Aprender & Empreender com Keyla Henriques e vagas de emprego no Hospital Ophir Loyola

Keyla Cavaleiro de Macedo Henriques (Wagner Pojo)

Aprender & Empreender

Nome: Keyla Cavaleiro de Macedo Henriques

Idade: 43 anos

Negócio: Keyla Henriques Studio de Arquitetura e Interiores

Segmento: Arquitetura de Interiores

Tempo de atuação: dez anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

Sempre o maior desafio, ao abrir sua empresa, é como conseguir clientes. Os primeiros foram contatos da família e amigos íntimos, até sem retorno financeiro, para poder mostrar meu trabalho e me destacar. Hoje, os novos clientes são 90% indicação dos clientes anteriores.

Quais os acertos?

Investir na qualidade e representação gráfica realista de ambientes. Hoje ofereço, além do projeto executivo, produção de maquetes de interiores, design e vídeo 3D.

E os erros?

Como a maior parte dos trabalhos, empreender em arquitetura de interiores não traz somente vantagens. Infelizmente, a faculdade nem sempre oferece suporte necessário para formar empreendedores. Eu não tinha experiência em gerenciar um escritório, não tinha nenhuma estratégia de gestão e conhecimento das obrigações legais para montar um negócio. Então, fiz um curso de aperfeiçoamento em gestão especificamente para escritório de arquitetura de interiores.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Uma pessoa entusiasmada normalmente transborda criatividade. Então, sonhe alto, mas trace metas reais para estar sempre entre as melhores opções dos clientes.

