Eu Recomendo com a jornalista Ísis Margalho de Paula e o perfil de consumo na Black Friday 2020

Eu Recomendo

Ísis Margalho de Paula (Arquivo pessoal)

Nome: Ísis Margalho de Paula

Idade: 37 anos

Ocupação: jornalista e sócia na agência Public Comunicação

Recomendo: a série "O Gambito da Rainha"

Por que você indica?

Porque é uma série que apresenta de uma maneira fácil, inteligível, o processo de autossuperação, tanto pelo esporte quanto pela questão feminina. O ambiente fictício se passa nos interior dos Estados Unidos, de onde surge uma "menina prodígio" no xadrez. O interessante é que ela mesma não entende o porquê dela ser considerada “prodígio” mais por ser menina. No âmbito da comunicação, a narrativa também apresenta várias estratégias e formatos muito parecidos com o que ser usa hoje na internet, variação de velocidade, o valor do processo em si, o eterno duelo entre o talento e a disciplina e – sobretudo – o poder de confiar em si mesmo.

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Apesar da flexibilização, optamos por manter o home office. Consideramos que – apesar de todos os cuidados, dos ajustes no ambiente de trabalho, nossa equipe ficaria exposta desnecessariamente para chegar e sair da agência. As visitas aos clientes reduziram bastante, os eventos passaram a ser híbridos – unindo presencial e on-line. Até na organização e nas coberturas dos eventos, os protocolos foram todos reestruturados. Mudou muita coisa e vai mudar mais. Acredito que isso seja irreversível, mas a boa notícia é que também se abriu um leque de oportunidades.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

A palavra que essa pandemia nos evidenciou é “flexibilidade” e o aprendizado sobre a importância de cuidado com o outro. Todo o nosso padrão de pensamento, de como deveríamos ou estávamos acostumados a fazer nossos negócios, nossas atividades diária foram postas em xeque. Para alguns segmentos, o xeque-mate foi muito mais prematuro. Agora, também se apresentaram inúmeras possibilidades, como por exemplo o mercado digital. Se a internet já se mostrava promissora e importante antes, agora é vital. Sem ela, uma parte significativa do empreendimento fica vulnerável.

NOTAS:

Tendência

De olho nas mudanças no perfil de consumo, seguradoras, locadoras e até montadoras têm cada vez mais investido no segmento de carros por assinatura. Uma alternativa para quem não quer ou não pode comprar um veículo, mas não deseja abrir mão do transporte particular. Os preços das mensalidades variam de cerca de R$ 750 a R$ 7 mil.

Tendência II

O serviço de carro por assinatura livra o cliente de gastos com seguro, IPVA e manutenção. Porém, é preciso pagar valor excelente se o limite mensal de quilometragem for ultrapassado. Os contratos variam de 12 a 24 meses e, quase sempre, o veículo ofertado é 0Km. Para economistas, é uma boa opção para quem troca de veículo a cada um ou dois anos, período de maior desvalorização do bem.

A Black Friday 2020...

Um levantamento da Neotrust/Compre&Confie aponta que o faturamento da ação de vendas este ano totalizou R$ 3.961.509.733, considerando as vendas em todo o país, da 00h01 do dia 26 até às 18h da sexta, 27, com tíquete médio de R$ 670,07 e mais de 5.912.108 de pedidos via internet. Entre as regiões, a Norte ficou em quinto lugar, com R$ 110,4 milhões em compras. A análise aponta ainda que o volume de fraudes evitadas, de acordo com a ClearSale, líder em antifraude no Brasil, foi de R$ 35.491.164.

... e o perfil de consumo

Entre as categorias com produtos mais vendidos estão moda e acessórios; beleza, perfumaria e saúde; artigos para casa; e entretenimento, além de eletrodomésticos e ventilação. Os consumidores de 26 a 35 anos são os maiores compradores, com 34,8%, seguidos pelos clientes de 36 a 50 anos (33,1%). A maior parte dos pedidos é realizada por mulheres (56,4%), enquanto os homens ficam com 43,6% das compras.

Summit Amazônia Produtiva

Seguem abertas as inscrições para a segunda edição do evento, que será realizado pelo Grupo Liberal nos dias 9 e 10 de dezembro. Desta vez, o tema será "A Indústria 4.0 e Pesquisas na Amazônia". Entre os destaques da programação, os estudos e as tecnologias para a conservação da fauna e flora e a Revolução 4.0 - a indústria dos impactos. No time de especialistas participantes, Guilherme Oliveira, gerente de Conhecimento Científico do Instituto Tecnológico Vale; Lígia Fascioli, doutora em Engenharia de Produção e Sistemas; e Pedro Bemfica, engenheiro de controle e automação.

Summit Amazônia Produtiva II

O evento é voltado para toda a sociedade, em especial estudantes, profissionais e especialistas da mineração, ambientalistas, entidades e órgãos governamentais. Os 160 primeiros inscritos ganham um kit exclusivo e todos os participantes receberão certificado com carga horária, que vale como hora complementar de atividades pedagógicas. O summit é gratuito, totalmente virtual e tem patrocínio da Vale e apoio da Simineral. Para participar, basta acessar oliberal.com/summit.

Inclusão

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) executou uma série de ações para promover acesso às pessoas com deficiência: instalação de piso tátil, escrita braille e rampa, além de formação de técnicos, estagiários e professores em cursos de Libras e outros. As mudanças podem ser conferidas na nova exposição interativa "Sons da ciência: acessibilidade e inclusão em um mundo em transformação", aberta ao público por agendamento, às terças e quintas, de 9 às 11h ou das 15h às 17h. Até o dia 3 de dezembro, os ingressos serão trocados por brinquedos em prol do Natal Solidário realizado pelo Planetário. Mais informações pelo (91) 3216-6303 ou WhatsApp (91) 98517-6421.