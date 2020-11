Eu Recomendo com Felipe Bulcão, SOS Amapá e cursos do Google

Eu Recomendo

Felipe Bulcão (Arquivo Pessoal)

Nome: Felipe Bulcão

Idade: 41 anos

Ocupação: cirurgião-dentista e proprietário do Brazilian Dental Group

Recomendo: O livro “Gestão Fácil”, de Oséias Gomes.

“Gestão Fácil”, de Oséias Gomes (Divulgação)

Por que você indica?

Este livro me fez repensar a minha postura como gestor, desenvolvendo habilidades necessárias para tornar o meu negócio em uma empresa premiada que cresce, de maneira mais ágil e menos burocrática, principalmente neste momento delicado de pandemia que estamos vivendo. O autor conversa diretamente com os empresários que compartilham dessa pressão e buscam como eu as melhores estratégias e práticas a adotar para manter nossos negócios competitivos num mercado que cada vez mais nos engole.

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Para nós, profissionais da saúde bucal, foi preciso aprimorar os procedimentos de trabalho devido à crise sanitária provocada pela covid-19. Os novos protocolos de segurança seguidos com o face shield, o uso do capote, aferição de temperatura dos pacientes e tapete sanitizador na entrada do consultório garantem essa baixa infecção. Além disso, os atendimentos de clientes devem ter espaçamento de uma hora, para que o ambiente possa ser sanitizado e evitar aglomerações. Acompanhantes também são desencorajados pelo mesmo motivo. No entanto, o reforço na biossegurança aumentou os nossos custos.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

Vamos aproveitar esses duros tempos de quarentena por conta de uma pandemia para valorizar os livros e a leitura interativa, ou seja, vamos disseminar o vírus da leitura.

NOTAS

Incentivo

Equipe da Codec com o cônsul da Finlândia (Divulgação)

Lutfala Bitar, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), e a Diretoria de Atração de Investimentos e Negócios da entidade, receberam João Augusto Rodrigues, empresário e cônsul da Finlândia. Na pauta, a apresentação das ações de estímulo à economia paraense e oportunidades de aproximação do empresariado finlandês, com destaque para áreas de energia e educação.

Amazônia Produtiva

Nos dias 9 e 10 de dezembro, o Grupo Liberal realiza a segunda edição do summit. Desta vez no formato de live em OLiberal.com, das 16h às 18h, reunirá especialistas para compartilhar conhecimentos sobre a Indústria 4.0 e as pesquisas em nossa região. As inscrições, gratuitas e abertas à sociedade, podem ser feitas no site oliberal.com/summit. Será concedido certificado on-line de participação e os 160 primeiros inscritos recebem um kit exclusivo do evento, que tem patrocínio da Vale e apoio do Sindicato das Indústrias do Estado do Pará (Simineral).

SOS Amapá

Entidades, empresas e profissionais liberais paraenses têm se mobilizado para arrecadar doações de água, alimentos e outros produtos de primeira necessidade para os amapaenses, que há uma semana enfrentam um apagão ou racionamento severo de energia elétrica. A Azul tem realizado o transporte dos itens de forma gratuita. A entrega deve ser feita no Aeroporto Internacional de Belém, das 8h às 17h.

SOS Amapá II

Nestas terça, 10, e quarta, 11, a Fundação Hemopa coletará bolsas de sangue para serem encaminhadas ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (HEMOAP). Voluntários devem ser dirigir à sede do Hemopa (Tv. Padre Eutíquio, 2109) e ao Castanheira Shopping, das 7h30 às 18h; e à unidade de coleta do Pátio Belém, da 9h às 16h.

Emprego e Carreira

Nesta segunda, 9, o Google lançou novos cursos gratuitos, que ficarão disponíveis na plataforma Ateliê Digital, que faz parte da iniciativa Cresça com o Google. São 11 opções que vão de como montar um currículo a gerenciar um projeto com ferramentas digitais.

Emprego e carreira II

Totalmente on-line, as aulas têm curta duração e podem ser realizadas em dia e hora desejados. O objetivo é capacitar 100 mil jovens até o fim do ano. Mais informações sobre como participar e os módulos disponíveis no site learndigital.withgoogle.com/ateliedigital.