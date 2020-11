Eu recomendo e as doações da campanha S.O.S. Amapá

Fernando Braga (Arquivo Pessoal)

Nome: Fernando Braga

Idade: 29 anos

Ocupação: produtor de conteúdo

Recomendo: 'The Crown', série da Netflix

Por que você indica?

Sou apaixonado por filmes e séries que têm conteúdo baseado em fatos reais. 'The Crown" fala sobre a história da realeza britânica, especialmente sobre o reinado da rainha Elizabeth II, no Reino Unido. Uma viagem incrível e emocionante que ninguém teve acesso até hoje. Segredos obscuros. A série também traz a vida da princesa Diana, contada na 4ª temporada. A obra tem muito mistério e uma fotografia impecável, que vai desde o cenário a escolha do elenco, que é praticamente idêntico à família real britânica.

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Tento manter minha rotina como era antes da pandemia, mas sempre priorizando o cuidado necessário. Também criei grupo de WhatsApp para interagir e conversar sobre séries e filmes, além de ter me dedicado a um novo projeto profissional, que nasceu no meio da pandemia, justamente pela necessidade do cuidado consigo e com aqueles que amamos.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

Saiam da mesmice, procurem séries e filmes novos, com temas que vocês não estão acostumados. Assim, conseguimos expandir nosso universo de conhecimento e gostos.

NOTAS:

O Grupo Liberal, em parceria com o Instituto Criança Vida, realizou, ontem, no Aeroporto Internacional de Belém, a entrega do primeiro lote de doações arrecadadas na campanha S.O.S Amapá. A ação foi prorrogada até o dia 7 de dezembro. Quem quiser se solidarizar, pode realizar a entrega de alimentos não perecíveis, água e produtos de limpeza na sede do Grupo, na Avenida Romulo Maiorana, 2473.

Entrega doações (Akira Onuma / O Liberal) (Akira Onuma / O Liberal) (Akira Onuma / O Liberal) (Akira Onuma / O Liberal)

Cibersegurança

Com o aumento expressivo do trabalho remoto por conta da pandemia, as empresas tiveram de repensar a proteção de seus dados corporativos. Uma pesquisa realizada pela PwC com mais de 3 mil executivos em 44 países, incluindo o Brasil, identificou que, para 96% dos entrevistados, as estratégias de segurança da informação precisarão ser ajustadas nos próximos meses para lidar com o índice de ataques crescente por conta da crise.

Cibersegurança II

Cerca de 50% dos diretores ouvidos sinalizaram estar mais propensos a considerar segurança digital em todas as decisões de negócios. Um aumento de 25% em comparação ao ano anterior. Já 55% dos executivos garantiram que o orçamento de suas corporações para soluções de proteção será ampliado em 2021. Indo além, 51% declararam a intenção de formar uma equipe fixa para cuidar exclusivamente do tema.

Pacto pela inclusão

Um grupo de grandes empresas de bens de consumo assumiu o compromisso público de combater o racismo estrutural no Brasil. Fazem parte do movimento BRF, Coca-Cola, Danone, General Mills, Heineken, Kellogg, L’Oréal, Mars, Mondelēz, Nestlé e PepsiCo. Juntas, às companhias somam quase 235 mil colaboradores no Brasil e afirmam que vão seguir sendo agentes, coletiva e individualmente, na luta pela equidade racial.

Novidades

A Ellis Verline For Man, empresa especializada em ternos para noivos, pais, formandos e convidados, recebeu nova coleção de trajes sociais e acessórios, com peças disponíveis tanto para venda quanto para aluguel. Entre os destaques, a grife Camargo Alfaiataria, da qual é representante, e sapatos Rafarillo.

Logística Reversa

É o nome do livro escrito por João Augusto Rodrigues, Maria do Socorro Flores e Norbert Fenzl que será lançado nesta sexta-feira, 27, às, 16h, no auditório da sede do Grupo Líder, no Jurunas. A obra aborda as boas práticas no Varejo e será apresentada ao público durante o Grande Encontro de Cooperativas e Associações da Rede Catapará, que busca soluções em virtude do fechamento do aterro sanitário da Região Metropolitana de Belém.

Logística Reversa II

O Encontro contará com seis painéis para discutir o destino dos resíduos sólidos. O tema, inclusive, foi abordado na primeira edição do projeto Liberal Mobiliza, do Grupo Liberal. Entre os destaques em debate estão a atuação do Ministério Público do estado no fechamento do aterro de Marituba; Como as cooperativas estão avançando no fortalecimento da cadeia produtiva; e Responsabilidade dos municípios na gestão dos resíduos sólidos urbanos. O evento é aberto ao público e será realizado de 8h às 17h.