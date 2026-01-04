Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Colunas chevron right Linomar Bahia chevron right

LINOMAR BAHIA

LINOMAR BAHIA

Jornalista e radialista profissional. Exerceu as funções de repórter, redator e editor de jornais e revistas, locutor, apresentador e diretor de emissoras de rádio e televisão. Articulista dominical de O Liberal há mais de 10 anos e redator de memoriais, pronunciamentos e textos literários. | linomarbahiajor@gmail.com

Faz de contas

Linomar Bahia

Chegamos ao novo ano do calendário gregoriano envolvidos nas mesmas conceituações, que se repetem nas reflexões sobre o que se fez ou se deixou de fazer no ano que passou e nas promessas de que tudo vai ser diferente. Pretensões e pensamentos voam ao som dos poemas musicais de que “... este ano não vai ser igual aquele que passou ...” e até na conjugação de arrependimentos e projetos, contidos na mesma sigla da inteligência artificial mas significando, por exemplo “IA fazer regime” e coisas do gênero.

Questões pessoais e situações profissionais ocupam pensamentos e registros contábeis, num balanço em que as perdas e ganhos assumem a relevância correspondente a cada situação e a circunstâncias correspondentes. Contudo, na seara política, prevalece a máxima atribuída a Maquiavel, segundo a qual “os fins justificam os meios”, exercitada em tempos de caça ao eleitor, no vale tudo em que se empenham, principalmente, os pretendentes a cargos majoritários, quando as promessas estrelam as campanhas.

Com a chegada do novo ano de 2026, também chegamos a mais um ano eleitoral, movimentando partidos e candidatos a presidente da República, a governadores, a senadores e a deputados federais e estaduais em outubro vindouro. Tempos também propícios aos adivinhos e palpiteiros, no que pontificam os institutos de pesquisas, ainda sofrendo a desconfiança depois de erros monumentais em eleições recentes, implicando em mudanças de nomes de legendas embora com as mesmas caras e hábitos.

Constam do repertório político-eleitoral frases filosóficas e experiências comportamentais relacionadas àa práticas e constatações marcantes da atuação de lideranças e suas ações. Tancredo Neves teria falado da necessidade de um programa para ganhar eleição e outro para governar. O pensador alemão Otto von Bismarck alertou que "nunca se mente tanto, como antes das eleições, durante uma guerra e após uma caçada ou pescaria", superando a média de uma mentira a cada dez minutos.

Entram nesse rol os que faltam com a verdade por conveniência, autodefesa ou, principalmente, os pragmáticos. O ministro da comunicação "hitlerista", Joseph Goiebbels, “uma mentira, repetida mil vezes, com aparente convicção, adquire foro de verdade“. Perscrutadores da mente humana, como o pai da psicanálise Sigmund Freud, políticos mentem porque o povo se sente melhor assim, razão do uso compulsivo, para os quais a mentira tanto é inerente à política como é reflexo do próprio eleitorado.

Quaisquer sejam as motivações e circunstâncias, mentir faz parte do repertório da política, principalmente daqueles que se enquadram em alguma das modalidades. Mesmo os radicais ideológicos percebem claramente as mentiras, pela contradição expressa nas manifestações corporais de que trata "O Corpo Fala", livro no qual os autores Pierre Weil e Roland Tompakow, exploram a comunicação não-verbal. Como escreveu o poeta Affonso Romano de Sant´Ana, “mentem de maneira tão pungente que parecem que mentem sinceramente”. Faz de contas que se acreditou em tudo que disseram no ano passado e que tudo quanto prometido para o Novo Ano será verdade.

Linomar Bahia é jornalista e escritor, membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Jornalismo

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colunas

Linomar Bahia
Linomar Bahia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM LINOMAR BAHIA

Linomar Bahia

A vida como ela é

07.09.25 8h00

Linomar Bahia

Nova ordem

30.08.25 8h00

Linomar Bahia

Que histórias serão contadas?

24.08.25 8h00

Linomar Bahia

Entre dúvidas e incertezas

27.03.25 17h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda