Apreender & Empreender com Elenir da Ellis Verline e as profissões que estão em alta este ano

Elenir Moreira (Gabriel Gentil)

Aprender & Empreender



Nome: Elenir Moreira

Idade: 70 anos

Nome do negócio: Ellis Verline

Segmento: Eventos - vestuário para Noivas, Noivos, Convidados, Padrinhos e Debutantes

Tempo de atuação: 24 anos



Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

A distância entre a cidade em que eu morava com meu esposo e o negócio aqui em Belém, além do tempo e mão de obra escassos para a confecção dos trajes e formação do estoque para a loja da capital. No entanto, nenhum desses desafios foram suficientes para me deter no firme propósito de avançar na realização do meu sonho.



Quais os acertos?

Colocar desde o início o projeto nas mãos de Deus. Sem dúvida, essa foi a decisão mais certa que fiz, pois, até hoje, quando lembro do começo, glorifico a Ele por toda a trajetória e oportunidades que me ajudaram a chegar até aqui e continuam norteando meus passos.



Quais os erros?

Demora na tomada de decisão em expandir o negócio e escrever um livro para inspiração de empreendedores. Durante o período de lockdown, em 2020, utilizei o tempo ocioso para escrever um livro sobre a minha trajetória profissional, que graças a Deus será lançado agora, no início de março.



Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Não desista dos seus sonhos, procure se especializar e buscar estratégias para a sobrevivência do seu negócio. Porém, a fé e perseverança são pilares para qualquer empreendedor. Afinal, uma característica que nos diferencia é a coragem.

NOTAS:

CNA Antônia Vanderlane Albuquerque da Costa, Breno Monteiro dos Santos e Quésia Sá Pavão são os três paraenses aprovados para a segunda fase do programa CNA Jovem, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, que selecionou 80 jovens em todo o país e chega à quarta edição. Com foco no desenvolvimento de novas lideranças e na busca por soluções inovadoras para o setor agropecuário, a edição teve recorde de inscrições, com 3.742 pessoas. Antônia Vanderlane Albuquerque da Costa, Breno Monteiro dos Santos e Quésia Sá Pavão são os três paraenses aprovados para a segunda fase do programa CNA Jovem, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, que selecionou 80 jovens em todo o país e chega à quarta edição. Com foco no desenvolvimento de novas lideranças e na busca por soluções inovadoras para o setor agropecuário, a edição teve recorde de inscrições, com 3.742 pessoas. Antônia Vanderlane Albuquerque da Costa, Breno Monteiro dos Santos e Quésia Sá Pavão são os três paraenses aprovados para a segunda fase do programa CNA Jovem, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, que selecionou 80 jovens em todo o país e chega à quarta edição. Com foco no desenvolvimento de novas lideranças e na busca por soluções inovadoras para o setor agropecuário, a edição teve recorde de inscrições, com 3.742 pessoas.

Vacinação

Até a próxima sexta-feira, 12, o campus Ananindeua da Unama será um dos pontos de imunização contra a covid-19, seguindo o plano estabelecido pela Prefeitura da cidade. A Universidade, localizada no km 1 da BR-316, montou uma estrutura especial para acolher idosos com 90 anos ou mais, nos horários de 8h às 12h e de 14h às 17h. A ação contará com o apoio de alunos dos cursos de Enfermagem e Farmácia da instituição, que vão auxiliar as equipes de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua.

ClubHouse

É o nome da nova rede social que virou febre e tem como foco salas de bate-papo temáticas e exclusivamente por áudio. Famosos como Oprah Winfrey e Elon Musk já estão lá. Mas, para fazer parte, é preciso ser convidado. De qualquer forma, você pode realizar um pré-cadastro e já garantir o seu username. Assim, amigos ou conhecidos vão saber que quer fazer parte e podem chamar. Por enquanto, o app está disponível apenas para usuários de iPhone.

Equatorial na comunidade

É como chama a ação planejada pela Equatorial Energia Pará para levar serviços para mais perto dos consumidores. Desta terça, 9, a sexta, 12, os atendimentos serão realizados em Belém (bairro do Marco) e Ananindeua (Shopping Metrópole). Já nos dias 10 e 11, também serão feitos em Brejo Grande do Araguaia (praça do Lago), na região sudeste do Pará. Cumprindo todos os protocolos de segurança, a distribuidora oferecerá negociação de débitos, troca de lâmpadas, cadastro na tarifa social e outros.

Profissões em alta

Estudo do LinkedIn aponta as 15 posições que estarão em destaque em 2021. Como era de se esperar, há uma clara ênfase para os setores de saúde e de tecnologia, que foram impulsionados pelas demandas impostas pela pandemia. Ocupando as três primeiras colocações estão médicos especializados, profissionais de tecnologia e farmacêuticos e pesquisadores, respectivamente. Confira o ranking:

1. Médicos especializados

2. Profissionais de tecnologia

3. Farmacêuticos e pesquisadores

4. Cargos em vendas e desenvolvimento de negócios

5. Especialistas em e-commerce

6. Profissionais autônomos de conteúdo digital

7. Especialistas em marketing digital

8. Profissionais de finanças

9. Telemarketing

10. Cargos de apoio à saúde

11. Serviços criativos

12. Análises de dados

13. Cargos em customer success

14. Profissionais do setor de varejo

15. Especialistas em saúde mental

Verdinhas bem-vindas

Após tramitar no Congresso Federal por mais de um ano, a nova lei cambial está prestes a sair do papel. A expectativa é que a medida, aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro, receba o último aval da casa nesta semana, com a votação dos destaques. Entre as novidades, brasileiros vão poder ter conta em dólar.

Gasto analógico

Um levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) revelou: a burocracia fez com que as empresas de comércio eletrônico gastassem, apenas no primeiro semestre de 2020, 8,5% do seu faturamento com impressões de documentos em papel. Foram cerca de 1,6 bilhão de páginas de documentos impressas para atender necessidades legais.

Tour Virtual

Agora, é possível conferir a mostra Alphonse Mucha: o legado da Art Nouveau, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ), pela internet: bb.com.br/cultura. Com sonorização e detalhes de todos os ambientes das galerias, o passeio tem início no painel de apresentação da exposição, permitindo a visão em 360º das setes salas ocupadas pelas mais de 100 obras oriundas da Fundação Mucha, em Praga. Também é possível conferir a cronologia do artista, considerado o ícone máximo da Art Nouveau