Eu Recomendo com Carlos Dória Santos e a Disney da Globo

Nome: Carlos Dória Santos

Idade: 43 anos

Ocupação: Tenente Coronel da Polícia Militar

Recomendo: o livro "A faca entrou: assassinos reais e nossa cultura", de Theodore Dalrymple

"A faca entrou: assassinos reais e nossa cultura", de Theodore Dalrymple (DIvulgação)

Por que você indica?

Theodore Dalrymple, pseudônimo de Anthony Daniels, é um escritor obrigatório para quem trabalha com segurança pública ou simplesmente quer estudar sobre a criminalidade. Médico psiquiatra prisional em Londres e ensaísta elegante, Dalrymple conhece como poucos o fenômeno da violência e descreve com sagacidade a degradação moral que nossa sociedade vem enfrentando. O título é sugestivo, pois, com tantos anos de convivência com criminosos e genocidas de países africanos em Guerra Civil, durante consultas e conversas, observou a tendência sempre comum dos criminosos em fugir da responsabilidade de seus atos. E, não raro, ouvia essa repetida “pérola” quando questionava o porquê daquele paciente ter cometido tamanha crueldade: “a faca entrou”, respondiam como que se eximindo de suas culpas.

Recomendo fortemente a leitura para quem gosta de se aventurar pela psicologia humana, especialmente àquela ligada ao fenômeno da violência. Para combatermos o mal, precisamos conhecê-lo a fundo, e esse livro descreve com maestria como os criminosos se enxergam perante a sociedade.

Como tem sido a sua rotina com todas as mudanças causada pela pandemia?

Apesar de todo o isolamento no início da pandemia, pelo fato de ser policial militar não pude ficar em casa. Nós, policiais, tivemos que nos manter em atividade para garantir a segurança da população em casa. Em função disso, os cuidados tiveram de ser redobrados: o uso de máscara o tempo todo e a higienização completa antes de entrar em casa, retirando, inclusive, a farda e o coturno na sala e já cuidando imediatamente da lavagem. Era a rotina durante o pico da pandemia. Foram momentos de tensão, mas, graças a Deus, eu e minha família nos mantivemos saudáveis. Sei que não posso controlar o resultado da pandemia sobre minha saúde e da minha família, portanto tento focar naquilo que está ao meu controle, que é a melhora da imunidade. Fazemos exercícios moderados todos os dias, nos alimentamos bem e cuidamos do nosso sono. A leitura é um hábito de criança. Por isso, a mania de um livro profissional (como esse que recomendo) e um de ficção (atualmente Crime e Castigo, de Dostoiévski) são revezados, nem sempre equitativamente (risos) - às vezes as tramas não nos deixam largar a leitura.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

Estamos enfrentando uma situação inédita para nossa geração. Sei que muitos já sentiram a dor de perder um ente ou amigo querido pra essa doença. Mas tenho certeza de que tudo isso logo vai passar. Portanto, procure manter contato com as pessoas que você ama, seguindo os protocolos de distanciamento social ou mesmo por uma videochamada. Se mantenha ativo física e mentalmente, se exercite e ocupe seu tempo com um bom livro.

NOTAS:

Isaías Neto (Divulgação)

Isaías Neto, prefeito de Viseu, é o aniversariante desta sexta-feira, 30. A comemoração será no município, onde receberá as manifestações de carinho e apreço de amigos e admiradores do seu trabalho.

Universidade do Restaurante

É o nome da plataforma on-line criada pela Unilever para ajudar os operadores a ter uma melhor gestão de seus empreendimentos. Oferece cursos gratuitos com especialistas, como a chef carioca Katia Barbosa, jurada do programa ‘Mestre do Sabor’, da Globo (TV Liberal), e o Dr. Bactéria. Para participar, os interessados devem somente fazer um cadastro com número do CNPJ no site universidaderestaurante.com.br.

Disney da Globo

Nesta semana, o maior conglomerado de mídia da América Latina anunciou que está construindo uma espécie de parque de diversões interativo, no shopping Market Place, na Zona Sul de São Paulo, com diversas atrações ligadas ao universo de todos os canais do Grupo Globo.

Disney da Globo II

Batizado de GExperience e com inauguração prevista para abril de 2021, o parque terá mais de 2,5 mil m² e dez operações simultâneas diversas. Entre elas, restaurante; arena de games e eSports; área infantil; espaço Estúdios Globo, com atividades interativas reais e virtuais; e um estúdio de onde serão transmitidos programas dos canais Globo.

Mais tempo

O Instagram decidiu aumentar o limite de duração de transmissões ao vivo. Agora, os usuários podem realizar lives com até quatro horas. Antes, o máximo era de 60 minutos. A atualização do aplicativo prevê também a possibilidade de salvar as conversas em tempo real por um período de até 30 dias antes que elas desapareçam da plataforma.

Incentivo

Encerram, no dia 3 de novembro, as inscrições para editais publicados referentes à Lei Aldir Blanc, que prevê apoio ao setor cultural como medida de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Serão beneficiados, nesta primeira fase, projetos em áreas como teatro, circo, dança, cultura urbana periférica e artesanato, com total de 721 prêmios. Mais informações em secult.pa.gov.br.