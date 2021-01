Aprender & Empreender com Adriano Gomes e a nova identidade visual da Globo

Adriano Gomes (Arquivo Pessoal)

Aprender & Empreender

Nome: Adriano Gomes

Idade: 35 anos

Negócio: Primordial Odontologia

Segmento: cirurgião-dentista

Tempo de atuação: dez anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

O maior desafio foi enxergar o consultório como uma empresa e fazer sua gestão. Não aprendemos isso na faculdade e é difícil para nós, cirurgiões-dentistas, olharmos para nosso consultório como um ambiente que vai muito além do que realizar procedimentos clínicos.

Quais foram os acertos?

Sempre procurei oferecer o melhor serviço aos meus clientes e um atendimento humanizado. Quero que meu paciente se sinta satisfeito. Investimos em cursos de gestão, marketing, implementamos tráfego pago e orgânico nas redes sociais como forma de captação. Também criamos processos de negociação, focando na melhor experiência possível do nosso cliente na clínica e na quebra de objeções por parte deles na hora de procurar um serviço odontológico de qualidade.

E os erros?

Fazer o marketing do consultório de forma integral, sem delegar determinados processos de criação de artes, cartas de venda, criação e edição de vídeos e movimentar as redes sociais. São processos que consomem muito o tempo escasso que já tenho por conta da rotina de atendimentos. Mesmo procurando conhecimento nessa área, sinto que estou no caminho, mas que ainda tenho muito a melhorar.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Não busque perfeição para começar a fazer algo. Na vida, sempre iremos errar e aprender com nossos erros. O importante é não estagnar. Procurar mostrar os seus serviços nos principais meios de comunicação, focar na parte estratégica com a mesma eficiência que aprendemos na parte operacional na faculdade. Ter parâmetros de mensurações de cada ação realizada em seu consultório e fazer balanços de forma rotineira para, cada vez mais, aperfeiçoar o desempenho do seu negócio.

NOTAS:

Estranhas Tendências de consumo

Com informações de sua equipe multinacional de dados internos, geeks e analistas de tendências, a WGSN compilou dez das inovações e comportamentos mais notáveis que devem definir o novo ano. Animais de estimação robôs, ovos à base de plantas e 'digissexualidade' (uso da realidade virtual, inteligência artificial e robótica para atender às necessidades físicas e emocionais) estão entre as previsões para 2021.

Estranhas tendências de consumo II

No aspecto responsabilidade socioambiental, o uso de embalagens sustentáveis à base de cogumelos e couros deve revolucionar a busca por materiais ecológicos. O desenvolvimento de sapatos recicláveis também está em alta. Já a “cor do ano” é o AI Aqua, um tom de azul turquesa-azulado identificado em parceria com a marca-irmã Coloro.

“Belém, Viva Belém”

Pelo segundo ano consecutivo, o Castanheira Shopping realiza uma exposição para homenagear o aniversário da capital, que este ano completa 405 anos. A partir do dia 12, o público pode conferir, nos três pisos do empreendimento, as principais praças da cidade, com fotos de Fernando Sette e réplicas de monumentos. A curadoria é da professora e doutora Rosa Arraes.

Belém, Viva Belém II

Além da exposição, que inclui a réplica de uma praça com coreto, onde haverá apresentações musicais ao vivo, será possível fazer um tour virtual por algumas das nossas praças em uma sala de projeção. Palestras on-line nas redes sociais do Castanheira também estão na programação.

Nova marca

A Globo apresentou ao mercado a sua nova identidade visual. Com uma paleta de cores e tons diversos e uma tipologia em minúsculo, representa uma empresa mais leve, contemporânea e que conversa com todas as mídias. Desenvolvido por um time multidisciplinar, que ouviu o público para entender os seus desejos, o novo projeto gráfico destaca as transformações de uma só Globo e seus valores: brasilidade, proximidade, diversidade, senso de comunidade, liberdade e criatividade. Confira, a seguir, o vídeo de lançamento.

De olho nos podcasts

O Twitter anunciou, esta semana, a aquisição do aplicativo Breaker, uma das plataformas mais consolidadas neste segmento. É a segunda grande compra recente da rede social, que, há algumas semanas, arrematou o app Squad para competir com o Zoom. Em breve, a empresa lançará o Twitter Spaces, um novo produto que permitirá que as pessoas façam publicações por áudio e também conversem no privado.

Incentivo Cultural

Prorrogadas, até às 18h de 12 de fevereiro, as inscrições para projetos de feiras e ações literárias do Petrobras Cultural para Crianças. O programa vai investir R$ 2 milhões em iniciativas voltadas para o público infantil, com ênfase na primeira infância (até os 6 anos). Mais informações em ppc.petrobras.com.br.