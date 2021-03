Aprender e Empreender com Paula Amaral e o evento global World Summit AI – Americas

Paula Amaral (Arquivo Pessoal)

Aprender & Empreender

Nome: Paula Amaral

Idade: 37 anos

Nome do negócio: Open Bar Paula Amaral

Segmento: Coquetelaria

Tempo de atuação: dez anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

No começo, o maior desafio foi entrar no mercado como a primeira mulher na área de open bar para eventos. Já existiam outras empresas, porém os homens eram os líderes em Belém. Quebrar esse tabu, mostrando o potencial das mulheres à frente de negócios foi, sem dúvida, um marco para mim. Reinventar-me, durante a pandemia, também foi um grande desafio. Passei a oferecer kits para casa, que vão com todas as frutas e bebidas porcionadas, além de opções de serviço com sucos finos de frutas frescas.

Quais os acertos?

Acredito que os acertos foram resultados da minha busca incessante por conhecimento. Sempre estou trazendo novidades nos materiais, como as peças em que as frutas e/ou bebidas são apresentadas, carrinhos e balcões. Além, é claro, de prezar pela qualidade do serviço. Outro ponto central é seguir as tendências no mundo, os drinks que estão em alta. Amo desafios e também acho que o toque feminino ajuda muito.

E os erros?

Eles são consequência de buscar coisas novas, então isso vai acontecer sempre. O mais importante é estar preparada psicologicamente para levantar a cabeça e continuar.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Buscar aquilo que você ama fazer. Depois, dedicar-se, estudar muito sobre o ramo e o seu próprio negócio, porque, sem conhecimento e saber todos os processos do empreendimento, você não tem como ensinar nem liderar.

NOTAS:

A advogada Naire Fragoso Rei, diretora da Comissão Estadual de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB/PA e integrante da Comissão Permanente de Monitoramento, Estudo e Assessoramento das Questões Ligadas à Grilagem do TJE/PA, vem se destacando na área agrarista. Ela atua ao longo de mais de dez anos, em todo o Pará. (Arquivo Pessoal)

World Summit AI – Americas

Abertas as inscrições, até esta sexta-feira, 12, para a seletiva de um dos maiores eventos globais de inteligência artificial aplicada ao ambiente de negócios. Em formato totalmente on-line, o evento será realizado nos dias 20 e 21 de abril, via plataforma, e selecionará 15 startups brasileiras para participar. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui.

World Summit AI – Americas II

Entre os palestrantes, líderes de empresas como Facebook, Microsoft, Verizon, Rappi, Mastercard, entre outras. A programação inclui reuniões técnicas, sessões de matchmaking, entrevistas exclusivas, estudos de casos, rodadas de conversas com curadores, encontros focados em nichos e palestras com especialistas internacionais em tecnologia e inovação.

Expansão

A Infraero apresentou o estudo preliminar para a construção do novo pátio de aeronaves no Aeroporto Internacional de Belém. A área, que também contemplará estacionamento de veículos, contará com 37 mil m² e poderá receber até 56 aviões. Atenderá as operações de aviação geral do Aeroporto Brigadeiro Protásio, que será desativado para a construção de um parque público estadual de 120 hectares. O estudo prevê ainda a construção de um novo terminal, com 300 m², para receber passageiros e tripulações da aviação geral.

Encontro empresarial

A Associação Comercial do Pará (ACP) realiza, hoje, às 19h, transmissão ao vivo para discutir a importância da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em empresas. Daniel Isaac Bentes, advogado pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV, é o convidado do encontro, que terá mediação de Vítor Fonseca, advogado e assessor jurídico da ACP. O bate-papo será realizado no perfil da instituição no Instagram: @acppara.

Abaixo ao padrão

Pesquisa realizada pela Unilever com 10 mil pessoas em nove países (Brasil, China, Índia, Indonésia, Nigéria, Arábia Saudita, África do Sul, Reino Unido e EUA) apontou: fotos editadas, figuras de influência que não aparentam ser autênticas e reais, além da pressão para a compra de produtos antienvelhecimento são os principais fatores de interferência na autoestima de consumidores.

Abaixo ao padrão II

Para quebrar estereótipos, a Unilever anunciou o movimento global ‘Beleza Positiva’, que pretende impactar um bilhão de pessoas por ano até 2030. A principal iniciativa será a retirada do termo “normal” das embalagens e de propagandas dos produtos de diversas marcas.