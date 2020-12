Eu Recomendo e tudo sobre o Summit Amazônia Produtiva

Rita Vieira (Arquivo Pessoal)

Nome: Rita Vieira

Idade: 57 anos

Ocupação: superintendente do Castanheira Shopping Center

Recomendo: a série "Vitória: A Vida de Uma Rainha"

Por que você indica?

Adoro filmes e séries que retratam a história da realeza, essa em especial gosto muito. É leve, rica em detalhes históricos e figurinos belíssimos. Os cenários nos remetem a uma viagem ao passado entre castelos e jardins deslumbrantes. Retrata uma mulher no poder com personalidade muito forte e que, apesar da idade, soube se impor em uma época em que elas não tinham voz. A série consegue ir muito além do drama e dar uma aula de política.

"Vitória: A Vida de Uma Rainha" (Divulgação)

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Sem dúvida, precisei criar novos hábitos que agora vão fazer parte de minha rotina. Meu estilo de vida foi alterado por conta da pandemia, cuidados com a saúde estão em primeiro lugar. Usar a criatividade para o lazer em casa com minhas filhas é o mais gostoso. Agora, ficamos muito mais tempo juntas, o que reflete um resgate de momentos que já vinham se perdendo.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

Acho que a palavra de ordem é resiliência. Em tempos de incertezas que estamos vivendo, ser resiliente é mais que sobreviver, é conseguir passar por essa pandemia e extrair o que de melhor pode ser aproveitado, deixando para trás o que já não mais importa. Um novo olhar pra frente, se permitir mudar e crescer, agora sempre olhando para aquele que está em sua volta.

NOTAS:

Um pouco mais felizes...

Em meio à pandemia, a satisfação com o trabalho aumentou nos últimos meses no Brasil, de uma nota média de 6,4 para 6,8, numa escala que vai de zero a dez. É o que revela o Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho, recém-divulgado. Entre as dez áreas pesquisadas, a que tem a maior satisfação é a jurídica, com uma nota de 7,2. A pior delas é a do setor administrativo, com 6,1. Em nossa versão digital, você confere a avaliação de todas as áreas pesquisadas.

...sobretudo eles

O levantamento concluiu que os homens são os mais satisfeitos ao registrarem 6,73 pontos frente aos 6,47 pontos das mulheres. Já por idade, o destaque fica por conta dos trabalhadores de 55 anos ou mais (7 pontos), seguidos dos de 18 a 24 anos (6,9 pontos). Por grau de instrução, funcionários com Ensino Fundamental completo foram os mais felizes, seguido dos de Pós-graduação e Mestrado.

Fim de semana prolongado

A Unilever se une a empresas na Alemanha e à Microsoft no Japão em um objetivo: testar os efeitos de uma semana de trabalho de quatro dias. A experiência será realizada com 81 funcionários na Nova Zelândia. Todos receberão 100% do salário até dezembro de 2021. Para manter a produtividade, a companhia fará treinamentos sobre metodologias ágeis, que ajudam a “limpar” da rotina atividades desnecessárias e que tomam muito tempo dos colaboradores.

Receitas

É o nome da plataforma lançada ontem, 7, pela Globo, dedicada ao conteúdo gastronômico de todos os canais e marcas da companhia. O hotsite reúne receitas de programas das TVs aberta e fechada, como ‘Mais Você’, ‘É de Casa’, ‘Mestre do Sabor’, ‘Cozinha Prática’, ‘Tempero de Família’ e ‘Que Maravilha!’, além de conteúdo colaborativo enviado pelo público. O endereço é receitas.globo.com.

Summit Amazônia Produtiva

Summit Amazônia Produtiva Raphael Medeiros (Foto: Walda Marques) Guilherme Oliveira (Foto: Arquivo Pessoal) Ismael Nobre (Foto: Arquivo Pessoal)

Raphael Medeiros, diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia; Guilherme Oliveira, gerente de Conhecimento Científico do Instituto Tecnológico Vale; e Ismael Nobre, biólogo e diretor científico do projeto Amazônia 4.0, estão entre os palestrantes do primeiro dia do evento, que começa nesta quarta, 9. Com transmissão ao vivo em OLiberal.com, a partir das 16h, será totalmente virtual e gratuito.

Summit Amazônia Produtiva II

Em foco, as pesquisas e tecnologias para a conservação da fauna e flora e o bioma-indústria da Amazônia. O evento é uma realização do Grupo Liberal com patrocínio da Vale e apoio do Simineral. As inscrições podem ser feitas em oliberal.com/summit.

Solidariedade

O Banco da Amazônia lançou a campanha “Doe! Um gesto simples que transforma vidas” para arrecadar donativos e recursos financeiros a quem está sendo afetado pela pandemia do novo coronavírus. Para ajudar, basta entregar materiais, como alimento não perecível, ou depositar qualquer quantia na conta de uma das instituições participantes. Em Belém, as obras sociais da Paróquia de Nazaré receberão as doações, que podem ser entregues na Agência Belém-Reduto. Mais informações em (91) 4008-3131.