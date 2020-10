Eu Recomendo com Lorena Mesquita, a febre do Tik Tok e sustentabilidade

Eu Recomendo

(Arquivo pessoal)

Nome: Lorenna Mesquita

Idade: 40 anos

Ocupação: Artista

Recomendo: "Coisa Mais Linda", série brasileira da Netflix

Por que você indica?

Maratonei as duas temporadas e estou na torcida pela terceira. Além de equipe artística e técnica primorosas, ‘Coisa Mais Linda’ é um banquete caprichado para alimentar a discussão sobre a igualdade entre os sexos. Ambientada no Rio de Janeiro, no final da década de 1950 e início dos anos 1960, a série é embalada ao som de Bossa Nova. Suas personagens principais são quatro mulheres fortes, determinadas, cheias de paixão e com um elo de amizade capaz de suportar e de superar todas as adversidades.

(Divulgação)

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Minha família e eu ficamos mais de cinco meses sem sair de casa. Sentíamos o calor do sol apenas pela janela. Mas isso não foi um problema, porque temos um lar bastante acolhedor. O maior desafio tem sido conciliar os projetos com os cuidados da casa e, sobretudo, do meu filho de cinco anos que tem uma energia incrível. Junto com a dificuldade, veio a criatividade. Nesse período, realizei saraus de poesia ao vivo na internet, editei um livro, inscrevi projetos de teatro e de cinema nas leis de incentivo à cultura e comecei a escrever um romance inspirado na história da minha avó Sultana, filha de libaneses e nascida em Belém.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

Seja aquilo que você quiser ser.

NOTAS:

(Reprodução)

Museu do Círio

É o nome do aplicativo, desenvolvido por uma equipe voluntária, que traz um robusto banco de imagens e vídeos com a origem, as histórias e os trajetos da tradicional festa religiosa paraense: o Círio de Nazaré. Entre os destaques, vídeos panorâmicos em 360°, as principais homenagens nas ruas dos anos de 2016 a 2019 e hologramas tridimensionais de diversos mantos de Nossa Senhora. A partir do Recírio, no próximo dia 25, o museu virtual passa a oferecer o conteúdo do Círio 2020. Para acessar, baixe o app no site museudocirio.com.

Galeria

Preferem o Tik Tok

De acordo com a primeira edição do estudo Media Reactions, da Kantar, a rede chinesa é a plataforma digital na qual os usuários são mais receptivos a ver e a receber impactos publicitários. Segundo a sondagem, o segredo do sucesso está no fato de o Tik Tok propiciar a criação de anúncios que embarcam em seu contexto. Foram ouvidos 4 mil consumidores e 700 profissionais de marketing.

Novos tempos...

A pandemia mexeu com os objetos de desejo das famílias brasileiras. A Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE revelou que, durante o isolamento, elas preferiram tijolos em vez de roupas novas. A mudança brusca no perfil de consumo se reflete sobre os preços. Só em setembro, o tijolo subiu 4,67%. Já as roupas femininas ficaram 5,37% mais baratas.

...novas prioridades

As alterações nos hábitos de consumo fizeram o volume vendido pelo comércio varejista brasileiro alcançar patamar recorde, em agosto, nos segmentos de material de construção, móveis e eletrodomésticos, além de outros artigos de uso pessoal e doméstico. No acumulado do ano, a pesquisa do IBGE apontou que esses itens tiveram aumentos expressivos: tijolos (+22,32%), cimento (+13,19%), roupas de cama, mesa e banho (+5,11%), computadores (+20,58%), videogames (+13,69%) e aparelhos de TV (+12,90%).

Sustentabilidade

A Uninassau Belém deu início ao projeto "Sabão do bem", no qual, a cada dois litros de óleo de cozinha usado recebido, oferece 500 ml de sabão líquido. A ação tem como objetivo o recolhimento contínuo do insumo para reutilização em produtos ecológicos da instituição. As coletas e trocas podem ser realizadas durante toda a primeira quinzena de cada mês.

Para participar do projeto, é necessário que o óleo de cozinha saturado seja armazenado em garrafa PET de dois litros; coletado somente da parte líquida; e livre de impureza e mau odor. A população que quiser contribuir com a iniciativa pode levar o material no estande do projeto, na Uninassau unidade Quintino Bocaiúva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Educação Financeira

Abertas as inscrições, até 30 de outubro, para a segunda edição da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira (OBEF), que será realizada on-line, nos dias 23 e 27 de novembro. A iniciativa, apoiada em Belém pela Universidade Federal do Pará, tem como objetivo promover a inclusão social por meio de políticas fiscais, econômicas e financeiras. Podem participar alunos do Ensinos Fundamental e Médio de escolas públicas e privadas. As inscrições são gratuitas. Mais informações em portal.ufpa.br.