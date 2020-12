Eu Recomendo com Nestore Guarino e o projeto Expedição Liberal

Eu Recomendo

Nestore Guarino Filho (Andres Vasquez)

Nome: Néstore Guarino

Idade: 38 anos

Ocupação: diretor de Marketing da Yamaha Terranew Motos

Recomendo: o livro "Pais e mães conscientes", de Shefali Tsabary

Por que você recomenda?

Nessa época de pandemia e lockdown, com tantas restrições, nós, pais, fomos “forçados” a passar mais tempo do que o habitual com os nossos filhos. O livro oferece muitas dicas de casos reais para abordar a nossa relação de pais e filhos desde o despertar da consciência dos pais, permitindo aos filhos levar uma vida mais autêntica.

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Quem se adaptar, sobrevive. Criei um calendário de rotinas diárias para manter corpo são e mente sã, família e trabalho, de forma saudável. Disciplina e constância facilitam muito as coisas.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

Continuar lendo muito. A imaginação não tem limites.



NOTAS:

Cinematic Photos

É o nome do novo recurso do Google Fotos que irá transformar as imagens 2D em 3D. Com lançamento previsto para o próximo mês, o sistema será capaz de prever a profundidade de uma foto e produzir uma representação em três dimensões. O usuário não precisa ter conhecimento de edição de imagem. As fotos 3D serão criadas automaticamente e estarão nos destaques recentes logo no topo do aplicativo.

Exigência

Passageiros de voos internacionais que desembarcarem no Brasil precisarão apresentar um teste RT-PCR negativo para Covid-19 realizado até 72 horas antes da viagem. A Portaria 630 do Governo Federal foi publicada no último dia 17, em edição extra do Diário Oficial, e passa a valer a partir de 30 de dezembro. A regra é tanto para estrangeiros quanto para os brasileiros.

Expedição Liberal

Prorrogadas as inscrições para a primeira fase do projeto do Grupo Liberal que realizará cursos gratuitos de produção audiovisual. Agora, estudantes da rede municipal de Bragança têm até o dia 28 de dezembro para se cadastrar e fazer parte das oficinas que, ao final, produzirão um mini-doc sobre a sua realidade local. Podem participar alunos do 6º ao 9º anos. Mais informações em grupoliberal.com/expedicaoliberal.

Novidade

Os apaixonados por pets passam a contar com uma unidade da Cobasi, uma das maiores redes do segmento, que inaugurou a sua primeira loja na região Norte do país. Localizada no Shopping Bosque Grão-Pará, a proposta é trazer uma maior variedade de produtos para todas as espécies, além de oferecer banho, tosa, atendimento veterinário e até bloco cirúrgico para os animais de estimação.

Natal 2020

Um levantamento realizado pela Neotrust/Compre&Confie mostra que as compras on-line devem movimentar R$ 21,7 bilhões, entre os dias 15 de novembro a 24 de dezembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados representam um aumento de 54% e estão relacionados, principalmente, ao maior número de pedidos feitos pela internet durante o período: 46,3 milhões de compras devem ser realizadas, índice 49% maior do que o registrado em 2019. O estudo aponta ainda que os brasileiros devem gastar mais, com tíquete médio previsto de R$ 470.

Arte indígena

Arte indígena Foto: Gustavo Paixão Foto: Gustavo Paixão Foto: Gustavo Paixão Foto: Gustavo Paixão Foto: Gustavo Paixão Foto: Gustavo Paixão Foto: Gustavo Paixão Foto: Gustavo Paixão

Um projeto realizado pela Tucum Brasil, que iniciou curadoria ainda em 2011, lançou um marketplace para venda de artesanatos, acessórios, decoração e arte, com peças produzidas por artesãos indígenas de todo o país, representando mais de 30 etnias. Entre as novidades da plataforma, o canal aberto entre produtor e cliente, conteúdo e informação para uma nova experiência de compra. O e-commerce conta com acessibilidade para todos os dispositivos e frete para todo Brasil. Disponível em tucumbrasil.com.

Arte indígena II

O projeto ainda inclui capacitação e autonomia para as comunidades. Para isso, foram ofertadas 26 horas de curso, divididas em cinco módulos, que abordaram temas como noções básicas de fotografia e tratamento de imagem, etapas do processo logístico, estratégias de comunicação, social media e marketing digital, além de uma mentoria com experiência prática de venda on-line.