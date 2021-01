Aprender a Empreender com Fábio Contente e uma homenagem do Olympia ao aniversário de Belém

Fábio Contente (Arquivo Pessoal)

Aprender & Empreender

Nome: Fábio Contente

Idade: 42 anos

Negócio: Colégios Pequeno Príncipe e Avante

Segmento: Educação

Tempo de atuação: 17 anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

O maior desafio, no início, foi não desistir e enfrentar toda burocracia existente, conseguir crédito para capital de giro e investimentos com condições atrativas, assim como formar um time capaz de segurar o negócio. Foi necessário buscar conhecimentos e capacitar lideranças no time para agregar valor e romper os obstáculos.

Quais os acertos?

Apostar, na época, em uma área de expansão de Belém, ter foco na qualidade do serviço, acreditando na importância de trabalhar com clareza no dia a dia e valores de vida bem definidos. Para isso, foi necessário capacitar constantemente toda equipe de colaboradores. Investimos muito em treinamentos e, até mesmo, em consultorias externas em diversas áreas, principalmente na Humana.

E os erros?

Querer agradar a todos. Com o tempo, percebemos ser impossível. Então, começamos a focar em melhorar a comunicação com os clientes e estabelecer o conceito de parcerias. Com isso, conseguimos entender melhor os desejos e necessidades, sendo possível construir um planejamento eficiente capaz de garantir um excelente nível de satisfação.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Enxergue além do seu negócio. Procure conhecer um pouco de tudo, sem esquecer de dominar a sua área de atuação. E tenha um diferencial competitivo principal.



NOTAS:

A publicitária Ingrid Pipolos, paraense radicada em Florianópolis, foi destaque na revista Mostra Magazine, de Santa Catarina, como uma das 12 empreendedoras que mais se destacaram em 2020. A escolha foi realizada por jornalistas e empresários e levou em consideração o "INvasãoIN", projeto criado por Ingrid para alavancar empresas por meio das redes sociais. (Arquivo Pessoal)

Concurso Público

A Polícia Civil do Pará está com 1.088 vagas abertas para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista. É necessário ter Ensino Superior e os salários são de R$ 6.893,57. As inscrições vão até o dia 04 de fevereiro. Mais informações no site institutoaocp.org.br.

Polêmica

O WhatsApp anunciou que os usuários terão até 08 de fevereiro para concordar com compartilhamento obrigatório de dados com o Facebook, dono do aplicativo de troca de mensagens. Quem não aceitar a nova regra, conforme a notificação enviada pela plataforma, terá a conta desativada. As exceções serão a União Europeia e o Reino Unido, por conta de acordos firmados com organizações de proteção de dados.

Polêmica II

Após o anúncio, o número de downloads do app Signal, também um serviço de trocas de mensagens criptografadas, disparou. Mais de 100 mil pessoas baixaram o aplicativo. No mesmo período, o Telegram registrou quase 2,2 milhões de downloads. Já o WhatsApp teve queda de 11% em número de novos usuários nos sete primeiros dias de 2021 em comparação com a semana anterior.

Otimismo

Após um ano difícil, o Ad Age Marketing Fact Pack 2021, guia anual do Advertising Age para profissionais de Marketing, Mídia e Agências, prevê que a receita de publicidade global será recorde em 2021. Deve saltar 10,2% em comparação a 2020, chegando a US$ 651 bilhões. Em todo o mundo, 114 profissionais de marketing têm investimentos globais com anúncios superiores a US$ 1 bilhão. A Amazon é o maior anunciante do mundo, com US$ 11 bilhões investidos em publicidade e promoção.

Expansão

A Votorantim Cimentos, uma das das oito maiores empresas globais de materiais de construção, iniciou, esta semana, a operação de um novo Centro de Distribuição em Santarém, com área total de 2.400 metros quadrados. A abertura do CD faz parte do plano de expansão da companhia e reforça a sua presença na Região Norte.

Expansão II

O abastecimento do novo CD será realizado pelas fábricas localizadas em Primavera e Ananindeua. Os produtos serão transportados para Belém, de onde seguirão via fluvial para o novo ponto de distribuição. A perspectiva é que sejam expedidas no espaço 10 mil toneladas por mês entre cimentos, argamassas colantes e rejuntes.

Homenagem em forma de arte

Para comemorar os 405 anos de Belém, o Olympia, a sala mais antiga em funcionamento no Brasil, traz uma programação especial para a data, celebrada nesta terça, 12. A partir das 18h, em seu canal no Youtube, serão exibidos dez filmes paraenses e a apresentação do projeto “Cinema e Música”, com a participação do pianista Paulo José Campos, que realiza o acompanhamento musical nos filmes que estarão sem áudio, resgatando o charme do cinema mudo. As obras fazem parte de uma década marcante do cinema paraense, entre os anos de 2011 e 2020, período crescente de produções cinematográficas locais.