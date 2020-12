Eu recomendo com Jr. Fiel, o Natal na AP e muito mais

Junior Fiel (Arquivo Pessoal)

EU RECOMENDO

Nome: Junior Fiel

Idade: 42 anos

Ocupação: cabeleireiro e maquiador

Recomendo: as séries "Breaking Bad" e "Downton Abbey", da Netflix

Por que você as indica?

“Breaking Bad” é viciante. Não é à toa que é uma das séries mais populares do mundo. Tem drama, conflitos emocionais, intensidade e a construção de um personagem muito bem-feita. Sem contar que a fotografia da série é linda. E “Dowton Abbey” é muito bem-ambientada e envolvente, além do fato de ser de época, o que me encanta.

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Minha rotina, assim como a de todos, mudou no ritual. O uso da máscara, do álcool, ficar atento para lavar as mãos são hábitos que tiveram que ser incluídos. No mais, continuo atendendo minhas clientes com todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde e a vida social, sem dúvida, diminuiu por conta do momento atual.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

A mensagem que deixo é para que não percamos o otimismo, mesmo diante de tudo que estamos passando na saúde e na economia. A fé tem que ser o nosso combustível diário!

NOTAS:

Novos recursos

Nesta semana, o WhatsApp recebe atualização que trará uma série de novidades com destaque para papéis de parede e figurinhas. Será possível, por exemplo, usar fundos personalizados para cada chat e separá-los em temas claros e escuros, que podem ser automaticamente aplicados ao alterar a configuração do smartphone. A mecânica de pesquisa de figurinhas vai ficar mais simples, com suporte a palavras-chave e emojis.

Taça R3 Terranew

Neste domingo, 06, a partir das 8h, OLiberal.com transmite, ao vivo, a 2ª Etapa da Taça R3 Terranew Monster Energy de Motovelocidade, direto do kartódromo Bené Maranhense, em Castanhal. Disputam a competição 12 pilotos na categoria R3. O internauta pode acompanhar toda a emoção da prova direto na home do portal e nos perfis de OLiberal.com no Facebook e no Instagram.

Games e e-sports

O Brasil é o 12º país no qual as pessoas mais praticam jogos on-line, seja no computador, celular ou videogame. Cerca de 62% dos usuários de internet jogam games e 30% deles passam entre uma e duas horas jogando videogames diariamente. Os dados são da quarta edição do Data Stories, levantamento mensal da Kantar Ibope Media.

Games e e-sports II

Entre as plataformas, o celular é o preferido dos jogadores (74%), sendo seguido pelo computador (41%), console (40%), tablet (18%) e console portátil (11%). A maioria dos usuários opta pelas versões gratuitas nos jogos. O estudo também apontou que quase 10% das pessoas pesquisadas assistiram a competições de e-sports na TV, um aumento de 43% em relação a 2019.

Natal na AP

Repleta de exposições, músicas e decoração natalinas, com direito à bandinha ao lado do Papai Noel e à Banda Georocks, a Assembléia Paraense inaugura as suas famosas Luzes de Natal, nesta sexta, 04, na Sede Campestre. A programação, que também conta com uma exposição de decoradores renomados, será a partir das 19h. Já nos dias 5 e 6 de dezembro, o público pode conferir mesas decoradas no horário das 10h às 18h.

Lançamentos

Para os amantes de churrasco, a Mercúrio Alimentos está produzindo uma nova linha. Intitulada de "Nobre", traz cortes especiais, prometendo qualidade, maciez e cobertura de gordura para dar mais sabor. A indústria inaugura ainda mais uma linha de verticalização no estado, com o lançamento do “America Hamburger”, que é um misto de carnes de frango e bovina.

Directv GO

A partir deste mês, a Vrio, empresa da americana AT&T, lança no Brasil um produto que une programações nacional e internacional ao vivo com o conteúdo de streaming, oferecendo mais de 90 canais, com destaque para esportes e cinema. Entre os parceiros de conteúdo, GrupoGlobo, HBO, Disney, Turner, Viacom, Discovery Networks, Record, SBT e Band. Durante o mês de lançamento, os consumidores que fizerem assinatura ganham cinco anos de acesso ao conteúdo HBO. Mais informações em directvgo.com.br.