Os Melhores filmes de 2022 – 1º Semestre

Entendo que toda lista de melhores filmes do ano como meio de compartilhar opiniões e sugestões com os leitores sobre os diversos filmes assistidos no decorrer do ano. Antigamente, estas listas geravam interesse e curiosidade dos cinemaníacos. Hoje, ainda geram curiosidade e, muitas vezes, polêmicas exageradas sem espaço ou oportunidade para debates. Independente das tendências a conflitos e confrontos originados da opinião de cada um, é válido informar sobre as produções que, de alguma maneira, impressionaram e tornaram o primeiro semestre cinematográfico deste ano extremamente significativo. Alguns filmes citados na minha lista foram assistidos nos cinemas e outros em canais de streaming. Felizmente, quase todos os títulos selecionados estão à disposição em canais de streaming para daqueles que têm interesse para conferir as escolhas realizadas a partir de vários filmes.

Cine News Drive my Car Mães Paralelas Lamb A Tragédia de Macbeth Titane Belfast

As salas de exibição voltaram a programar distintos filmes em um período que a pandemia está mais controlada, mas que ainda persiste e merece muitos cuidados de todos nós. O cine Líbero Luxardo permanece nos premiando com filmes extraordinários na sua programação e, certamente, esperamos que em breve o centenário cinema Olympia volte às suas atividades para contribuir com o nosso fundamental circuito alternativo de exibição.

Entre os filmes selecionados nesta lista que se refere ao primeiro semestre deste ano indico especialmente as produções Drive my Car e Licorice Pizza que confirmam a constante possibilidade do cinema nos encantar por meio de filmes especiais e diretores que se destacam pelo seu talento e sensibilidade.

Espero que os leitores possam assistir estes filmes e, naturalmente, possam elaborar suas interpretações sobre estas obras fílmicas.

Boas sessões!

Lista de melhores filmes de 2002 – 1º Semestre:

Drive my Car de Ryusuke Hamaguchi

Adaptação de um conto de Haruki Murakami. O filme mostra a trajetória de um ator e diretor de teatro que, repentinamente, perde a esposa. Ele tenta entender sobre o a complexidade deste relacionamento após esta triste perda. Dois anos depois, ele conhece uma jovem motorista que o ajudará no seu transporte em um novo trabalho de Teatro em outra cidade e uma relação diferente crescerá entre os dois. Viva o cinema japonês!

Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson

Uma história de amor entre dois jovens que aprendem a viver e lidar com seus sentimentos, decepções, diferenças e prioridades até, finalmente, se encontrarem para quem sabe, um dia, viverem um amor, talvez, eterno. Ótimo trabalho de Paul Thomas Anderson, um dos maiores diretores do cinema americano contemporâneo.

Madres Paralelas de Pedro Almodóvar

Duas mulheres mães solo se conhecem em um hospital e, posteriormente, vivem um drama que criara um trágico vínculo que transformará suas vidas. Mais um trabalho criativo, humano e inteligente de Pedro Almodóvar. Ótima atuação de Penélope Cruz.

Lamb de Valdimar Jóhannsson

Um casal de pastores de ovelhas vive em uma planície isolada na Islândia e sofrem com a morte recente da filha pequena. Inesperadamente, um milagre lhes proporciona uma criança para cuidar. Surpreendente filme com produção executiva do genial cineasta húngaro Bela Tarr (Harmonias de Werckmeister)

A Tragédia de Macbeth de Joel Cohen

Adaptação da famosa peça de teatro de William Shakespeare dirigida por Joel Cohen, que ao lado do irmão Ethan, tem bela filmografia desde os anos 80. O filme mostra a história do lorde Macbeth com as características frequentemente presentes no ser humano como a loucura e a ambição. Atuação excelente de Denzel Washington.

Titane de Julia Ducournau

Um violento acidente de carro deixa sequelas físicas e psicológicas em uma criança. Na vida adulta esta personagem aprende a viver de modo violento com tudo e todos e precisa de alguém que lhe ajude a amar e ser amada. Um filme surpreendente que merece debates!

Belfast de Kenneth Branagh

No final dos anos 60, na Irlanda do Norte, um menino de 9 anos conhece o amor familiar, a alegria, a perda, as amizades e a dura realidade de seu país em meio a conflitos políticos e sociais. Belo filme de Branagh que tem atenção especial da crítica desde o final dos anos 80 quando dirigiu e interpretou Henrique V (1989).

Outros filmes que merecem destaque: No Vazio do Ar (Priscilla Brasil), Medida Provisória (Lázaro Ramos) e Flee Nenhum Lugar para Chamar de Lar (Jonas Poher Rasmussen).