Apreender & Empreender com Bruna Pontes da Costa e o lançamento do livro 'Vamos ao Trabalho'

Bruna Pontes Nicolau da Costa (Arquivo Pessoal)

Aprender & Empreender - Arquivo Pessoal

Nome: Bruna Pontes Nicolau da Costa

Idade: 33 anos

Nome do negócio: Clínica Odontológica Oral Clean

Segmento: Saúde e Estética

Tempo de atuação: dez anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

Acredito que, assim como para todo mundo, o maior desafio é a falta de paciente/clientes no início, principalmente quando o seu negócio é voltado para serviços. Durante o primeiro ano da minha clínica, os custos fixos eram elevados e não havia renda que os suprisse (funcionária, aluguel, luz, internet, telefone, materiais de consumo, marketing etc.). Nós pagávamos para trabalhar e tivemos que ter muita determinação e confiar no nosso propósito para poder seguir em frente.

Quais os acertos?

Persistir, acreditando na minha competência, investimento em cursos de qualificação e habilitação, direcionamento de atuações ao invés de abranger tudo, marketing voltado ao nosso publico-alvo e interação pessoal/profissional nas mídias sociais.

E os erros?

No início, foi a falta de uma boa estratégia de marketing, a ausência de uma precificação adequada do nosso serviço e acúmulo de funções admnistrativas. A verdade é que a gente acaba aprendendo com o erro. Hoje, consigo analisar com mais critério as nossas falhas para melhorar e otimizar o nosso workflow.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Estudar o mercado, ter um plano de negócio bem estruturado, reserva financeira para bancar o negócio por um período de tempo e muita dedicação. Sempre vai ser difícil no início. Por isso, acreditar no seu negócio e ter persistência é fundamental para que amadureça.

NOTAS:

Lançamento

Cilene Sabino, presidente da Junta Comercial do Pará, lança este mês o seu primeiro livro, intitulado 'Vamos ao Trabalho'. Na obra, a autora ressalta a importância de atentar para aspectos comportamentais na busca pela tão sonhada inserção no mercado de trabalho, em tempos de elevados índices de desemprego.

O grupo TEIA - Teatro Experimental de Insurgências Amazônicas –, em coprodução com Wan Aleixo e Gabriel Tantacoisa, lança, neste sábado, 6, o curta-metragem “Alumiá”. O projeto, contemplado pelo edital Preamar, da Fundação Cultural do Pará, será exibido às 19h, com acesso gratuito no canal do YouTube do grupo. Na foto, as protagonistas da trama, Andreia Rezende, Iracy Vaz e Pauli Banhos. (Divulgação)

Via Pix

Contribuintes de pelo menos três estados (Acre, Piauí e São Paulo) já podem pagar impostos por meio da transferência instantânea de valores. Com auxílio de uma tecnologia criada pelo Banco do Brasil, governos locais começam a cobrar tributos usando o sistema desenvolvido pelo Banco Central.

5G independente

Boa notícia. Até julho de 2022, a tecnologia estará disponível em todas capitais brasileiras. O edital para o leilão foi aprovado pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que também decidiu pela obrigatoriedade da adoção imediata do formato em standalone. O padrão demanda a implantação de uma rede a parte da atual 4G. O edital será agora encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União (TCU).

Pelo oitavo ano consecutivo

O aeroporto de Changi, em Singapura, foi novamente eleito o melhor do mundo pelo ranking Skytrax, considerado o "Oscar" da aviação. Além das facilidades para embarque e desembarque dos passageiros, o aeroporto impressiona pelas atrações de seus terminais: piscina, cinema e até um jardim que mais parece uma floresta com uma cachoeira interna. A seguir, faça um tour virtual pelo Changi Airport, que a Mais Liberal conheceu em 2019.

Salas ao Vivo

É o novo recurso do Instagram que permite até quatro pessoas fazerem transmissões simultâneas em uma live, o dono da conta e mais três convidados. A ferramenta já está disponível para Android e iOS. Segundo a rede social, a novidade deve oferecer aos usuários novas formas de produzir conteúdo, como rodas de entrevistas e sessões de música com outros artistas.