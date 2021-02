Aprender & Empreender com Rodrigo Carvalho e o programa 'Adote 1 Parque'

Rodrigo Carvalho (Arquivo Pessoal)

Nome: Rodrigo Carvalho

Idade: 34 anos

Nome do Negócio: Luso Tecnologia

Segmento: Tecnologia da Informação

Tempo de Atuação: 15 anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar o seu negócio?

A ‘solidão’ do empreendedor foi um grande desafio. Não ter a estrutura corporativa com equipe, projetos e treinamentos fez com que eu me sentisse um pouco sozinho no início. Para superar estes desafios e não deixar que atrapalhassem o desenvolvimento do negócio, busquei, na rede de amigos, colegas empreendedores e mentores, a ajuda necessária para aprender rápido sobre os temas de gestão de um negócio. Outro desafio foi desenvolver um planejamento financeiro até o ponto de equilíbrio do empreendimento. Tivemos que buscar conhecimento do mercado, estreitar laços de confiança com fornecedores, buscando sempre preços competitivos e excelência na qualidade de produtos e serviços.

Quais os acertos?

Investimento em pesquisa, certificações técnicas, desenvolvimento da equipe, atenção especial ao pós-venda e respeito aos clientes. Criamos uma cultura orientada para inovação como via alternativa de crescimento. Utilizamos as boas práticas do mercado de uma maneira melhor e mais eficiente nos diferenciando no segmento de Tecnologia da Informação e Segurança Eletrônica. Também motivamos nossos colaboradores a vencerem seus limites e alcançarem as metas da empresa.

E os erros?

No início não definimos um pró-labore e acabamos misturando as contas da empresa com despesas pessoais, o que afetou a saúde financeira do negócio. Outro ponto foi optar pela busca de profissionais

com experiência no mercado, esquecendo de formar profissionais na Luso Tecnologia. Hoje, qualquer colaborador que entra na empresa tem metas de estudo semanais e um plano de carreira bem-definido.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Leia muito para aprender sobre os assuntos de gestão empresarial. Procure pessoas que já passaram por situações similares e que podem transmitir seus conhecimentos e experiências. Monte um plano de negócios, que é a principal ferramenta de gestão do empreendedor e não esqueça que, só por meio do autoconhecimento, será possível lidar com a vida do empreendedorismo, que não é nada fácil.

NOTAS:

Parceria

O NOW, serviço de streaming da Claro, fechou acordo com o Cinema Virtual, plataforma também deste segmento desenvolvida em associação aos cinemas físicos, para que o conteúdo passe a ser oferecido aos seus assinantes. Agora, clientes do NOW, em seus pacotes de TV por Assinatura, Móvel e Banda Larga, têm acesso a filmes inéditos no Brasil, muitos dos quais exibidos em festivais internacionais e produzidos em países que não costumam ter distribuição para o Brasil como Afeganistão, República Tcheca, Estônia e Sérvia.

Saúde

A Clínica-escola de Fisioterapia da Unama oferece tratamento holístico para minimizar sinais e sintomas de Fibromialgia, uma síndrome que causa dores no corpo todo por longos períodos. As inscrições para atendimentos podem ser feitas pelo telefone 4009-3069 ou pelo e-mail fisioterapia.alcindo@unama.br. O procedimento tem custo simbólico.

R$ 5.495,52

Esse deveria ser o valor do salário mínimo para uma família formada por dois adultos e duas crianças. É o que revela a estimativa feita pelo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A entidade usa como base o preço da cesta básica, que em 11 das 17 capitais analisadas custa mais da metade do salário mínimo atual. As exceções são Belém, Salvador, Recife, João Pessoa, Natal e Aracaju.

Sem remover a máscara

A Apple está testando um novo software de iOS que permitirá desbloquear a ferramenta de segurança de reconhecimento de rosto do iPhone, o Face ID. Mas será preciso usar outro dispositivo da marca, o Apple Watch.

Mudança de hábito

A quantidade de pagamentos realizada por meio das soluções por aproximação cresceu 326% durante a pandemia. É o que aponta o relatório “Análise de Comportamento de Consumo”, apresentado esta semana pelo Itaú Unibanco. Antes, o uso da tecnologia conhecida pela sigla NFC (Near Field Communication) avançava a uma taxa média mensal de 2,3%.

"Adote 1 Parque"

É o nome do programa lançado pelo governo federal, na última terça-feira, 9, para atrair recursos voltados à conservação da Amazônia Legal. Empresas, fundos de investimentos e pessoas físicas poderão destinar diferentes quantias para preservar parques ecológicos da região. Em troca, estarão aptas a usar o termo “parceiras da Amazônia”, em patrocínio em ações de publicidade, durante um ano, podendo a renovação ser feita por mais quatro anos.

"Adote 1 Parque" II

O valor para os interessados em adotar parte do bioma será de 10 euros por hectare. No caso de empresas nacionais, será de 50 reais por hectare, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. As Unidades de Conservação correspondem a 132 florestas que, juntas, somam 63 milhões de hectares ou 15% da Amazônia.