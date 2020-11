Eu recomendo e tudo sobre o Liberal Talks

Thais Nassar, psicóloga (Arquivo Pessoal)

Nome: Thais Nassar

Idade: 42 anos

Ocupação: psicóloga

Recomendo: meditação

Por que você indica?

Por ser uma oportunidade de se desligar dos estímulos externos e focar nos próprios sentimentos. Muitas das nossas atividades são realizadas no “piloto automático”. A meditação nos ajuda a estarmos presentes vivendo e, principalmente, entendendo nosso funcionamento interno.

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Tenho feito mais desses movimentos de “olhar para dentro”. Acredito que, pessoalmente, passamos a experimentar mais a convivência com nossa família nuclear (cônjuges e filhos). Profissionalmente, aceleramos vários processos que antes só eram feitos presencialmente e passamos a ver a possibilidade de estar mais “livres” em home office e, ao mesmo tempo, produtivos.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

A pandemia é um momento de muitas perdas, mas também pode ser uma benção. Deixo os leitores desta coluna com uma reflexão: e se hoje você soubesse que seria sua última oportunidade de abraçar alguém e dizer que o ama? Que pendências sustentadas pelo orgulho e vaidade você têm mantido sem resolver? “Melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos”, Chico Xavier.



NOTAS:

Liberal Live Talks

Vem aí a terceira edição do projeto do Grupo Liberal que dialoga com a sociedade as tendências e novidades no segmento da comunicação. Será no próximo dia 25, às 19h, em OLiberal.com. Desta vez, o tema será “Um novo momento para o mercado", abordando a gestão em períodos de crise, os desafios no atendimento ao consumidor e as soluções que vieram para ficar.

Liberal Talks Joy Colares Sérgio Antônio Ribeiro Cleide Pinheiro

Liberal Live Talks II

Entre os palestrantes, Cleide Pinheiro, sócia-diretora da Temple Comunicação; Joy Colares, presidente do Sindilojas; e Sérgio Antonio Ribeiro, Chief Operation Officer da Sky Brasil. A medição do evento digital, que é gratuito, será de Rodrigo Vieira, diretor de Marketing do Grupo Liberal.

O contador Lamark Santos foi eleito Jovem Empresário de 2020 pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da ACP. Lamark atua há 17 anos no setor contábil, sendo especialista nas áreas fiscal e tributária e sócio de quatro grandes empresas do segmento. (Divulgação)

Novidades

Além de peças da grife espanhola Rosa Clará, uma das mais renomadas do mundo, a Ellis Verline passa a contar, a partir de dezembro, com vestidos assinados pelo estilista Luccas Anderi, de São Paulo. Outra novidade na empresa comandada pela estilista Elenir Moreira são as consultorias on-line para noivas e debutantes, proporcionando comodidade, inclusive para quem não mora na capital paraense, ou ainda quer manter a segurança neste momento de pandemia.

Ainda mais “ligados”

A pesquisa “Entretempos, relatos e aprendizados sobre as crianças nessa pandemia”, realizada pelo canal infantil Gloob em parceria com Quantas e Tsuru, constatou que uso de jogos on-line, televisão e redes sociais aumentou consideravelmente entre os pequenos. Os resultados foram obtidos a partir de entrevistas de profundidade com oito famílias de diferentes regiões, quatro professores e três especialistas nas áreas de psicologia, educação e tecnologia e questionário quantitativo com 600 crianças com idades de 6 a 11 anos e 480 pais com filhos nesta faixa etária.

Ainda mais “ligados” II

De acordo com o estudo, 78% das crianças jogam videogames diariamente e, segundo os pais, 76% delas começaram a assistir mais à televisão. Já 74% consomem mais vídeos na internet do que antes do isolamento e 73% passaram a acompanhar youtubers por mais tempo. No aspecto redes sociais, o TikTok está na liderança: cerca de 48% dos entrevistados publicam no aplicativo. A pesquisa também revelou que as telas representam uma janela para um espaço familiar anterior a Covid-19, cumprindo funções interativas e compensatórias.