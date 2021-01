Aprender & Empreender com Ana Paula de Barros Gomes Ferreira e o mercado brasileiro

Aprender & Empreender

Ana Paula de Barros Gomes Ferreira (Arquivo pessoal)

Nome: Ana Paula de Barros Gomes Ferreira

Idade: 45 anos

Negócio: Vila Decor e Absoluthe Pratas e Acessórios

Segmentos: artesanato e moda

Tempo de atuação: Vila Decor, 17 anos, e Absoluthe, 25 anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

Comecei a empreender muito nova. Desde adolescente, queria ter independência. Mas a pouca idade e falta de direcionamento especializado nas áreas, na época, foram os maiores desafios.

Quais os acertos?

Começar nova, sem tantos medos de errar, como quando estamos mais amadurecidas, e seguir meus pensamentos e ideias, mesmo que de forma muito intuitiva. Fazia como se eu fosse a cliente e isso deu muito certo.

E os erros?

Ser muito coração, acreditar que "parceiros" de trabalho e negócios eram família. Uns se portam assim, mas a maioria, não. E para um negócio ser acertado, em alguns momentos é preciso apenas razão.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Seja persistente nas ideias que você possui para seu negócio. Trate seus "parceiros" com respeito, contudo "amarre" todas as coisas de forma muito profissional, seguindo normas e contratos de forma segura, mesmo que você queira e possa ser mais flexível.

Videoclipe

“Pensou Chevrolet, Pensou RR” é o verso do hit chiclete cantado por Keila Gentil para a RR Chevrolet. Com muita dança e melody, a cantora apresenta ao público as unidades da concessionária em Belém e o serviço de vendas de novos, seminovos e oficina de automóveis. O clipe pode ser conferido nos perfis no Instagram, @rrchevrolet, e no facebook.

Exemplo

Segundo dados do Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais (IPM-H), entre março e julho do ano passado esses itens tiveram um reajuste de 16,44%. Mesmo assim, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, economizou R$ 2,9 milhões em recursos com gestão de remédios durante a pandemia em 2020. Os resultados foram alcançados por meio da farmacoeconomia, reduzindo gastos financeiros, mas sem prejuízo ao tratamento dos pacientes.

Nas ondas do rádio

Todos os celulares produzidos no Brasil deverão ter a função de rádio FM ativada de fábrica. Foi o que garantiu o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em evento realizado em Natal (RN). Já há um Projeto de Lei, o 8.438/2017, qua prevê a obrigatoriedade do rádio FM em todos os aparelhos produzidos no Brasil. O texto está parado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal desde 2019, onde tramita em caráter conclusivo. Portanto, não precisa ir a plenário para ser aprovado, mas ainda tem de passar pelo Senado.

Nas ondas do rádio II

A ideia do PL é permitir que todo usuário de celular possa acessar a rádio FM sem precisar de um plano de dados ou de Wi-Fi. O sinal chega a receptores de maneira gratuita, enquanto escutar pela internet, via streaming, pode gerar consumo pago.

Sobe

Os preços de novos eletrônicos, entre eles computadores e celulares, devem seguir em alta. Pelo menos no primeiro semestre. Um dos principais motivos é a queda na fabricação de peças internas, materiais semicondutores, por conta da pandemia.

Desce

Em 2020, o consumo nacional de energia elétrica recuou 1,5% na comparação com o ano anterior. Reflexo do impacto negativo da pandemia na dinâmica do setor, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). No entanto, o resultado é visto como melhor do que o inicialmente previsto, destacou o presidente da entidade, Rui Altieri, em nota à imprensa.

Terapia capilar

A Clínica de Estética e Cosméticos da Unama, localizada no campus Alcindo Cacela, está oferecendo tratamento pós-covid para quem teve consequências, como queda de cabelo acentuada. O procedimento é realizado em horário marcado, sendo cobrado um valor simbólico por sessão, que inclui avaliação do couro cabeludo, uso de equipamentos, aplicação de produtos e, se necessário, laser. Para participar, é necessário fazer o agendamento pelo telefone 4009-3069.