Apreender & Empreender com a proprietária do 'Santa Fé' e a nova loja do Líder

Patrícia Rabelo Rodrigues Colmenares (Arquivo pessoal)

Aprender & Empreender

Nome: Patrícia Rabelo Rodrigues Colmenares

Idade: 49 anos

Nome do negócio: Santa Fé Gourmet

Segmento: alimentação

Tempo de atuação: 2 anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

Bem no início, percebi de cara que teria de manter um padrão de tamanhos de potes de vidro, caixas, sacolas etc. E minha maior dificuldade foi encontrá-los no comércio de Belém. Agora, estou começando a solucionar isso, fazendo pedidos direto das fábricas de São Paulo.

Quais os acertos?

Ofertar produtos de qualidade para uma demanda existente, pois os nossos são artesanais e temos uma clientela exigente que conhece o diferencial da Santa Fé. Um bom exemplo desse acerto são nossas geleias artesanais, produzidas com pouco açúcar, sempre com frutas maduras. Acertamos também quando nos propusemos a fazer os boxes de frios sem os acompanhamentos juntos. Vão em embalagem separadas, e isso faz muita diferença. Sabemos que todo trabalho artesanal demanda cuidado e dedicação, e isso nossos clientes percebem por meio da elaboração dos nossos produtos, como os kits presentes, nossas cestas de café, cheias de detalhes e bom gosto.

E os erros?

Logo no início, fizemos uma promoção de uma data festiva e não tínhamos a dimensão da demanda que receberia. Confesso que foi um dia bem exaustivo. Com isso, acabei atrasando um pouco as últimas entregas, mas sempre com a preocupação de manter nosso padrão. Agora temos um limite de encomendas e sempre pedimos para os clientes que façam o pedido com um dia de antecedência. Aprendemos a lição!

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Procurar ter um bom diferencial, estar atualizado e perseverar. Aprender com os erros, ter um olhar crítico faz com que a gente queira melhorar sempre. Procuro ser criativa, pesquiso muito e me cobro quando algo sai errado. Estou sempre antenada nas novas tendências e busco oferecer o melhor para nossos clientes.

NOTAS:

Nova loja

Inaugurada, nesta quarta-feira, 24, a 23ª unidade do Grupo Líder, localizada em Capanema, região do Caeté. Além de supermercado, com 2.500 m² de área de venda, conta com as bandeiras Magazan, com 2.200 m²; FarmaLíder, com Clínica de Vacinação; Lablíder, com exames laboratoriais; Espaço Saúde, que é a oferta de cuidados e serviços farmacêuticos; a Ótica Líder; e o Líder Home Center, loja de material de construção, com 900 m². O complexo é responsável pela geração de 600 novos postos de trabalho diretos e vai atender as regiões de Bragança, Tracuateua, Primavera, Ourém, Quatipuru, Santa Maria, Nova Timboteua e Bonito. (Divulgação)

O cantor e compositor Nilson Chaves e a cantora Lucinha Bastos participam, no próximo sábado, 27, de transmissão no YouTube e Instagram do Clube da Nutricionista (@clubedanutricionista) de Belém, que será comandada por Thayana Albuquerque. A dupla promete uma "dobradinha" cheia de alegria e sucessos. O evento, on-line, começa a partir das 11 horas. (Arquivo pessoal)

Direito

Luciana Gluck Paul, professora, doutoura e sócia do Escritório Silveira, Brito & Gluck Paul Advocacia, ministra, hoje, às 18h, palestra sobre a “Retrospectiva Jurídica/2020: Principais mudanças legislativas e jurisprudenciais no Direito Empresarial”, em evento realizado pela Escola Superior de Advocacia Nacional do Conselho Federal da OAB. As inscrições são gratuitas pelo link oab.org.br/eventosoab.

PIX tá on!

Segundo dados divulgados pelo Banco Central, a transferência de valores instantânea já é a forma mais usada, ultrapassando TEDs e DOCs. Somente em janeiro, foram mais de 200 milhões de transações feitas. Para este ano, a proposta é incorporar novas funcionalidades, tais como saque no varejo, integração com conta salário e pagamento por aproximação.

Maré alta

Por conta da pandemia e, consequentemente, da maior flexibilidade em relação ao trabalho remoto, muitas famílias migraram para o interior e o litoral. Seguindo a tendência, o mercado nacional de barcos apresentou um resultado surpreendente: encerrou 2020 com um crescimento de 30%, segundo a Associação Náutica Brasileira.

Maré alta II

Com o aquecimento nas vendas de barcos e o trabalho a distância se tornando cada vez mais viável, surge por aqui uma nova possibilidade, que já faz sucesso na Europa e nos EUA: a casa flutuante, uma residência de formato convencional, mas com tecnologia que permitirá navegar e ancorar.