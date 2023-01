Próximos lançamentos nos cinemas em 2023

No início do ano é interessante pesquisar e informar sobre os lançamentos que terão atenção da crítica especializada e públicos nos cinemas e canais de streaming. Mas em uma pesquisa ampla em sites de cinema é curioso concluir como é fácil localizar informações principalmente sobre produções comerciais que serão lançadas em grandes circuitos. Os mecanismos de marketing da grandes produtoras geram diversas ações mercadológicas que incluem, por exemplo, a ocupação de datas antecipadas de espaços nos cinemas em diversos países principalmente para filmes produzidos em Hollywood.

Cine News 06.01 Oppenheimer Duna 2 Missão Impossível 7

Felizmente, pela experiência no segmento cinematográfico, tenho conhecimento que é possível esperar outros filmes de cineastas envolvidos em um cinema mais autoral que, apesar de não obter a divulgação milionária hollywoodiana, sempre serão notados e terão suas estreias acompanhadas desde suas participações em mostras e festivais até sua difícil chegada aos circuitos de exibição brasileiros.

Em 2023, muitos sucessos de bilheteria terão vínculo direto com histórias e personagens conhecidos do público a partir de filmes realizados em outras décadas como Indiana Jones e Um Tira da Pesada (anos 1980), Missão Impossível e Pânico (anos 1990) e Creed (anos 2000). Além desses blockbusters que são sequências de franquias milionárias, em 2023 será possível assistir o novo filme de Christopher Nolan (autor da recente trilogia sobre Batman, Interestelar e Dunkirk), Darren Aronofsky (autor de Mãe!), Denis Villeneauve (autor de Blade Runner 2049), Todd Field (com Cate Blanchett) e Steven Spielberg (produção considerada como um de seus melhores filmes). Para os fãs de cinebiografias uma das produções mais esperadas é sobre a cantora Whitney Houston.

O cinema brasileiro promete uma nova retomada de produções com maiores investimentos. A cinebiografia da grande cantora Gal Costa é um dos destaques do ano junto com a animação do querido personagem Chico Bento de Maurício de Souza e uma nova versão de Grande Sertão Veredas, obra de Guimarães Rosa.

Confira alguns filmes que serão lançados em 2023 e fique atento para produções que merecerão atenção de todos que gostam de cinema: