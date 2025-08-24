Que histórias serão contadas? Linomar Bahia 24.08.25 8h00 Sempre se questionou a veracidade das histórias que costumam ser contadas, supostamente contaminadas por conveniências e ideologias pessoais. É atribuída a Napoleão Bonaparte, o estadista e general francês que ganhou notoriedade com a Revolução Francesa e repercussão eterna, mais de dois séculos depois, que “grande parte da história é adivinhação, o resto é preconceito”, completando ao comentar “o que é a história senão uma fábula com a qual todos concordamos”. Entre tantos questionamentos sobre a credibilidade das histórias, o poema “Deus se move de maneira misteriosa”, escrito nos anos 1.800 pelo poeta inglês William Cowper, (1731-1800) poetiza logo nas primeiras linhas que “A história ri de toda tentativa de enquadrar seus fluxos em padrões teóricos ou ritmos lógicos. Ela destrói nossas generalizações, viola nossas regras. A história é barroca”. Eu mesmo vivi episódios que me surpreendi ao ver contadas de forma totalmente distorcida. Todavia, nem toda a culpa pelas eventuais inverdades históricas poderá recair exclusivamente sobre os historiadores. Muitos deles são ciosos das responsabilidades, ávidos em pesquisar informações e testemunhos que consideram fiéis para resgatar cada período de vida de pessoas, registro de fatos e tudo o mais quanto possa assegurar o que, quem, quando, como, onde e porquê, seguindo o mesmo rigor que esses questionamentos impõem na construção de textos jornalísticos. É plenamente justificável, assim, que se nutra profunda expectativa sobre como virão a ser contadas as histórias destes tempos brasileiros. O próprio jornalismo, antes considerado indicativo da verdade absoluta, tem sio lançado na vala comum da relativização pelas conveniências, circunstâncias e interesses dos momentos e oportunidades, deixando de ser um compromisso profissional pela linha tênue que separa a ficção da realidade em tudo quanto se assistem a cada dia. Ganharam, inclusive, um toque de modernidade também falsa, em que a mentira e boato frequentes de outrora passaram a ser americanizados como “fakes” e se criaram supostos “checadores”, tão ou mais duvidosos do que as dúvidas que se propunham dissipar. Os “balões de ensaio”, denominação de jargão para designar ensaios de pretensões para aquilatar a receptividade sobre algo ou alguém, perderam o sentido ao incidirem na falta e confiança e credibilidade que assola o país. Há uma descrença generalizada em tudo e todos renovada e reiterada em certos discursos e textos dissociados da vida e dos acontecimentos reais, como se autores vivessem num mundo de “faz de contas”. Relelembram a frase do escritor francês Henry Stendhal de que “a palavra foi dada ao homem para esconder os pensamentos” e naquilo que a Bíblia ensin,a ao aconselhar que não nos deixemos “enganar por palavras vazias ...”. Um desafio para as histórias que serão contadas. Linomar Bahia é jornalista e escritor. Membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Jornalismo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave linomar bahia colunas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Linomar Bahia . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM LINOMAR BAHIA Linomar Bahia Nova ordem 30.08.25 8h00 Linomar Bahia Que histórias serão contadas? 24.08.25 8h00 Linomar Bahia Entre dúvidas e incertezas 27.03.25 17h48 Linomar Bahia Por quê? 14.03.25 12h30