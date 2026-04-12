À espera de respostas

O Brasil parece condenado a ser o país da ladroagem ao despertar diariamente pelas notícias de operações policiais e as consequentes buscas e prisões de velhos e novos avanços sobre os dinheiros públicos. A crescente quantidade de acusados e das vultosas somas envolvidas, arrolando nomes antes considerados acima de quaisquer suspeitas, faz questionar se haverá tanta cadeia e cofres suficientes para os bilhões que não param de crescer, subtraídos de projetos e obras que já nascem sob o signo da suspeição, confirmando haver ladrão onde há dinheiro perto.

A frase “o sertanejo é antes de tudo um forte” que Euclides da Cunha escreveu em 1902 no clássico “Os Sertões”, também se ajustaria aos tempos de hoje, além daqueles sofridos nordestinos, há um Brasil inteiro padecendo da mesma necessidade de transformar as adversidades em força para sobreviver. Imortalizou o que na mortalidade, quase um século e meio depois, chamam de resiliência para as mesmas circunstâncias de submissões políticas e econômicas que, em algumas situações, paralizam enquanto, noutras, puxam o país convenientemente para trás.

Pior é não se saber até quando continuaremos aprisionados a sucessivos governantes que prometem confirmar os dísticos do hino e da bandeira nacional que nem a ministra da Cultura soube cantar. Ao som de “deitado eternamente em berço esplêndido”, seguimos deixando a vida nos levar, conformados com as migalhas das “bolsas” e a consequente indisposição para produzir o futuro daquele país da utopia que Thomas More tomou empestado dos romanos em 1516 para descrever as maravilhas que descortinava no país quando em fuga do nazismo.

Em condições normais de temperatura e pressão, cada proximidade de um processo eleitoral, como o que ora se avizinha, deveria ser uma fase em que o eleitor consciente e esclarecido deveria analisar a vida nacional, com a respectiva repercussão na situação dos respectivos componentes nos últimos quatro anos e adotar as conclusões como referências para avaliar quais merecem ser novamente votados. Mas, lamentavelmente, os indicativos quanto ao amanhã continuam sendo desanimadores, num país em que mais da metade da população é analfabeta ou quase.

Entre os principais males nacionais avultam os chamados benefícios sociais, como o “bolsa família”, em que, somente no Pará, superam os 230 mil, tornando o nosso Estado o segundo do país em quantidade, menos somente o Maranhão. Contradiz a máxima popular segundo a qual “não dê o peixe, ensine a pescar” num assistencialismo que impede a autonomia das pessoas e eterniza a dependência e as desestimula a proverem a própria existência, deixando para as emergências de eventuais desempregos, numa temporariedade já protegida pelo “salário desemprego”.

Não há, todavia, sinal de reversão do quadro político do país, sobretudo porque interessa aos caçadores de votos dos ignorantes e dependentes do assistencialismo temperado com populismo. Parafraseando famosas máximas filosóficas, todo mundo sabe que a sorte há muito está lançada, alimentando as impunidades que estimulam a corrupção dominante; sem que se saiba para onde estamos indo, tantos são os acusados e suspeitos de todos os níveis institucionais, engrossando os contingentes do sofrido povo brasileiro do país submetido a dormir em berço esplêndido.

Linomar Bahia é jornalista e escritor, membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Jornalismo