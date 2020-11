Eu recomendo e as programações na TV sobre a consciência negra

Raysa Cantanhede (Arquivo Pessoal)

Eu recomendo

Nome: Raysa Cantanhede

Idade: 32 anos

Ocupação: arquiteta

Recomendo: o livro "As cinco linguagens do amor", de Gary Chapman

Por que você indica?

Os seres humanos usam a linguagem para se comunicar, pois ela traz um conjunto de elementos entre sons e gestos para que todos se compreendam. Da mesma forma, cada pessoa tem uma maneira de identificar, receber e dar amor. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo relações entre pessoas que muitas vezes parecem terem vindo de planetas totalmente diferentes. Compreender que essas diferenças existem é parte da solução. O autor Gary Chapman identificou cinco formas por meio das quais as pessoas expressam e recebem as manifestações de amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Assim, descobrimos como ser mais felizes na comunicação afetiva a fim de encontrar o ponto de equilíbrio para que haja sucesso nos diversos tipos de relacionamentos.

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Tudo que estamos vivendo trouxe muita reflexão. É um momento de olhar para dentro, se reinventar, mudar conceitos e descobrir uma nova forma de perceber o mundo a nossa volta. Atualmente, estou fazendo especialização em Neuroarquitetura, pois acredito que agora, mais do que nunca, os espaços construídos podem influenciar de maneira positiva o comportamento, a produtividade e, até mesmo, a qualidade da saúde dos seus usuários. A rotina de trabalho está intensa, buscando entregar o melhor de mim para minha família, clientes e colaboradores. Tenho me dedicado também de maneira mais significativa ao meu Instagram profissional @rcarquiteturaeinteriores, onde, além dos projetos, compartilho desde a rotina das obras ao processo criativo.

Que mensagem você deixa para nossos leitores?

Como diria Sócrates, "Nosce te ipsum" ou "Conhece-te a ti mesmo". A verdadeira revolução começa no despertar da consciência, na autorresponsabilidade e do conhecimento do Eu. Quando deixamos de olhar para fora, de apontar culpados e de dar desculpas, tomamos para nós a responsabilidade da nossa vida. Percebemos que somos mais fortes do que imaginamos e que todos possuímos a capacidade de evoluir. Ter o coração grato, ser humilde e amar as pessoas são as verdadeiras curas para todo mal que possamos enfrentar no presente ou no futuro. Que Deus abençoe sempre todos nós.

NOTAS:

Falas Negras

É o nome do especial que a Globo (aqui, TV Liberal) exibe nesta sexta, 20, Dia da Consciência Negra. O programa tem participações de Taís Araújo, Lázaro Ramos, Babu Santana, Fabricio Boliveira, Samuel Melo, entre outros. Os atores vivem personalidades reais que lutaram contra escravidão, segregação racial, racismo e intolerância.

Mais consciência

Também para marcar a data, o canal Curta! e o Curta!On, clube de documentários da plataforma de streaming da Claro Net, exibem, a partir de 0h desta sexta, 20, uma maratona de produções que convidam à reflexão. Serão 22 atrações, totalizando 25 horas ininterruptas, com documentários e séries que discutem o impacto do racismo e da escravidão, além de relembrar e celebrar o legado de grandes ativistas pelos direitos civis de negros e negras. Confira a programação completa em canalcurta.tv.br.

Programa de estágio 2021

Abertas, até 9 de dezembro, as inscrições para o processo seletivo da Votorantim Cimentos, uma das maiores empresas do setor de materiais de construção. Serão selecionados 130 estudantes de cursos técnicos e universitários de 33 cidades brasileiras, entre as quais Belém e Ananindeua, com início do programa para fevereiro de 2021. Entre as áreas de atuação estão corporativas, industriais e comerciais. Inscrições e mais informações no site oportunidades.eureca.me.

Boat Show 2020

Começa nesta quinta-feira, 19, e segue até o dia 24, o maior evento náutico da América Latina. Em formato inédito, será realizado pela primeira vez na Raia Olímpica da USP, na capital paulista. Serão mais de 70 diferentes embarcações expostas nas águas da universidade, com tamanhos que variam entre 12 e 50 pés, e valores que vão de R$ 45 mil a R$ 3,4 milhões.

Boat Show 2020 II

Além dos modelos para venda, os seis dias de evento contarão com uma exposição especial de barcos clássicos, a ‘Tesouros Náuticos’, que trará mais de 15 embarcações preservadas no tempo. O público poderá ainda conhecer a lancha projetada por Ayrton Senna e um dos primeiros barcos adquiridos por Pelé. Mais informações em saopauloboatshow.com.br.

Black Friday

A MField Test realizou um amplo estudo e constatou que 59% dos brasileiros que responderam à sondagem pretendem comprar algo na data. Deste total, 85% farão as compras pela internet. Cerca de 56% disseram estar com sua saúde financeira comprometida devido à pandemia. Contudo, 23% desse grupo ainda pretendem comprar algo na Black Friday deste ano. Foram ouvidas 23.410 pessoas, utilizando canais de 30 influenciadores no Twitter e Instagram com base de 20 milhões de seguidores.

Black Friday II

Na liderança da intenção de compras em 2020 está a categoria de roupas e calçados (37%). Em seguida, vêm a de dispositivos eletrônicos (30%), eletrodomésticos (18%) e cosméticos (15%). A pesquisa também revelou que o principal fator de decisão na hora da compra na Black Friday é o preço (65%). Depois, qualidade do produto (29%) e prazo de entrega (6%).