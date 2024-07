Perda de Shelley Duvall, livro de filmes russos e muito mais na coluna da semana

A atriz Shelley Duvall (foto) faleceu essa semana. Antes de "O Iluminado", de Stanley Kubrick — talvez seu maior sucesso de público e crítica — Duvall já havia me impressionado em filmes marcantes que mostraram seu talento, como "Três Mulheres" (pelo qual ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes) e "Nashville", de Robert Altman, e "Annie Hall", de Woody Allen. Com o sucesso de "O Iluminado" e "Popeye", de Altman, ela se tornou mais conhecida no mercado de produção cinematográfica e teve uma longa carreira no cinema. Sua interpretação em "O Iluminado" é histórica e sua participação é fundamental para o desenvolvimento da história do filme. Obrigado, Shelley Duvall!

“Cinema para Russos Cinema para Soviéticos” do escritor João Lanari foi lançado recentemente e traz diversas informações sobre vários filmes russos mostrando o contexto dessas produções e suas relações com a política, entre outras referências. O livro apresenta um panorama de informações que abrange desde os precursores do cinema russo até importantes cineastas incluindo o extraordinário Andrei Tarkovski. A obra de Lanari oferece aos leitores expressivas reflexões sobre o cinema russo desde o final do século XIX e apresenta uma edição que é ilustrada com imagens inéditas cedidas pela Mosfilm, a maior empresa produtora de cinema da Rússia.

"Gladiador 2" ganhou seu primeiro trailer oficial essa semana. O filme tem estreia prevista para o dia 14 de novembro e continua a saga de poder, intriga e vingança que foi um sucesso de bilheteria nos anos 2000 com direção de Ridley Scott (Blade Runner). A história do filme acontece 25 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. Lucius, sobrinho do imperador Commodus, admira Maximus (interpretado por Russell Crowe no primeiro filme) e tentará seguir sua trajetória como homem e guerreiro. “Gladiador 2” tem no elenco Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn e Pedro Pascal.

Robert Towne, vencedor do Oscar de melhor roteiro pelo clássico "Chinatown" (1974) de Roman Polanski, faleceu no dia 01 de julho. Towne participou da nova Hollywood nos anos 1960/1970 e foi colaborador muito próximo dos atores Warren Beatty e Jack Nicholson em diversos filmes. Towne recebeu outras três indicações ao Oscar por "A Última Missão" (1973), "Shampoo" (1975) e "Greystoke: A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva" (1984), além de um prêmio pelo conjunto da obra do Sindicato dos Roteiristas da América, em 1997.

SBPC

A 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) na Universidade Federal do Pará (UFPA) foi um dos eventos mais importantes do ano. A programação desta edição foi extraordinária, oferecendo diversas opções culturais e acadêmicas. Foi gratificante testemunhar tantas pessoas lotando a UFPA em torno de um evento fundamental para aprendizados e reflexões. Entre diversas ações culturais na SBPC, um dos destaques foi uma edição especial do Festival Toró que incluiu exibição de diversos filmes paraense. Parabéns à SBPC e UFPA!

Olympia

Mais uma sessão do projeto Olympia na Rua foi realizada no dia 07/07/2024. Agradeço a oportunidade elaborar a curadoria de filmes baseada em produções paraenses de diversas épocas. A presença do público foi ótima, proporcionando uma noite mágica de cinema em frente ao Cinema Olympia, que em breve retomará suas atividades. Em agosto, nova sessão será programada para o público. Viva os cinemas de rua!

MIS

Excelente exibição de curtas-metragens paraenses e debates no Cineclube do MIS, dia 04 de julho. Agradeço a oportunidade de refletir sobre a nova produção paraense. O Cineclube do MIS tem como prioridade a exibição mensal de filmes paraenses. Participe! Agradeço a parceria dos realizadores dos filmes exibidos nessa sessão.

Dicas da Semana

“Divertida Mente 2” de Kelsey Mann.

“Hitchcock e Truffaut” de Kent Jones. O documentário sobre a famosa entrevista de Alfred Hitchcock e François Truffaut, em 1962, com contribuições de diversos cineastas, entre eles David Fincher, Martin Scorsese e Wes Anderson (Cineclube SINDMEPA. Dia 16/7 às 19h. Entrada gratuita).