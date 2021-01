Ana Unger no Aprender & Empreender e a loja de flores do shopping Bosque Grão Pará

Ana Unger (Cristino Martins / O Liberal)

Nome: Ana Unger

Idade: 57 anos

Nome do negócio: Ana Unger Centro de Dança e Fitness

Segmento: Fitness e Dança

Tempo de atuação: 22 anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

Quando criamos o Centro de Dança e Fitness, foi quebrar o preconceito que a dança, enquanto arte, não poderia compartilhar do mesmo espaço do fitness. Recebi muitas críticas, mas hoje o conceito “wellness”, o aprimoramento humano 360 graus, já está estabelecido e as pessoas entenderam que a melhor forma de cuidar do corpo e da mente, em qualquer fase de sua vida, é aprimorando seu condicionamento físico, associando modalidades de dança a atividades prazerosas e eficazes na busca da melhor qualidade de vida. As escolas de ballet seguiam um padrão antigo e conservador. Nós percebemos que as pessoas precisavam encontrar, em um mesmo lugar, o aprimoramento do seu ser nos aspectos físicos, social e psíquico, por meio de técnicas avançadas de condicionamento físico e modalidades de dança e ainda oferecemos um processo educativo através da pesquisa e criação de espetáculos autorais, proporcionando uma formação artística abrangente.

Quais os acertos?

Qualidade do serviço, inovação (fomos os primeiros neste formato dança e fitness e pioneiros do método Gyrotonic no Brasil e no Pará), investimento na formação e treinamento da equipe, criatividade, respeito aos colaboradores e clientes, além de entusiasmo e muita dedicação.

E os erros?

Colocar o coração à frente da razão e demorar para tomar algumas decisões importantes na otimização dos espaços e custos.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Tenha certeza que seu sonho de empreender não é um simples capricho ou vaidade. Respeite os números, até os centavos, e se prepare emocionalmente, tanto para o sucesso quanto para os tempos difíceis. Tenha também sempre um “poço”, (aprendi com meu saudoso pai Fábio Unger), ou seja, uma reserva, que você utiliza só em extrema necessidade, como nesses tempos de pandemia em que estamos vivendo.



NOTAS:

Alberto Campos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará (OAB-PA), e Eduardo Imbiriba, secretário-geral da instituição e presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, receberam a Medalha do Mérito Eleitoral do Pará, na Classe Jurista. A solenidade foi realizada por videoconferência. (Rondeny Campos)

Fim de uma era

No último domingo, 24, o Ibope Inteligência anunciou que encerrará suas atividades após 79 anos de atuação nas áreas de pesquisas de mercado, opinião pública e política. As operações em mídia já haviam sido vendidas, em 2015, para a britânica Kantar, que continuará no segmento. A empresa será fechada neste fim de janeiro, data em que está previsto o fim do acordo de licenciamento da marca Ibope.

...e início de outra?

Márcia Cavallari, CEO do Ibope desde 2010, e mais um grupo de executivos se unirão para formar uma nova empresa. A IPEC, cuja sigla representa as atividades a serem oferecidas: inteligência, pesquisa e consultoria.

Elas dão o primeiro passo

Essa é a proposta do Bumble, aplicativo de relacionamentos que concede às mulheres a exclusividade de tomar a iniciativa no relacionamento. O app entrou com um pedido confidencial de IPO (venda de ações na bolsa de valores) avaliado entre R$ 31 bilhões e R$ 41 bilhões. O sucesso é obra de Whitney Wolfe Herd, que, no passado, foi diretora de mídias sociais do Tinder.

Traveller Review Awards 2021

A Booking.com divulgou o ranking anual das dez regiões mais acolhedoras do planeta, segundo avaliações feitas por viajantes na plataforma da empresa. Minas Gerais, o único representante brasileiro, aparece na décima posição da lista, que é encabeçada por Taitung County, em Taiwan. Confira a lista a seguir.

01. Taitung County | Taiwan

02. Pretovský kraj | Eslováquia

03. Oberösterreich | Áustria

04. Tasmânia | Austrália

05. Canterbury | Nova Zelândia

06. Nova Scotia | Canadá

07. Chubut | Argentina

08. O'Higgins | Chile

09. Iowa | Estados Unidos

10. Minas Gerais | Brasil

Economia colaborativa

Inaugurada, no shopping Bosque Grão-Pará, a loja Flores do Bosque. O espaço apresenta uma filosofia sustentável e que promove o bem-estar dos produtores locais, com venda de plantas decorativas, artigos naturais e acessórios e bombons regionais. A iniciativa, apoiada pelo centro de compras, integra mulheres, quilombolas e pertencentes da agricultura familiar de vários municípios do estado, voluntários ou membros da Rede de Cooperação Mãos Solidárias (RECOMSOL).

Loja Flores do Bosque (Divulgação)

Solidariedade

O Banco da Amazônia realizou a doação de 70 cilindros de oxigênio para utilização nos hospitais do Pará, que enfrentam aumento nas internações por covid-19. A iniciativa faz parte das ações de responsabilidade social da instituição, que também está adquirindo novos cilindros para doar aos hospitais do Amazonas. A entrega foi realizada pelo presidente do banco, Valdecir Tose, ao secretário de saúde Rômulo Rodovalho.