liberal com Eliana Maia discute e tira dúvidas sobre o Pix

Papo Liberal

A Mais Liberal conversou com Eliana Maia, gerente executiva interina de produtos do Banco da Amazônia, sobre o Pix, novo mecanismo de transações financeiras, criado pelo Banco Central.

Eliana Maia é gerente executiva interina de produtos do Banco da Amazônia (Divulgação)

A partir de quando e quais serviços poderão ser realizados com o Pix?

A partir de 16 de novembro, clientes de todas as instituições financeiras podem realizar transferência de valores e pagamentos, de forma ágil e prático, disponível todos os dias do ano, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados. Esse novo serviço vem para proporcionar uma melhor experiência ao cliente, que está cada vez mais exigente, principalmente nos quesitos facilidade e velocidade. Tempo é dinheiro!

Quais as vantagens em usar o novo mecanismo criado pelo Banco Central?



O Pix vai promover economia de tempo e mais agilidade, facilitando o dia a dia de quem cadastrar as suas chaves, já que os serviços são realizados de forma instantânea, com cada operação realizada em torno de apenas 6 a 10 segundos. Você terá o dinheiro disponível na sua conta em poucos segundos.

As modalidades TED e DOC tendem a serem aposentadas pelos usuários com a chegada do Pix?

É muito cedo para falarmos em “aposentadoria” de TED e DOC, esses serviços continuarão sendo disponibilizados. Podemos afirmar que o Pix será muito útil para quem deseja agilidade e respostas rápidas. Hoje convivemos com uma diversidade gerações, cada uma com seu grau de exigência e maturidade tecnológica. Portanto, o Pix será mais uma opção para as transações financeiras de pagamentos e transferências.

Ao registrar a nova chave o usuário ficará restrito às operações pelo Pix naquela determinada instituição financeira? É possível ter mais de um Pix?

O cliente pode fazer as mudanças das suas chaves na hora em que ele desejar. Para clientes pessoas físicas, podem ser cadastradas até cinco chaves diferentes, usando o CPF, e-mail ou celular para cada conta bancária. Os clientes pessoas jurídicas podem ter até 20 chaves cadastradas para cada conta. Mas, caso não queira cadastrar seus dados, pode ser gerada uma chave aleatória contendo números e letras. Uma chave cadastrada em uma conta bancária não poderá ser usada em outra instituição financeira. A instituição irá enviar um código por SMS ou para o e-mail que foi apresentado, para o cadastramento das chaves através do e-mail ou do número de celular. Esse código deverá ser inserido no canal de acesso disponibilizado, como uma forma de autenticação e segurança para o usuário.

Quais os benefícios para empresas?



São vários os benefícios. Podemos elencar a facilidade para fazer o controle de caixa do negócio, tendo em vista que os valores cairão na conta em tempo real; as transações poderão ser realizadas em qualquer horário e qualquer dia da semana – incluindo finais de semana e feriados; os pagamentos vão ser diretos entre pagador e recebedor, isto é, não haverá intermediários.

Eleições 2020

A nova rodada de entrevistas de Oliberal.com aos candidatos à Prefeitura de Belém sabatina, nesta semana, Cássio Andrade (PSB), Thiago Araújo (Cidadania), José Priante (MDB) e Vavá Martins (Republicanos), de terça à sexta-feira, respectivamente. As conversas, conduzidas pelos jornalistas Evandro Flexa e Rita Soares, são sempre às 18h, ao vivo, com transmissão simultânea da rede Liberal Rádios. O internauta participa via chat on-line e usando a hashtag #LiberalEleições.

Sons do Pará

O programa especial de fim de ano, realizado pela TV Liberal, apresenta a edição Tribos, marcada pela pluralidade musical do estado, que vai reunir artistas de diferentes ritmos como reggae, pagode, calypso, sertanejo, hip hop, rap e samba. As gravações serão realizadas na Estação das Docas, nos dias 4 e 5 de novembro, seguindo todas as normas de segurança e saúde e com plateia virtual via Skype, que será exibida em um telão no local. As inscrições para participar devem ser realizadas em gshow.globo.com/TV-Liberal/sonsdo-para, até esta segunda, 26.

Recorde de vendas

Com pouco mais de uma semana do início da prévenda do iPhone 12, a Apple já registrou mais que o dobro das vendas do iPhone 11, versão anterior ao lançamento. A previsão é de Ming-Chi Kuo, conhecido por acertar as previsões sobre a cadeia produtiva da marca, após analisar as primeiras 24 horas da pré-venda dos dois modelos.

(Divulgação)

Recorde de vendas II

Segundo o analista, foram vendidos cerca de dois milhões novos aparelhos entre os modelos iPhone 12 e iPhone 12 Pro. No ano passado, os números ficaram entre 500 e 800 mil. O lançamento inclui ainda as versões 12 mini e Pro Maz, que terão pré-venda iniciada em 6 de novembro, nos Estados Unidos.

Destaque nacional

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) recebeu o prêmio nacional Líderes e Expoentes da Governança, concedido pela Universidade de Brasília. A instituição foi a única do Norte e uma das três do Brasil a receber a premiação. Entre os destaques da atuação do Tribunal está o trabalho de apoio de gestão e governança aos municípios paraenses, principalmente com a implantação do programa “TCM 180 Graus”.