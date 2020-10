Eu Recomendo com Francy Rodrigues e estreia de programa de esportes no Grupo Liberal

Eu Recomendo

Nome: Francy Rodrigues

Idade: 46 anos

Ocupação: jornalista e social media

Recomendo: o livro "Como fazer amigos e influenciar pessoas"

Por que você indica?

Pode parecer um clichê de autoajuda, mas ledo engano. É uma leitura que te ensina a lidar com o poder das palavras no atual momento da cultura do cancelamento imposta nas redes sociais. A publicação fala das habilidades pessoais como instrumento de sucesso em qualquer setor da vida: pessoal e profissional. Não é uma obra recente. A primeira edição é de 1936 e foi sendo aperfeiçoada conforme o cenário atual. O cuidado com o que se escreve tem sido o viés da última edição. Do livro, tirei a seguinte lição: suas palavras podem mudar a vida de uma pessoa em segundos, seja pro bem ou pro mal. Cuidado com o que fala e/ou escreve. Somos responsáveis pelo que escrevemos, isso é fato. Mas não temos a mínima ideia de como o receptor vai receber essa mensagem. Sejamos prudentes e tenhamos empatia sempre.

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Fiquei quatro meses literalmente trancada em casa. Me dediquei muito aos estudos da minha área profissional. Fiz home office até quando foi possível. Já voltei ao trabalho presencial na Assessoria de Comunicação. Na retomada da rotina, na volta ao “normal”, tive uma crise de pânico em pleno aeroporto por estar tendo o primeiro contato com aglomeração após meu isolamento. Enfrentei uns dias de depressão e consegui reagir.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

Neste momento, só me vem à cabeça a necessidade de pedir que sejamos mais cuidadosos uns com os outros em todos os sentidos: nas atitudes, nas palavras, no relacionamento. Tem muita gente doente por falta de empatia. Muitos chamam isso de frescura, eu chamo de “pedido de socorro”. A psicofobia existe e precisamos combater.

NOTAS:

Belém da Memória

A arquiteta e historiadora paraense Marcia Cristina Nunes lançará ‘Boulevard da República: um boulevard-cais na Amazônia’, no próximo dia 17, às 17h, em live no perfil @grupo.acasa no Instagram. A obra é resultado da tese de Marcia no Programa de Pós-Graduação em História da UFPA. Tem o objetivo de investigar a urbanização às margens da Baía do Guajará, do antigo espaço destinado ao acostamento das embarcações até a transformação no Boulevard da República, atual Castilhos França.

Proxxima 2020

O já tradicional evento de Comunicação e Marketing, realizado pelo Meio & Mensagem, começou nesta segunda, 26, e terá duração de quatro dias. A edição deste ano será totalmente on-line e permitirá acesso simultâneo a salas de palestras, mentorias e interação com parceiros, das 14h às 20h. O ProXXIma está sendo transmitido por plataforma dedicada, aberta gratuitamente a assinantes do M&M e a pagantes. Mais informações e a programação completa no site evento.proxxima.com.br.

Floricultura Full time

A empresa Fina Flor tem se destacado no mercado paraense pela agilidade e criatividade. Com recebimento de pedidos 24 horas, sete dias por semana, a floricultura garante a entrega de buquês e coroas fúnebres em, no máximo, duas horas. Arranjos e decorações para eventos também fazem parte dos serviços, que têm como diferencial uma grande variedade de espécie de flores.



Último lance

É o novo programa de esportes de OLiberal.com e da Liberal Rádios, lançado ontem. Tem como foco debater os principais assuntos do futebol paraense e promover a interação direta com o torcedor, com destaque para Remo e Paysandu. A atração, que teve nome definido por votação no Twitter e Facebook, contará com entrevistas e participação de convidados especiais. Vai ao ar às segundas, às 18h, no LibPlay, plataforma multimídia de OLiberal.com; na Liberal AM, na frequência 900 kHzs; e nos perfis de O Liberal no Youtube e no Facebook.

Gastronomia

Será realizada no próximo sábado, 31, a segunda edição da Feira Gastronômica do Bem, que reunirá 13 chefs de cozinha para oferecer pratos autorais com ingredientes paraenses, além de aulas-show e apresentações musicais. O evento faz parte da campanha do McDia Feliz, que tem como objetivo arrecadar recursos para a sustentabilidade da Casa Ronald McDonald Belém. Aberta de 10h às 22h, no primeiro piso do Shopping Bosque Grão-Pará, com venda de pratos e aulas a R$ 20.

Liderança em Movimento

Começa nesta terça, 27, e segue até o dia 29 o evento realizado pelo Sebrae para potencializar habilidades de líderes e impactar a retomada do cenário pós-pandemia. Integralmente on-line e gratuito, contará com mais de 22 horas de conteúdos, com palestras nacionais e internacionais em quatro palcos simultâneos. Entre os palestrantes, Barry Johnson, PhD em desenvolvimento organizacional; Sugata Mitra, cientista e doutor em Física; e Rosemary Napper, coach de líderes. Inscrições em sebraelideresmovimento.com.br.