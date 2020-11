Eu recomendo com Ana Cristina Lacerda e o Amazônia +21

Ana Cristina Lacerda (Arquivo Pessoal)

Eu Recomendo

Nome: Ana Cristina Lacerda

Idade: 49 anos

Ocupação: jornalista e proprietária da Planet Comunicação

Recomendo: A trilogia “O Século”, de Ken Follett.

Por que você indica?

É uma narrativa surpreendente e arrebatadora, de um escritor genial, que, ao descrever a saga de cinco famílias (norte-americana, alemã, russa, inglesa e galesa), mistura personagens fictícios e reais e relata os principais fatos históricos do século XX, um dos mais turbulentos da humanidade. Indico porque o autor consegue, de forma brilhante, resgatar questões ideológicas importantes que refletem e influenciam quem somos e o cenário em que vivemos nos dias de hoje. Uma aula espetacular de história e uma produção de conteúdo que encanta leitores que não se satisfazem com textos rápidos e superficiais.

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Nos primeiros dias, pensei que o isolamento me permitiria ficar em casa e fazer uma lista de atividades que sempre ficam para depois como arrumar documentos, fazer cursos on-line ou ler todos os livros da lista de desejos. Só que a realidade foi diferente. Usando muito álcool e máscaras, não parei de trabalhar na minha atividade presencial e tive que redobrar o período, mesmo em home office, na agência de publicidade que sou proprietária. No início da pandemia e no auge do isolamento, nossos clientes de redes sociais tiveram na internet a saída para enfrentar a crise e se destacar no mercado.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

Que temos que nos atualizar, nos adequar ao que o mundo nos apresenta como realidade, usar todos os recursos que a tecnologia nos permite e ver que a pandemia foi mais uma oportunidade para sairmos da zona de conforto, buscar um mundo melhor, sermos resilientes. E, principalmente, aprender com a história, buscar no passado as respostas para nossas perguntas e para determinar o futuro do nosso planeta.

NOTAS:

Soft opening do Pix

Começa nesta terça, 3, e vai até o próximo dia 15 a fase restrita do novo sistema de pagamentos do Banco Central. Nela, as instituições financeiras habilitadas podem escolher até 5% de sua base de clientes para iniciar as transações com o Pix, que, de acordo com o Bacen, foi exaustivamente testado junto às empresas dentro de ambientes controlados.

Um Milhão de Oportunidades

É o nome da plataforma pró-emprego lançada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em parceria com a P&G e outras empresas. A iniciativa foca em adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade como negros e pardos, indígenas, adolescentes e jovens moradores de periferias urbanas e áreas rurais e pessoas com deficiência.

Um milhão de oportunidades II

Nos próximos dois anos, a meta é estimular a formação profissional com base em quatro pilares principais: acesso à educação de qualidade; inclusão digital e conectividade; fomento ao empreendedorismo e protagonismo de adolescentes e jovens; e acesso ao mundo do trabalho em vagas de estágio, aprendiz e emprego formal. O site do projeto é 1mio.com.br.

Combo Apple

Desde a última sexta, 30, consumidores da maçã passaram a poder assinar um pacote em vez de somar todos os valores de cada serviço disponibilizado pela empresa. No Brasil, o plano Individual dá permissão para o uso da Apple Music, Apple TV, Apple Arcade e a 50 GB de armazenamento no iCloud. Já o plano mais caro, chamado de Familiar, oferece espaço de 200 GB no iCloud para compartilhar com até cinco pessoas.

Mais conforto e segurança

O Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans ganhou oito novos elevadores, que totalizam investimentos de R$ 1,2 milhão. O objetivo é oferecer melhor padrão de qualidade no atendimento a passageiros e usuários do terminal, que segue operando sem interrupções desde o início da pandemia, com uma série de medidas para garantir a segurança no combate ao coronavírus.

Amazônia+21

Nos próximos dias 4, 5 e 6 será realizado o fórum internacional que pretende mapear perspectivas e soluções para o desenvolvimento da Amazônia, a partir da discussão de quatro eixos fundamentais para a região: negócios sustentáveis; cultura; financiamento dos programas; e ciência, tecnologia e inovação. O evento, que terá tradução simultânea em inglês e espanhol, contará com conferências de cientistas de vários países, autoridades públicas, empresários, representantes de ONG e instituições creditícias. A programação é totalmente on-line e gratuita. Inscrições e mais informações em amazonia21.org.