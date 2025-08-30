O mundo, como um ente em que se baseiam os registros universais, tem adquirido a conotação de algo marcante na vida das pessoas, em suas relações com os acontecimentos de cada dia. Nos últimos tempos, particularmente na recente transição de séculos, não obstante suas apenas cinco letras, esse vocábulo tem ganho relevância especial quando usado nas referências ao surgimento e avanços científicos e tecnológicos de profunda repercussão no cotidiano da humanidade.

Tantas e diversificadas ocorrências passaram a influir tão decisiva e profundamente no dia-a-dia temporal que autorizam a significativos segmentos sociais os considerem mais importantes do que as grandes descobertas e criações das revoluções transformadoras que compõem as “Idades” históricas delimitadoras das épocas da existência humana. Quando muito, equivocadamente concedem, apenas, os devidos créditos de bases dos inventos que se têm sucedido em fins tanto pacíficos quanto belicosos.

Várias expressões passaram a pontuar ocorrências de situações que têm causado surpresas predominantemente desagradáveis, entre elas “que mundo é esse?”, “o mundo está perdido” e, até, na fala do ministro aposentado do STF Marco Aurélio de Mello ao verbalizar “estranheza dos tempos”, predominantes na Corte em que serviu. Questionamentos que refletem as discussões, sobretudo, quanto aos usos e abusos que têm caracterizado os avanços científicos e tecnológicos disponibilizados.

Relegam ao passado os hoje chamados “velhos tempos” dos filósofos, reis e imperadores e suas guerras de conquistas. Passaram a ser buscadas terminologias que, embora eventualmente mofadas, podem assinalar o advento de um novo tempo. Volta a ser citada a “Nova ordem mundial”, um sistema geopolítico surgido no pós “Guerra Fria”, baseado em múltiplos centros de poder, com base nos Estados Unidos, Europa, Ásia e China, envolvendo a influência na globalização econômica e tecnológica.

Potências políticas e militares se mobilizam em todos os continentes, movendo recursos cada vez mais volumosos, destacando os respectivos poderes em todos os quesitos que a expressão comporta, justificando com a falência operacional dos órgãos passados e nascentes mas logo frustrados. Entre elas, há o exemplo da ONU-Organização das Nações Unidas, nascida nas cinzas da Segunda Guerra Mundial para promover a paz e a segurança internacional que, todavia, têm ficado somente na intenção.

Enquanto explodem e se intensificam conflitos no Oriente Médio, a “Nova ordem mundial” parece formatada pelas potências internacionais conforme seus objetivos ideológicos e econômicos, compartilhando as respectivas conveniências geopolíticas e interesses econômicos. Mudam os métodos e os protagonismos de uma mesma causa, em que os mais fortes continuarão empunhando sobre a cabeça dos mais fracos a “Espada de Dâmocles” de uma terceira guerra mundial que dificilmente virá.

Linomar Bahia é jornalista e escritor, membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Jornalismo.