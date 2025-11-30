Múltiplas celebrações

É de domínio público o uso da expressão “com quantos paus se faz uma jangada” sempre que nos deparamos com tarefa difícil, desafiando coragem e determinação de

quem se propõe. Exemplo disso seria, por exemplo, a compra um jornal em estágio terminal, reduzido no formato que o fez comparável a um “gibi” pelo fim da disponibilidade de papel e a irreversível ausência de leitores que lhe justificasse a existência. A comparação se ajusta perfeitamente ao que poderia ser classificado como aventura, assumida pelo então jovem empresário Romulo Maiorana, com a aquisição de O LIBERAL, exemplo de visionário, mas confiante na própria capacidade de empreender e na disposição para encarar e superar grandes dificuldades que teria pela frente.

E não eram poucas nem fáceis. Havia logo de início o desgaste do nome, vinculado a um segmento político-partidário em fase e extinção pela falência da corrente política da origem, depois de reinar por longo período no Estado, primeiro como Partido Liberal, que lhe dera o nome, finalmente como PSD, ainda incorporando o componente das refregas de disputas eleitorais acirradas. Tanto ou mais complicada seria a concorrência de três jornais matutinos e dois vespertinos diários, além de dois semanários tradicionais que dominavam as preferências dos leitores, de certo modo herdeiros de fases anteriores das disputas políticas do Estado, pelas falanges lideradas por Antonio Lemos com seus “Lemistas” e Lauro Sodré seguido pelos “Lauristas”.

Consciente de que o mais importante de um jornal é o conteúdo, a estratégia traçada por Romulo Maiorana teria que começar pela redação, tratando de contratar os melhores repórteres e redatores possíveis, fiel ao princípio de que “jornal é um cavalo de raça, inquieto e sempre agitado”. Incorporou à estrutura organizacional a modernidade e funcionalidade arquitetônica das instalações climatizadas, estabelecendo um “marketing” que distinguia O LIBERAL dos concorrentes onde redação e demais espaços pecavam pela má apresentação e ausência de conforto. Mas faltava facultar a chegada do produto aos leitores, preferentemente de forma diferenciada dos demais jornais regionais inclusive das cidades de maior porte.

Tantos avanços e modernizações incorporou uma impressora “Goss Comunity”, capaz de imprimir em “off-sett” a cores, no que foi pioneiro no país, sem os resíduos de tintas das antigas rotativas que sujavam as mãos dos leitores. Acresceu a faculdade de dispensar os “clichês” dos anúncios, que podiam ser decalcados diretamente nas páginas, o que permitiu fomentar o mercado dos classificados considerados outro ganho na ascensão na circulação do jornal e consequente ampliação da tiragem, o que tornou O LIBERAL o jornal de maior circulação do norte e nordeste do país. Tais modernidades tecnológicas também facultaram a ser o primeiro jornal brasileiro a circular em todos os dias da semana sepultando o hábito de não circularem às segundas-feiras.

Por “tutti quanti”, como costumava escrever no também inovador “Repórter 70”, Romulo Maiorana sabia “com quantos paus se faz uma jangada”, merecendo múltiplas celebrações o transcurso de mais um aniversário de O LIBERAL. Afinal, poucos jornais teriam história tão rica nas origens e nos eventos como exemplo de determinação e pioneirismos. Em artigo que escrevi em comemoração anterior, tive a oportunidade de referir ao Romulo Maiorana tanto como empreendedor quanto como inovador, a exemplo das inovações em como fazer jornal, mas também nos demais empreendimentos em que se empenhou, continuado com a aplicação com que seus sucessores prosseguem sua marca onde quer que atuem.

Linomar Bahia é jornalista e escritor, membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Jornalismo