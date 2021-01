O sucesso da 'Paula Brazil' na Aprender & Empreender

Ana Paula Pereira Sobrinho (Arquivo Pessoal)

Aprender & Empreender

Nome: Ana Paula Pereira Sobrinho

Idade: 48 anos

Nome do negócio: Paula Brazil

Segmento: moda feminina

Tempo de atuação: 12 anos com loja física e 18 anos como autônoma

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

O maior de todos foi trazer o cliente à loja. Achei que seria só abrir a empresa e iria “chover de clientes” (como fui boba). Já vendia em casa, fazia meus coquetéis, editoriais para o Facebook e nada... Até que, por muita insistência de uma cliente, ela fez o perfil da loja no Instagram. Foi uma reviravolta na minha vida para melhor. A loja “explodiu”. Isso há 8 anos. É um leão por dia, com muito prazer. Gosto de trabalhar e da vida que tenho hoje.

Quais os acertos?

Primeiro de tudo, sempre tive muito cuidado com o atendimento. Sou uma cliente exigente. Então, me coloco no lugar delas. Sem elas, nada sou. Durmo e acordo pensando nelas, como posso melhorar, ser exemplo para minha equipe. Tenho um respeito grandioso pelo ser humano. Meu propósito é fazer elas saírem sempre melhor do que elas chegaram. As redes sociais também foram um acerto.

E os erros?

Não vendia no delivery. Deus é tão maravilhoso que, uma semana antes da pandemia, comecei as vendas on-line (como perdi muito por isso). Estou, agora, entusiasmada com o site, que, em breve, estará a todo vapor. Farei com esmero e amor. E também sou muito cabeça dura, demoro a processar o novo. Preciso sentir o coração vibrar, se não nunca fará sentido para mim. Só faço o que me deixa apaixonada, vibrante.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

São tantos conselhos para esse universo tão apaixonante, de infinitas possibilidades, grandes desafios... Mas o maior de todos é ética consigo, com o próximo. Sua palavra tem que ter o valor da sua assinatura. O que fica nessa vida é seu legado e exemplo. Seja forte, entusiasmada, arrojada, disciplinada. Comece e termine, vibre sempre, comemore muito, faça valer os leões que enfrentará todos os dias. Fácil não é, como nada nessa vida, mas é gratificante. Nunca imaginei estar escrevendo para uma coluna de jornal, onde estou agora. Então, vale muito a pena! Persista nos seus sonhos, eles são seus!



NOTAS:

Simples Nacional

Termina nesta sexta, 29, o prazo para regularização e inscrição no sistema de tributação simplificado, que abrange micro e pequenas empresas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano. A solicitação deve ser feita exclusivamente pela internet, no portal do Simples Nacional.

Simples Nacional II

Empresas que estavam no Lucro Presumido ou Lucro Real e tiveram queda acentuada no faturamento em 2020, por causa da pandemia, também poderão aderir ao Simples, dentro do mesmo prazo. Outra inovação é que, excepcionalmente em 2020, atendendo a um pedido do Sebrae, o governo federal não excluiu empresas com débitos tributários. E as empresas optantes que estavam inadimplentes permanecerão no Simples em 2021.

Formação profissional

Consultoras Natura podem dar continuidade aos estudos com apoio da marca, por meio de uma plataforma de financiamento educacional com juro zero. No segundo semestre de 2020, o Instituto Natura realizou um aporte de R$ 1 milhão na solução. Além do investimento, estão sendo estudados outros mecanismos para a linha de crédito.

#TodosPelasVacinas

É o nome da campanha organizada por entidades como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Equipe Halo/Nações Unidas e Instituto Questão de Ciência com o objetivo promover a conscientização sobre a importância da vacinação e combater as fake news. O portal todospelasvacinas.info reúne conteúdo preparado por especialistas em diversos formatos: textos, vídeos, áudios, imagens, charges e perguntas e respostas para serem compartilhados nas redes sociais.

AP informa

A diretoria da Assembléia Paraense optou por não descartar, ainda, o tradicional Baile das Flores. A AP segue acompanhando atentamente os desdobramentos da pandemia no estado e no mundo e tomará, mais a frente, uma decisão, a depender da evolução do cenário e sempre priorizando a saúde e segurança dos sócios, convidados e colaboradores do Clube.

Sustentabilidade

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, está com um projeto voltado para o cultivo de hortaliças na própria unidade. Entre elas, couve, cheiro verde, alface e chicória, que são utilizados pelo Serviço de Nutrição Dietética (SND), integrando as mais de 2,5 mil refeições diárias oferecidas pelo hospital.

Sustentabilidade II

Além dos benefícios como alimentação orgânica, a horta também possui um valor assistencial, pois envolve parte dos pacientes no plantio das sementes e colheita, com acompanhamento do setor de Terapia Ocupacional. Nos últimos anos, o HMUE recebeu três selos do projeto Green Kitchen, que reconhece os trabalhos sustentáveis na produção dos alimentos.