Eu recomendo com Mauro Melo e a mega da virada na Mais Liberal

Mauro Melo (Arquivo Pessoal)

Eu recomendo

Nome: Mauro Melo

Idade: 49 anos

Ocupação: diretor publicitário da FX filmes

Recomendo: série da HBO “Big Little Lies”

Por que você indica?

Indico por vários motivos. Além de um elenco estrelar com atuações memoráveis, a narrativa da história é muito bem dirigida e a montagem é incrível, dando um ritmo dinâmico numa trama intrigante.

Como foi sua rotina este ano, com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Procurei focar na minha saúde mental e física, me exercitando e ficando mais próximo da minha família. Também atualizei as minhas séries e filmes, sou muito ligado nessa área e gosto bastante de ver as novidades.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

Trabalhar em equipe... Tanto na vida pessoal quanto na profissional, as dificuldades sempre vão existir. Temos que ter sabedoria, criatividade e união para resolver e nos adaptar aos novos tempos. Então, trabalhar em equipe facilita as decisões.

NOTAS:

Pedro Vasconcelos, professor da Universidade Estadual do Pará (UEPA) há 12 anos, foi reconhecido internacionalmente como um dos 100 mil cientistas mais influentes do planeta, segundo o periódico Journal Plos Biology, da Public Library of Science (PLoS), dos Estados Unidos. Nascido em Monte Alegre, no interior do Pará, atua no âmbito das pesquisas científicas vinculadas à área da virologia e biologia parasitária, como as relacionadas ao Zika vírus (ZIKV), desenvolvidas durante sua atuação no Instituto de Evandro Chagas (IEC). Seu trabalho resultou em artigos no jornal científico Scientific Reports, publicado pela Nature Reseach, com mais de mil citações, e na revista científica Science, com mais de 650 menções. (Marco Nascimento)

Balanço

Mesmo em um ano atípico, com pandemia, o Banco da Amazônia encerra 2020 com recorde de aplicação, totalizando R$ 10,7 bilhões investidos nos estados de atuação, que compõem a Amazônia Legal. Os números reforçam os esforços da instituição em criar soluções de créditos aos empreendedores, já que, em 2019, o montante aplicado foi de R$ 8,1 bilhões.

Balanço II

Somente no Pará, foram disponibilizados R$ 3,2 bilhões em recursos, aporte historicamente nunca aplicado pelo Basa. Entre as estratégias adotadas pela instituição, destaque para o apoio às micro e pequenas empresas, que tiveram R$ 800 milhões destinados às linhas emergenciais criadas durante a pandemia.

Socorro ao setor cultural

Por meio de Medida Provisória, o Governo Federal prorrogou o prazo de utilização do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc para 2021. A MP autoriza o pagamento do benefício com os recursos já aprovados em 2020 e destinados ao cumprimento da lei, mas que ainda não tenham sido usados. A Lei, promulgada pelo Congresso em agosto, prevê o repasse de R$ 3 bilhões de recursos da União para ações emergenciais do setor cultural em estados e municípios.

Em alta

Beneficiado pelas baixas taxas de juros e grande oferta de crédito, o setor imobiliário brasileiro segue em forte expansão em tempos de pandemia. A OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda on-line do país, realizou um levantamento para checar o interesse por terrenos, sitos e fazendas e constatou: a procura por esses tipos de bens à venda cresceu 52% no terceiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. A demanda por aluguel também disparou, com aumento de 47% na mesma comparação.

Mega da Virada

Apostadores têm até às 17h desta quinta, 31, para jogar em casas lotéricas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias Caixa para iOS e pelo Internet Banking Caixa, que é apenas para correntistas do banco. Quem acertar as seis dezenas pode levar uma bolada de, pelo menos, R$ 300 milhões. O sorteio será realizado hoje à noite, às 20h.